Paz Padilla: «He sido tremendamente feliz en Sevilla» La humorista y popular presentadora de televisión aterriza este fin de semana en el auditorio Box Cartuja con la obra «Desatadas»

Tras estar cuatro meses en Madrid y llevar más de un año de gira, «Desatadas», obra protagonizada por Paz Padilla, regresa en septiembre a Madrid. Hasta entonces repiten plazas como Barcelona, Valencia o Mallorca y este fin de semana aterriza por primera vez en Sevilla del 24 al 26 de mayo en el Auditorio Box Cartuja ( Entradas en Oferplan).

¿Le han dicho alguna vez eso de «qué desatada está Paz hoy»?

Siempre estoy desatada. Lo que no me han dicho nunca es eso de «¡qué tranquilita estás!

Además comparte escenario con Esther Rivas y Natalie Pinot

Son maravillosas. Dos actrices como la copa de un pino. La obra está super bien. No es comedia, es humor. La gente que viene se parte de risa desde el minuto cero. Se ríen desde el minuto cero hasta el final y va «in crescendo».

Y de la mano de Félix Sabroso

Un crack como director y como persona.

¿Un plató no deja de ser un escenario también?

Sálvame sí. Es genial. Me siento muy cómoda porque me gusta la improvisación. De hecho en «Got Talent» también improvisamos mucho para lograr emociones espontáneas.

¿Se considera actriz, artista, humorista, presentadora o empresaria?

Una buscavidas. Soy un poco de todo. Quiero aprender y me encantaría ser más cosas. Me gustaría ser pianista, bailaora, torero o astronauta. Me da coraje que ahora me ha dado por hacer cursos online y me hago un curso cada noche. He hecho muchos cursos, tartas de foundant...

Es más difícil hacer sonreír ahora que en el siglo pasado

Lo más difícil de ahora es la crítica. La improvisación tiene un riesgo, y es que hay décimas de segundos que no puedes pensar, porque si piensas mucho no lo haces. Tienes que ser ocurrente, improvisar y soltarlo. Ahora mismo, como está la crítica en la que todo es políticamente incorrecto, nos está dando miedo porque parece que somos nórdicos y España siempre ha sido un país divertido, con sentido del humor y a nivel de redes y ciertas páginas web que amplifican comentarios que realizan followers en Instagram.

¿Pero usted misma los amplificas?

Sí, pero es que algunos tienen mucha gracia. Acabo de ver uno que decía: «Paz Padilla tiene un aliento que echa para atrás» (bromea). Son titulares basados en comentarios de los seguidores por lo que no tienes más que reírte de ellos porque no te los puedes tomar en serio. Al final me hacen mucha gracia. La semana pasada hablaban de fracaso de un negocio, cuando la tienda lleva abierta dos semanas y todavía no ha llegado la temporada de veraneo en una playa. A mí me hacen mucha gracias estos títulares. Es imposible que una tienda vaya ni mal ni bien en dos semanas. Solo puedes reírte...

Y más de un millón de seguidores en Instagram...

Soy la influencer del humor (bromea). El secreto del humorista es conseguir hacer reír a la abuela, hija y nieta. Conseguir hacer reír a tres generaciones es lo que a mí me da longevidad. Tenemos que llegar a todo el mundo y no quedarte en tu generación. Es fantástico estar al día.

Wikipedia dice que tiene el color de sus ojos es el sepia...

Lo voy a poner en mi Instagram (bromea), qué gracioso...

¿Le gusta cumplir años?

Siempre me he puesto más. Aunque nací el año que se llegó a la luna, si dices que tienes 55 te dicen «qué bien estás para tener esa edad»... así llevo desde los 20. Al principio decían «qué madura eres», o «tú eres muy juvenil»... Nunca me ha preocupado cumplir años. Lo que sí me preocupa es no ser feliz cada año, y lo soy. Cumplir años es bonito. El mar cada vez tiene más años y se sigue moviendo. No me siento con casi 50. Pero es que mi madre dice lo mismo.

Su padre fue tramoyista del Falla...

Sí. Iba con él a trabajar y admiraba muchísimo el escenario y el público. Al final todo se hereda, y a mi hija Ana le pasará lo mismo. Crecemos así, por comportamientos que imitamos...

¿Qué queda de la Paz de «Genio y figura»?

Sigo siendo la misma

Y hasta dos libros publicados...

¡Qué fuerte!, ¡qué de cosas he hecho!

¿Qué le queda por hacer?

Jubilarme (sonríe). Tengo ganas de tener tiempo para hacer mis cursos online, para estudiar inglés... Pero creo que el teatro no lo voy a dejar nunca y las series tampoco. Me gusta mucho la ficción.

¿Te gusta Sevilla

Amo Sevilla, amo Andalucía. Fui tremendamente feliz en Sevilla. Soy de Cádiz pero cuando estuve haciendo «Paz en la tierra» todas las noches nos íbamos a tomar una cervecita... te ríes con todo el mundo ¡Qué alegría! En el norte hay muy buena gente pero no son tan graciosas.

¿Qué monumentos te gustan más?

Me gusta todo. Ese Parque de María Luisa. He estado viendo «Juego de tronos» y cuando he visto las escenas grabadas en Sevilla me he emocionado. Soy adicta a la serie, la he visto toda, pero no voy a hacer ningún spoiler.

¿Tampoco era tan popular antes como ahora?

Ni lo soy. En ese sentido me da igual. Los compañeros, la sastrería, los cámaras, todo el mundo tenía muchísimo arte. No me hubiera ido nunca de Canal Sur, lo que pasa que apareció Sálvame y con una oportunidad así tuve que regresar a Madrid, pero fui tremendamente feliz en Andalucía.

Además está muy cerca de Cádiz...

Claro, puedo acercarme a ver a mi familia

?Por qué deberían los sevillanos asistir al teatro este fin de semana?

Porque se van a reír. Conecto mucho con Andalucía y es un humor andaluz. El humor andaluz le gusta a todo el mundo. El doble sentido, la ironía, la poca vergüenza. Lo cogemos al vuelo. Hago un humor popular que llega a mucha gente y a mí me hace muy feliz. Es un valor poder conectar con mucha gente. Hay que hacer humor para todo el mundo dándole valor y reconocimiento a todo.