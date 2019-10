MTV Music Week Sevilla 2019: Aitana y Don Patricio, en concierto el jueves 31 en el Cartuja Center Se trata de un concierto englobado en el ciclo gratuito de Vodafone yu Music Shows

S.I. Sevilla Actualizado: 07/10/2019 18:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nuevos detalles sobre la MTV Music Week Sevilla 2019. Dos de los artistas del momento se unen en un nuevo Vodafone yu Music Show. Serán nada más y nada menos que Aitana (20:30h) y Don Patricio (22:30h) quienes se subirán al escenario del Cartuja Center de Sevilla el próximo 31 de octubre.

Los dos artistas serán, de esta manera, los encargados de abrir la serie de eventos que componen MTV Music Week Sevilla 2019, la celebración por excelencia de la música y la cultura pop, previa a la gala de los MTV EMAs 2019, de la que ABC es medio colaborador, y que tendrá lugar en la capital andaluza el próximo domingo 3 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

Nominada a los Latin Grammy 2019 en la categoría de Mejor Nuevo Artista y con otras cuatro nominaciones a LOS40 Music Awards 2019 en su haber, Aitana no deja de cosechar éxito tras éxito. Canciones como «Teléfono», «Vas a quedarte» o «Nada sale mal» han batido todos los récords de escuchas, convirtiéndose en auténticos hits que ya han traspasado fronteras. Y cómo no, su disco debut, «Spoiler», ha demostrado lo que ya se intuía desde su paso por Operación Triunfo: es un auténtico fenómeno de masas.

Por su parte, Don Patricio es sin duda la revolución musical del año. Su primer álbum, «La dura vida del joven rapero», fue un sonoro bombazo que vio la luz a principios de 2019 y acumula ya más de 200 millones de reproducciones en Spotify. Y es que temas como «Enchochado de ti» o «Contando lunares» han embaucado a público y crítica, elevándole a lo más alto de las listas y posicionando su nombre en todos los círculos musicales. Además, sus colaboraciones con Lola Índigo, Juancho Marqués o Rels B han aumentado aún más su popularidad, triunfando también en Latinoamérica.

Con este concierto doble, Aitana y Don Patricio se unen al extenso elenco de artistas que ya han protagonizado los Vodafone yu Music Shows, como C. Tangana, Becky G, Estopa, Sweet California, Melendi, Delorean, Fangoria, Panic! At The Disco, Love of Lesbian, Beret, Dorian, Crystal Fighters, Lori Meyers, Mika, Izal, Second o Anni B Sweet, entre otros.

Los Vodafone yu Music Shows son conciertos gratuitos para clientes Vodafone. Para conseguir las invitaciones, tan solo deberán entrar en este enlace y registrarse con su número de teléfono. Cada invitación será doble, de forma que el Cliente de Vodafone podrá asistir al concierto con un acompañante. Las invitaciones están ya disponibles.

Además, un grupo de Clientes de Vodafone yu y sus acompañantes tendrán la oportunidad de conocer a los artistas en persona en un encuentro exclusivo.

Al igual que ocurrió en el último Vodafone yu Music Show protagonizado por Estopa y Beret, el concierto será retransmitido en streaming en abierto a través de la red 5G de Vodafone en vodafoneyumusicshows.es y a través del perfil de Vodafone yu en Twitter.