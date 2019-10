OCIO De María Toledo a la obra teatral «Mi hijo es imbécil», propuestas de ocio para el fin de semana en Sevilla Los conciertos Paulo Londra, Marea, Sweet California y los Gemelos Cortés, así como el Festival de Magia, son otras de las citas más destacadas

La magia continúa en el Lope de Vega mientras que en la Cartuja todo es música: María Toledo, Marea, Paulo Londra y Sweet California. Los pequeños Gemelos Cortés, concursantes de La Voz Kids, llegan al Teatro de los Remedios y la ciudad se ríe a carcajadas con las obras que están a punto de representarse:«Mi hijo es imbécil», «Conversaciones con mamá» y «Televisivas».

Cuatro grandes conciertos en la Cartuja

Dos noches, dos escenarios, cuatro citas. La Isla de la Cartuja se llena de música este fin de semana con sus dos auditorios trabajando a tiempo completo. Al Rocío Jurado, llega Marea este viernes y Paulo Londra el sábado. El Cartuja Center Cite, por su parte, recibirá hoy a la cantante María Toledo y mañana a Sweet California. Una zona, cuatro estilos. En la otra orilla de la ciudad, las pruebas de sonido ya han comenzado como previa a los conciertos que están por venir.

El crujido de la silla arrastrándose por el suelo, el chasquido de la apertura de la tapa de su piano y los dedos deslizándose sobre las teclas para colocar las notas tempranas de su recital. Así se romperá el silencio de esta jornada a las 21.00 horas. María Toledo será la primera en pisar las tablas del escenario junto a su «Corazonada», un disco compuesto por 13 canciones que estriban entre el pop, la balada y el flamenco. La toledana ha cimentado una carrera en solitario donde nos descubre una voz particular que escribe e interpreta sus propias letras. Es «Abogada del amor», dibuja corazones y su instrumento traerá al Cartuja Center las «Sevillanas de la luz», aprovechando su visita a la tierra de las seguidillas bailables. También estará acompañada por una «big band».

María Toledo. Cartuja Center Cite Hoy. Entradas: 27 euros, en taquilla; 16,90 euros (37% de descuento) en oferplan.sevilla.es

Marea, el grupo de Kutxi Romero está de gira por la publicación de su séptimo álbum de estudio: «El azogue». Los navarros, que comenzaron en los años 90 y se han convertido en una de las bandas rockeras de referencia en el panorama actual, con ya clásicos como «La luna me sabe a poco» y «Corazón de mimbre», hacen parada en el Auditorio Rocío Jurado. «El temblor», «Jindama» y «En las encías» son tres de las canciones del último trabajo discográfico que han tenido una mejor acogida por parte de su público. La noche solo promete rock, guitarras enérgicas y voces quebradas. Parece que ya sube la marea, pues solo faltan horas para que se enciendan los focos.

Marea. Rocío Jurado Hoy. Entradas: 28 euros. Más información en www.auditoriorociojurado.com

El argentino Paulo Londra comenzó su carrera musical hace tan solo un par de años. Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos. Su disco «Homerun», que será el que presente en la fiesta que tiene preparada en la Cartuja, cuenta con las colaboraciones de Lenny Tavárez, De la Ghetto y Justin Quiles. Su «Tal vez», el «Adán y Eva» y el «Cuando te besé», junto a Becky G, están copando la cima de muchas de las listas de reproducción de las principales plataformas digitales. A sus 21 años de edad, sus seguidores se cuentan por millones alrededor de todo el mundo su visita es una de las más esperadas. De nuevo, el aire latino, las distorsiones traperas y las letras urbanas han conquistado otros espacios y no han dejado a nadie indiferente.

Paulo Londra. Rocío Jurado.Mañana a las 21 horas. Entradas: desde 32,30 euros. Más información en www.auditoriorociojurado.com

Sonia Gómez, Alba Reig y Tamara Nsue forman Sweet California, una de las «girl bands» más aplaudidas de España. Tres colores de cabello, rosa, pelirrojo y azul, y cientos de ritmos y estilos se funden en su «Origen», que tratará de hacernos bailar durante la noche del sábado en el Cartuja Center Cite. Unas letras riman en inglés, como la de «Moving target». Otras lo hacen en castellano, como «Guay» y «Loca», que trae «el fuego y la calma». Y sus tres intérpretes ya han conseguido varios discos de oro y de platino, así como un premio MTV EMA al mejor artista internacional. ¡Música!

Sweet California. Cartuja Center Cite Mañanaa las 20 horas. Entradas agotadas. Más información en www.cartujacenter.com

Un festival de magia sin varitas

Humo en las manos, cartas sospechosas, chisteras que despistan. Los encantos del XVI Festival de Magia Ciudad de Sevilla llegaron al Teatro Lope de Vega el pasado miércoles con Juan Tamariz embrujando el espacio que queda entre el escenario y las butacas. Exactamente el mismo lugar en el que este viernes Marcos el Mago, uno de los más activos de en su profesión, tendrá que cargar la ilusión a base de trucos que, a simple vista, no tienen ninguna lógica. El creador del Círculo de Magia de Sevilla, del que se cuenta que ha hipnotizado a miles de personas, presenta «Porque la veo».

