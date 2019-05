CULTURA José María Nieto disecciona el lado irónico de la actualidad El dibujante defiende en el Aula de Cultura la carcajada «silenciosa e inteligente»

Eva Díaz Pérez @EvaDiazPerez Sevilla Actualizado: 14/05/2019 10:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ratas que corren, que hablan, que reflexionan. Ratas que muestran el arte excepcional del sarcasmo, que practican la fina ironía, que se recrean en el humor negro para desvelar el lado a veces luminoso y a veces terrible de la actualidad. El humorista gráfico de ABC José María Nieto fue el protagonista del Aula de Cultura de ABC con una charla ilustrada en la que desveló la historia de sus populares ratas como protagonistas de las viñetas que publica en el periódico. En el Aula de Cultura de ABC, en la que colaboran la Fundación Cajasol y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el humorista también analizó las claves para diseccionar la realidad desde el lado caricaturístico de la vida.

El escritor, columnista y director del Aula de Cultura de ABC, Francisco Robles, presentó a Nieto como el heredero de Antonio Mingote en su legendario recuadro». José María Nieto, que también recordó a otro mítico dibujante de ABC, Martín Morales, aseguró que Mingote «es como un faro que todos los dibujantes tenemos al fondo».

Nieto defendió la carcajada «inteligente y silenciosa» que busca todo los días entre sus lectores. Y recordó cómo empezó a dibujar las ratas de tinta que aparecen en sus viñetas. «Cuando yo estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Salamanca un compañero del colegio mayor guardaba las viandas que le enviaba su madre en la doble ventana de la habitación. Pero unos ratones que vivían en el hueco de las persianas las descubrieron. Hubo un gran escándalo y entonces yo dibujé mi primera viñeta. Aparecía una enorme rata que se ponía a estudiar los apuntes del compañero y éste decía: ‘Antes se comía mis magdalenas y la longaniza’, pero ahora... Fue un dibujo que tuvo un gran éxito».

Luego comenzó a colaborar en El Norte de Castilla hasta que llegó a la edición de Castilla y León de El Mundo y de ahí a ABC. «Mi primera viñeta fue un homenaje a Mingote. En ella una rata se sentaba en el regazo del maestro», recordó.

José María Nieto defendió el humor gráfico como un complejo género literario de humor, un instrumento de reflexión y también de piedad. «Hay muchas viñetas que conmueven», aseguró rescatando algunas dedicadas a temas como la muerte del niño Julen.

Humor y odio

El dibujante de ABC dedicó un apartado especial a la relación entre el humor y el odio. «Históricamente han estado muy relacionados. El humor es una respuesta contra esas cosas que nos dan miedo».

Nieto subrayó el clima de tensión que existe en la actualidad donde el humor se convierte en elemento de confrontación política y también señaló el peligro de la censura y la falta de libertad de expresión cuando triunfan dictaduras como la de la corrección política. «La sociedad está dividida en grupos identitarios que se ofenden rápidamente. Te acusan de racismo, de homofobia, de anticatalanismo, de aporofobia, de machismo, de islamofobia. Yo sé que algunas de mis viñetas están en varias universidades como ejemplo de la islamofobia en los medios. Hoy no puedes hacer chistes de nada. Hay muchos movimientos ideológicos desquiciantes con una clara voluntad totalitaria».

José María Nieto defendió el humor insolente, incluso de humoristas con los que no comparte opinión. «Yo no dibujaría lo que hacen en El Jueves, pero defiendo que puedan hacerlo. El humor no debe tener límites. Puede ser inoportuno pero no debe ser silenciado».