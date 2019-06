Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Junta y Ayuntamiento preparan una nueva etapa en la Sinfónica de Sevilla sin John Axelrod Ambas quieren un modelo de gestión que deje atrás los problemas financieros y buscan un nuevo gerente para la ROSS

La reunión del consejo de administración de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), que forman Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, confirmó ayer algunas certezas, mientras que dejó otros interrogantes que deberán despejarse en un futuro cercano. Entre las certezas, está el desarrollo de un nuevo modelo de gestión para la Sinfónica que deje atrás los endémicos problemas financieros, responsables de las continuas causas de disolución, primer paso para acometer una reforma profunda de la sociedad.

La otra certeza que dejó ayer la reunión es que en ese nuevo modelo de la ROSS no estará el que ha sido su director artístico en los últimos cinco años, John Axelrod. Las administraciones han acordado con el estadounidense la no renovación de su contrato, que concluye el próximo noviembre.

A favor de Axelrod contaba la calidad y excelencia alcanzada por la ROSS bajo su batuta, pero en contra jugaba que las administraciones estaban decepcionadas por unas cifras de público y de patrocinios por debajo de las expectativas y, sobre todo, que tenía en contra al comité de empresa y parte de la plantilla de músicos.

Con todo, el consejo quiso agradecer, según una nota publicada después, «su trabajo y dedicación», así como su «permanente compromiso con la cultura y la educación», motivo por el cual han trasladado a Axelrod «el interés de que mantenga su vinculación con la ciudad con nuevos proyectos, así como que pueda participar como director invitado en los conciertos de la ROSS».

Respuesta de Axelrod

El director, en un comunicado remitido a ABC, quiso agradecer al alcalde, Juan Espadas, su respaldo y destacó que en la ciudad ha recibido «el apoyo contundente de la crítica y el público» e, incluso, ha vivido el nacimiento de su hijo.

Sin embargo, reconoce que «he aprendido muchas lecciones por el camino» a las que se ha tenido que enfrentar y que, por sus declaraciones, puede interpretarse que le han hecho sufrir alguna decepción.

«Estas disfunciones internas y sistémicas no pueden solucionarse con una sola persona, más bien se trata de un problema institucional debido a una deficiente visión estratégica, a la explotación de la legislación laboral, a la falta de función administrativa y a perseguir objetivos artísticos que no son realistas. Por mi parte, he hecho todo lo posible por ayudar y, de hecho, se dice que he hecho más por la ROSS y por Sevilla que cualquiera de sus directores artísticos» anteriores. Pese a todo, se reafirmó en su voluntad de que Sevilla y la ROSS sigan beneficiándose de mi labor de dirección», «generosa y comprometida», añadió.

Axelrod deja la próxima temporada programada, que ayer aprobó el consejo de administración, en la que su presencia se dejará notar, pues dirigirá más de la mitad de los programas.

Esto da un margen a las administraciones para poder encontrar una nueva batuta para la ROSS. Lo que no está tan claro es si se buscará un nuevo director artístico o un director titular, con un status similar al que podía tener Alain Lombard, dejando al gerente la labor de programación.

Todas las opciones están abiertas. Desde el consejo se insistía ayer en que «la orquesta afronta un momento decisivo en el que deben ser los accionistas, los empleados, los músicos y el staff quienes decidan el futuro inmediato y el nuevo modelo de gestión económica y artística.

Huelga de músicos

El siguiente paso en el desarrollo de este nuevo modelo es encontrar un gerente con experiencia en el trabajo con orquestas, algo que buscan las administraciones tras el fracaso de los dos concursos públicos para designarlo. Este gerente sería el encargado de gestionar las relaciones de la orquesta con el Maestranza, que cerró su periodo de interinidad meses atrás con la designación como director general de Javier Menéndez.

De hecho, el nuevo modelo para la ROSS deberá definirse en paralelo con las relaciones que deberá mantener con el teatro. Pero las administraciones tienen claro que no quieren una simple orquesta de foso, sino con una mayor proyección y ambición.

La decisión de no renovara a Axelrod fue bien recibida por el comité de empresa, que, sin embargo, mantiene convocar jornadas de paro los días 20, 21, 27 y 28, en los que hay programados conciertos de la temporada de abono.

El motivo: siguen sin ser invitados al consejo de administración, no se han vuelto a reunir con sus representantes desde el pasado 1 de abril y consideran «insuficiente» el actual presupuesto de la ROSS para hacer frente al gasto corriente y acabar con la congelación salarial que sufren desde 2009.

Hay que recordar que las administraciones han anunciado aportaciones extraordinarias para sacar a la ROSS de la causa de disolución —1,1 millones la Junta y 290.000 euros el Ayuntamiento— y que van a aumentar lo que destinan cada año en sus presupuestos.

La idea del consejo era resolver la crisis y después abordar el convenio colectivo.Sin embargo, los músicos mantienen la huelga porque, como señala el presidente el comité de empresa, Juan Carlos Pérez Calleja, no terminan de fiarse.

«Lo importante es que la orquesta se desenfangue y hasta que no se desenfangue vamos a mantener la huelga. Que este sea el último año de la causa de disolución y que no pase más», concluye gráficamente.