El turno de la Compañía Hector is Magic, de un joven sevillano que se define como «optimista y viajero», será este sábado 19 de octubre. Su sombrero, que escupe figuras de fuego, será el encargado de clausurar un ciclo que deja las bocas entreabiertas en el público y un hálito de luz, incredulidad y sorpresa en sus visitantes.

La magia es eso que sucede desde el principio de los tiempos sin que la mayoría consiga descifrar aquello que parece no tener explicación. Ese ha sido el mejor truco de la historia. Que no se sepa casi nada de cómo ese señor ha adivinado mi carta, qué hace el pañuelo cambiando su color en tan solo un instante o cómo aquel se ha sacado del zapato mis pensamientos cuando yo no lo esperaba. El otoño de Sevilla viene junto a los hechizos.

Festival de Magia Ciudad de Sevilla. Teatro de Lope de Vega, Hoy y mañana a las 20.30 horas. Entradas: desde 21 euros. Más información en www.teatrolopedevega.org

Ay, «Mi hijo es imbécil»

Una divertida comedia con Ignacio Nacho, Carmen Baquero, Miguel Guardiola y Ángel Pardo como protagonistas. ¿La sinopsis? Una pareja en la uno no está seguro de querer un hijo, otra que lo ansía y un cuñado que está a punto de meterse en medio.

Box Cartuja. Hoy a las 21 horas. Entradas: 24.20 euros, en taquilla; 14,50 euros (40% de descuento) en oferplan.sevilla.es

Representación de la obra en el Teatro Madrid - Teatro Madrid

Al teatro para reirnos

Más comedia. En esta ocasión, Eva Ruiz y la actriz Fina Mayo mezclan el lenguaje televisivo con el escénico sobre las tablas. El estreno de esta obra que se sustenta en el humor, llamada «Televisivas», tendrá lugar en el teatro del Colegio de los Padres Blancos.

Teatro de Los Remedios. Hoy a las 21 horas. Entradas: 18 euros, en taquilla; 11,90 euros (34% de descuento) en oferplan.sevilla.es

El pequeño dúo que enamoró a la audiecia

Antonio y Paco Cortés, conocidos artísticamente como los Gemelos Cortés, conquistaron a la audicencia del programa televisivo La VozKids y ahora llegan a Sevilla para presentarse en directo. Sus vídeos cuentan con millones de visualizaciones y también tienen un álbum en solitario: «Tenemos derecho a sonar».

Gemelos Cortés. Teatro de los Remedios. Mañana a las 19 horas. Entradas: 15 euros, en taquilla; 9,50 euros (37% de descuento) en oferplan.sevilla.es

Cincuenta músicos cubanos en un show circense

El Hotel Habana Show, de los creadores de The Hole, está desde hace unas semanas en una carpa en el Charco de la Pava. El espectáculo reúne a cincuenta artistas cubanos para contar a través de canciones y coreografías circenses la historia de Rita, una vedette muy famosa de antaño ya retirada.

Hotel Habana Show. Charco de la Pava. Hoy y domingo. Entradas: desde 26 euros, en taquilla; desde 17,95 euros (31% de descuento) en oferplan.sevilla.es

«Conversaciones con mamá», una comedia sofisticada

Mamá tiene algo más de 70 años y su hijo, que se llama Jaime, 50. Ambos llevan vidas muy diferentes, pues él tiene una familia que atender: una mujer, una suegra, unos hijos y un puesto de trabajo que ha de conciliar con todo lo demás. Mientras tanto, ella trata de sobrellevar con dignidad una vejez que se acerca con toda su crudeza. El conflicto de la trama viene cuando Jaime es despedido y su rutina, de pronto, cambia radicalmente y acude hacia quien siempre está ahí: su mamá, su madre.

No olviden, sin embargo, que estamos en una obra de teatro cargada de comedia, sutileza y realidad. La dirección está bajo las riendas de Pilar Massa. Y sus protagonistas son dos actores de largo recorrido: María Luisa Merlo, quien tiene más de una cincuentena entre péliculas, series y obras teatrales, y Jesús Cisneros. Este último también ha estado toda una vida vinculado a la profesión y ha tenido momentos de enorme popularidad, sobre todo en la televisión.

La crítica ha catologado esta representación que se estrena el sábado sobre el escenario Box Cartuja como un montaje «perfecto de ritmo, de realismo, de poesía, de humor, de ternura, de tristeza y de un imponente tour de force». Algo que también «te deja tocado el corazón a través de la comedia, te emociona de pies a cabeza, te zarandea la sensibilidad, te pone sensible, te interroga sobre tu propia vida, te asusta un poco, te desconcierta y hace que disfrutes».

«Conversaciones con mamá». Box Cartuja. Sábado a las 19 horas. Entradas: 20 euros, en taquilla; 12,90 euros (34% de descuento) en oferplan.sevilla.es