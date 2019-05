Filosofía Josemi Valle: «Necesitamos fines en un mundo sobresaturado de medios» El filósofo celebra el próximo 21 en el Círculo Mercantil el quinto aniversario de su blog «Espacio Suma NO Cero»

Andrés González-Barba Sevilla Actualizado: 14/05/2019

Josemi Valle (Bilbao, 1968) está celebrando el quinto aniversario de su blog «Espacio Suma NO Cero» en diversas ciudades españolas. El próximo día 21 ofrecerá en el Círculo Mercantil la primera de las cinco conferencias que realizará por cinco ciudades españolas. Este es autor de una trilogía formada por los libros: «La capital del mundo es nosotros. Un viaje multidisciplinar al lugar más poblado del planeta» (2016), «La razón también tiene sentimientos. El entramado afectivo en el quehacer diario» (2017) y «El triunfo de la inteligencia sobre la fuerza. Una ética del diálogo» (2018).

¿Cómo podría definir al blog «Espacio Suma NO»?

Se trata de un espacio que da hospitalidad a mis artefactos creativos. Es un lugar para el análisis de las interacciones humanas, para explorar la aventura coral del animal que habla, y hacerlo desde la mirada interdisciplinaria y el acontecimiento del pensar. Es un territorio urdido para producir interpelación e interrogación sobre el sentido, la tarea radicalmente propia de la inteligencia reflexiva.

¿Qué experiencia ha tenido en estos cinco años con los numerosos internautas que siguen cada entrada de su blog? Tengo entendido que una entrada suya sobre la bondad superó el millón de visitas.

Sí, un artículo en el que vinculaba la bondad a la inteligenciarecibió un millón de visitas en una semana. Fue un milagro y como tal no tiene explicación. Me sentí muy visibilizado y un tanto incómodo. La interacción que entablo con los lectores es muy hogareña y grata. A través de las redes sociales, a las que redirecciono el blog, me escriben o me comentan cómo conversan con mis artículos. Lo que más me agrada es que un elevado número de lectores y lectoras agradecen mis textos porque les plenifica el estatuto de personas, de entender y sentir qué es ser un ser humano. Siento mucho cariño en sus palabras. Y otro gran yacimiento de experiencias es que el blog me ha permitido desdigitalizarme en muchas ocasiones para pronunciar conferencias, impartir cursos o dar clases.

Las cinco palabras más recurrentes de las entradas de su portal son pensamiento, dignidad, ética, afectos y cooperación, ¿por qué?

Resulta curioso, pero si profundizamos un poco más en cada una de ellas, veríamos que las cinco palabras comparten elementos semánticos. Las palabras que mejor explican la agenda humana tienen significado análogo a pesar de materializarse en significantes distintos. Estoy pensando en bondad, humanidad, amor, cuidado, respeto, consideración y dignidad. Las cinco palabras que citas en tu pregunta fidelizan bastante bien la argamasa conceptual de mis textos.

Es curioso que celebre el quinto aniversario del blog en cinco ciudades: Sevilla, Alicante, Madrid, Barcelona y Santander.

Cuando pensé en qué hacer para conmemorar la efeméride del quinto aniversario barajé diferentes modos celebratorios. Consideré que una buena idea sería jugar con el número cinco y a la vez migrar del paisaje digital al mundo analógico y presencial. Se me ocurrió que podría ser entrañable y a la vez muy socializador compartir en cinco ciudades cinco conferencias basadas en las cinco palabras más neurálgicas de los artículos del blog. Voy a estar no solo en ciudades distintas, sino también en espacios y en convocatorias muy dispares. Me encanta esta heterogeneidad que es propia también de mis textos. La celebración en las redes consistirá en compartir semanalmente el artículo más leído de cada uno de los cinco años. Y citar qué música me acompañó en su elaboración.

En estos años ha escrito tres libros: «La capital del mundo es nosotros», «La razón también tiene sentimientos» y «El triunfo de la inteligencia sobre la fuerza». ¿Cómo definiría estas obras a rasgos generales?

Son tres ensayos distintos, aunque simultáneamente iguales. Es una paradoja que demuestra que los autores nos pasamos la vida escribiendo siempre el mismo libro, solo que lo llamamos de otra manera. Yo empiezo a sospechar que siempre escribo el mismo texto, solo que empleo palabras diferentes. Volvamos a los tres libros. El primero es de ética política, el segundo de ética sentimental y el tercero de ética discursiva. Todas son expresiones redundantes, pero necesitamos segmentar lingüísticamente las producciones creativas. Son textos que vindican la necesidad de articular la interdependencia, hacerlo desde la afectividad y sus procedimientos dialógicos, y elevar a eje vertebrador y horizonte teleológico la dignidad humana.

¿Por qué cree que es necesaria la filosofía en esta era dominada por la inmediatez que imponen las redes sociales?

La filosofía ofrece instrumentos epistemológicos y conceptuales para ordenar y facilitar la reflexión. También una historia de las ideas para que nuestro pensamiento se nutra de lo ya pensado y no parta desde un lugar yermo. Frente a los saberes técnicos, los saberes reflexivos son los que pueden brindar sentido a las acciones humanas. Necesitamos fines en un mundo sobresaturado de medios. Los saberes técnicos son saberes productivos, pero urge reflexión que nos oriente, que nos ayude a responder por qué hacemos lo que hacemos y para qué. La filosofía interrumpe momentáneamente las acciones del mundo para que intentemos comprenderlas y sentirlas mejor. Suspender la acción para deliberarla es prioritario en un mundo afanado en expropiarnos la atención y la intelección. Este afán se ha hipertrofiado a medida que crece la digitalización de nuestra socialidad. En paralelo se ha apresurado la necesidad de mayor análisis reflexivo sobre lo que nos acaece.

Hábleme también de su labor como profesor de la Universidad Loyola Andalucía y en la Universidad Pablo de Olavide.

Llevo unos cuantos años colaborando en el curso de Especialista de Mediación y Gestión de conflictos de ambas universidades. El conocimiento que comparto es muy interseccional, sobrepasa las nociones de la disciplina precisamente para relacionarnos mejor con ella. Explico ciertos territorios de la intersubjetividad desde un aprendizaje que rehúye la estandarización, que es la muerte de la reflexión. Mis clases son encuentros de mucha interpelación porque mi materia es la vida que late en los encuentros con el otro y con nosotros.

¿Cómo va a ser la conferencia del Círculo Mercantil del próximo 21 de mayo?

Hablaré de cada una de las cinco palabras que citabas anteriormente, las palabras que representan atodas con las que trafico para concretar mi escritura. Me gustaría tener la capacidad de hacer entendera los asistentes que pensar es esclarecer las palabras en las que habitamos. Lo voy a intentar. Por cierto, también estaré en la Feria del Libro de Sevilla. Firmaré en la caseta de El Oso y el Libro dos días después, el jueves 23 de mayo de siete a nueve.

¿Cuáles son sus proyectos para los próximos meses?

Ahora mismo estoy bastante ocupado con la celebración del quinto aniversario del blog y también con la impartición de algunos cursos. Después del verano iniciaré la redacción de un ensayo sobre la bondad. Es un tema que cada vez me interesa más. Quiero preguntarme por qué somos bondadosos si supuestamente el coste de serlo supera a sus beneficios. Creo que en la respuesta reposa el ser que como proyecto civilizatorio nos gustaría llegar a ser. Ahí es donde voy a vivir los meses que me acabarán depositando en la primavera de 2020.