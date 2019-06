Paloma Bravo: «Es importante reivindicar que hay tiempo para la lectura» La escritora y periodista madrileña acaba de pasar por Sevilla para presentar su novela «Las incorrectas»

La escritora y periodista Paloma Bravo vuelve a la actualidad editorial con «Las incorrectas», una novela coral sobre mujeres, unidas por el humor, la incorrección, las amigas y el amor por la vida. Su primer libro, «La novia de papá», fue llevado al teatro en una obra protagonizada por María Castro y Eva Isanta. También es autora del libro de relatos «'Tres mujeres solas» (RHM Flash) y «La piel de Mica» (Plaza & Janés), representada en Nueva York. Ha escrito cuentos infantiles («Los cuentos del koala»). Su última novela publicada es «Solos» (Ediciones Alfabia), en 2016. En la actualidad colabora en «Mujer Hoy» y acaba de pasar por Sevilla para presentar «Las incorrectas».

¿Por qué ahora «Las incorrectas»?

Porque quería hacer un homenaje a las mujeres reales, no a aquellas que se cuenta siempre en la ficción que están siempre pendientes de un hombre... sino a las mujeres de verdad, con sus ambiciones profesionales, los problemas de la logística, su sentido del humor o su capacidad extraordinaria para muchísimas cosas, entre ellas la amistad.

Por primera vez con Espasa...

Así es. Había publicado los primeros libros con Ramdom y el anterior con una editorial independiente, pero estoy feliz de publicar ahora con Espasa.

¿Tiene alguna de las protagonistas algo de autobiográfico?

No. Es novela cien por cien. Lo único que hay de coincidencia con mi vida es que mi hija juega al fútbol. Es la única coincidencia autobiográfica.

¿Cómo eligió el nombre de los personajes: Eva, Cristina, Candela, Inma, Pilar, Verónica...?

Me las imaginaba físicamente y les puse un nombre, pero no hay ninguna otra razón. Quería nombres que no tuvieran nada especial y que pudiéramos ser cualquiera de nosotras.

Una novela coral...

No hay una única protagonista. Todas tienen practicamente el mismo peso de la novela, sobre todo las cuatro principales, así como la madre y la hermana de Eva.

Abogada, taxista, publicitaria, científica, catedrática y actriz. Son círculos muy distintos...

Me gusta observar lo que le pasa a la gente real. Ahora mismo es fácil encontrar a gente de distintos ámbitos sociales. Ellas se encuentran en un club de fútbol de barrio en el que entrenan sus hijos. Allí no hay un mundo tan uniforme como en un colegio. Hay barrios desclasados en los que hay gente de todo tipo.

¿Le ha dedicado mucho tiempo a este libro?

Dos años desde que comencé. Escribo en ratos robados porque trabajo en otra cosa. Lo hago cuando puedo.

También aparecen muchos hombres en la novela...

Están más en segundo plano porque es una novela de amistad entre mujeres. Hay hombres, con más o menos relación, pero el protagonismo es de ellas y de su historia amistad.

Y el humor siempre presente...

Me gusta mucho utilizar el humor porque permite que haya distintas capas de lecturas. Que mucha gente lo lea en pura clave de comedia y entretenimiento, pero por debajo hay autocrítica, mensajes de ganas de pelear y vitalidad, que siempre entran más fácil con humor.

El hecho de tratar temas de actualidad como el fútbol femenino, la maternidad tardía, mujer florero, rehacer la vida... se debe al hecho de ser periodista?

Tienen que ver más con el hecho de estar en la calle. Muchas veces se cuentan historias que nos son muy ajenas y las vidas que hay al alcance de la mano son bastante interesantes. A veces necesitas llevarlas a la ficción para entenderlas y vivirlas mejor.

¿Qué queda en «Las incorrectas» de «La novia de papá»?

Queda la empatía, ya que «La novia de papá» era una historia que desde el humor te decía que en cualquier momento cualquiera puede ser la novia o ser la ex, estar en una de esas posiciones y que hay que gestionarlo desde la tolerancia y el sentido del humor. También está presente en «Las incorrectas» y está en mí. No me gustan nada las etiquetas, ni esta manía que tenemos de juzgar a los demás. Hay que intentar siempre ponerse en el lugar del otro.

¿Alguna manía concreta a la hora de ponerte a escribir?

Me cuesta encontrar el tiempo y la energía para ponerme a escribir. No tengo manías, el único problema que tengo es que a mi perra no le gusta que escriba y mete la cabeza en el ordenador.

La importancia de la amistad...

Siempre se dice que la familia no se elige y los amigos sí. Además uno va cambiando y creciendo a medida que le pasan cosas o toma decisiones. Hay que permitirse también el ir incorporando amigos, porque a veces nos obsesionamos con los amigos de toda la vida cuando tenemos a gente cerca que nos ve como somos ahora y nos quieren como somos ahora y que es muy bonito tenerlos a mano.

¿Vienes mucho a Sevilla?

Bastante.

¿Qué le gusta más de la ciudad?

Me gusta la energía. Es una ciudad que a pesar de estar llena de turistas, mantiene mucha vida local. Se ve que los sevillanos lo disfrutan a pesar de la cantidad de turismo y del peso de ser una ciudad con mucha historia. Me gusta que tenga tanta vida contemporánea. Lo que más me gusta es pasear.

¿Qué proyectos tiene ahora?

Quiero ver como la reciben los lectores. Esto necesita un tiempo, porque cuando publicas las novelas dejan de ser tuyas y son de los lectores. A partir de septiembre se empezará a ver qué germina dentro, porque todavía no lo sé. Ya hay gente que me escribe porque se identifican con los personajes de la novela y les empuja a una corriente de empatía que es muy necesaria. Este tipo de mensajes son muy bonitos.

Me parece valioso también que en estos tiempos en los que todo el mundo está viendo series es que esta novela intenta tener lo mejor de los dos mundos, está muy dialogada, muy ágil y muy rápida, pero también está muy bien escrita. Es importante reivindicar que hay tiempo para la lectura. Que el vínculo que se tienen con un libro es muy íntimo y único y que hay que buscar un huequillo para leer.

¿Por qué deberían comprar «Las incorrectas»?

Porque se van a divertir y porque van a salir de la novela con muy buena energía