Premios de la Academia de Cine Europeo Pawel Pawlikowski: «Nos estamos deslizando hacia una forma de autoritarismo» El autor de «Cold War» obtuvo el reconocimiento de la Academia Europea en la gala que se celebró en Sevilla

Jesús Morillo

El realizador polaco Pawel Pawlikowski se alzó este sábado como el triunfador absoluto de los premios de la Academia de Cine Europeo (EFA en sus siglas en inglés), que se celebró en el sevillano Teatro de la Maestranza, con su película «Cold War», uno de los grandes títulos del año producidos en el viejo continente y de los pocos que han llenado las salas de espectadores.

La carrera de este realizador polaco que ha vivido la mayor parte de su vida en Inglaterra dio un salto cualitativo en reconocimiento tras «Ida» (2013), que ganó aquel año el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. «No ha cambiado mi carrera en absoluto», señaló ayer en Sevilla Pawlikowski, que espera que su última película guste a los académicos y vuelva a competir por las estatuillas.

«Trato de promocionar la película que traigo, porque la amo y amo a la gente que trabaja conmigo, que pone el corazón y el alma en el proyecto, así que lucho por lograr el mayor reconocimiento posible. La promoción en los Oscars es lograr que los académicos vean la película y si eligen la mejor y no es la nuestra, genial, la esperanza es que vean la película».

«Cold War» cuenta una historia de amor desesperado entre dos músicos cuyas vidas están marcadas por la política de bloques que marcó la Europa de posguerra. Ante la pregunta de si ese periodo histórico puede enseñar algo a los europeos de hoy, Pawlikowski explica que puede mostrar «el hecho de que nos estemos deslizando hacia una forma de autoritarismo».

«En algunos países, la cultura está siendo manipulada para contar solo una historia correcta del mundo. Estamos viendo esas tendencias en Polonia y en otros muchos países. Por supuesto que no es como en el estalinismo, donde podías sufrir cárcel o asesinato, pero al tendencia está ahí. Creo que ahora se controla a la gente de forma más sofisticada, con internet y la vigilancia total».

En los premios de la EFA, «Cold War» competía con películas tan aplaudidas como «Girl», del debutante Lukas Dhont, o directores tan respetados como Matteo Garrone («Dogman»).

«Creo que compito con grandes películas», señalaba antes de la ceremonia el director polaco que se muestra a favor de un «cine europeo, no nacionalista y que promocione el arte y proponga una aproximación universal y a la ve personal a las cosas importantes. Que no estemos totalmente dominados por lo comercial. Porque cuando veo el paisaje de Estados Unidos, no lo veo autoritario, pero sí totalitario en cierta manera. El poder de Netflix puede asustar a todo el que esté en contra, porque todo el mundo va a ser empleado por ellos».

Pawlikowski señala a Netflix como un ejemplo «dentro de una tendencia histórica general, porque hablo del streaming, de internet, de maximizar los beneficios». En ese sentido, señala que los peligros para la sociedad actual están «no en los regímenes totalitarios, sino en esta cultura de masas de producir cada vez más y más cosas, contenidos y dinero».

Frente al cine comercial estadounidense, Pawlikowski propone un cine que luche por «promover ideas y hacer películas que realmente tengan integridad artística, y esto se ve en estos premios».

Esta concepción del cine se aprecia bien en «Cold War», una película donde no hay buenos ni malos y en la que el cineasta muestra las contradicciones de los regímenes comunistas, pero también las democracias occidentales. «No estoy interesado en grandes declaraciones del tipo el capitalismo o el comunismo es muy malo».

Pawlikoski opta en cambio por otro camino, más complejo. «Si eliges hacer una película que muestre que la vida es complicada, que no hay soluciones simples para nada y no hay solo una narrativa oficial, entonces socavas la actual tendencia de los políticos autoritarios. Si una película humaniza a la audiencia, eso es bueno».