Programa de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018 Consulta la programación para no perderte nada del evento flamenco más importante del mundo

ABC

@abcdesevilla Sevilla Actualizado: 06/09/2018 16:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Consulta qué espectáculos podrás ver en la Bienal por fecha:

- Viernes 7 de septiembre

- Sábado 8 de septiembre

- Domingo 9 de septiembre

- Lunes 10 de septiembre

- Martes 11 de septiembre

- Miércoles 12 de septiembre

- Jueves 13 de septiembre

- Viernes 14 de septiembre

- Sábado 15 de septiembre

- Domingo 16 de septiembre

- Lunes 17 de septiembre

- Martes 18 de septiembre

- Miércoles 19 de septiembre

- Jueves 20 de septiembre

- Viernes 21 de septiembre

- Sábado 22 de septiembre

- Domingo 23 de septiembre

- Lunes 24 de septiembre

- Martes 25 de septiembre

- Miércoles 26 de septiembre

- Jueves 27 de septiembre

- Viernes 28 de septiembre

- Sábado 29 de septiembre

- Domingo 30 de septiembre

Jueves 6 de septiembre: Jornada inaugural «Una fiesta en Triana»

Dónde: Muelle de la Sal, 21.00 horas, (junto a Paseo de Colón, a los pies del puente de Isabel II). Citación para bailar el flashmob: 20.40horas.

El jueves 6 de septiembre será una jornada de gran actividad en la Bienal, ya que se vivirá una auténtica «Fiesta en Triana», desde las 20:40 horas a los pies del puente de Isabel II, con el pregón flamenco de Tomás de Perrate, el flashmob inclusivo con coreografía de José Galán que se bailará en el Monumento a la Tolerancia de Sevilla, pero también por todo el mundo, el pasacalles «No sin mi bata» del Laboratorio de Investigación Escénica Improbataciones, que asombrará a flamencos y no flamencos con su peculiar paseo desde el Muelle de la Sal hasta la icónica Plaza de Altozano, un espectacular alumbrado desde el río, con piraguas que ‘encenderán’ la ciudad a ritmo de flamenco, y la inauguración de la exposición fotográfica «Triana Flamenca», de Javier Caró, en la calle San Jacinto.

Un poco más tarde, a las 23:00, la Plaza de San Francisco también vibrará con el encendido del «Racimo de Candiles» de la Bienal, actividad que cuenta con el patrocinio de LAR España, justo antes del estreno de la obra musical «Persecución», un proyecto de la Bienal e Imperdible. Artes Escénicas que rinde tributo al mítico disco de El Lebrijano y Félix Grande.

↑Volver

07 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

ARENA

Elenco: Israel Galván, Pedro G. Romero, Balbi Parra, Marco de Ana, David Lagos, Jesús Méndez, Kiki Morente, Niño de Elche, Alfredo Lagos, Antonio Moreno, Agustín Jiménez, Darío Valecillo, Eugenio García, Gilles Midoux, Los Mellis, Juan M. Jiménez, Sylvie Courvoisier, Charanga Los Sones.

Sinopsis: Seis coreografias de Israel Galvan para el mundo de los toros.

↑Volver

08 de septiembre, 12.00 horas. Factoría Cultural

ISMAEL DE LA ROSA «EL BOLA»

Elenco: Ismael de La Rosa «El Bola» y Yerai Cortés

Programa: Solea, tientos, alegría, seguiriya, bambera, tangos, bulerías.

↑Volver

08 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

FARRUQUITO

Elenco: Paco Vega, Polito, Barullo, Yerai Cortes, Melchor Santiago, Mari Vizarraga, Antonio Villar, Gema Moneo, Juan Parrilla, Jorge Pardo y El Cigala.

Programación: soleá, soleá por bulerías, seguirilla, alegría, taranto Zapateao y sevillanas.

↑Volver

08 de septiembre, 23.00 horas. Café Alameda

LOLE MONTOYA Y JOSÉ MIGUEL ÉVORA

Elenco: Lole Montoya, José Miguel Évora, Jesús Molina, Jaime Montaner.

Programación: «Ojalá que te vaya bonito», «Barcón», «Poema de amor», «Cantaba la mar», «A calor de la manta», «Un cuento para mi niño», «La masa» y «Todo es de color».

↑Volver

09 de septiembre, 12.00 horas. San Luis de los Franceses

CIEN AÑOS DE ARTE

Elenco: Inés Bacán, Niño de Gines, Antonio Moya, David Caro, Manuel Valencia y Daniel Bonilla.

PROGRAMA INÉS BACÁN: Tientos, Solea, Cantiñas, Seguiriyas y Bulerías.

PROGRAMA NIÑO DE GINES: Tientos, Solea, Fandangos, Seguiriyas y Bulerías.

↑Volver

09 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

AL ARTE DE SU VUELO. XX EDICIÓN

Elenco: Calixto Sánchez, José de la Tomasa, Vicente Gelo y Sebastián Cruz, Eduardo Rebollar, Juan Ramón Caro, Ricardo Miño.

Programa: Malagueña, Soleá, Seguirilla, Tientos, Tangos, Romances.

↑Volver

09 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

DISTOPÍA

Elenco: Patricia Guerrero, Ángel Fariña, Rodrigo García Castillo, Sergio El Colorao, Alicia Naranjo, Dani de Morón, José Manuel Posada Popo, Agustín Diassera, Juan Dolores Caballero, Dani de Morón y Ada Bonadei.

Sinopsis: Sin información.

↑Volver

10 de septiembre, 21.30 horas. Real Alcázar

HÁBITAT

Elenco: Argentina, José Quevedo Bolita, Eugenio Iglesias, Jesús Guerrero, Torombo, José Carrasco y Los Mellis.

Sinopsis: Argentina en plena libertad, nos la encontramos en su estado total de compromiso con el arte flamenco, Argentina en estado esencia.

↑Volver

10 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Alameda

QUIERO

Elenco: Rosario La Tremendita, Daniel Suárez, Pablo Martín Jones, Andrés Marín y Laurent Berger.

Sinopsis: La fuerza nos habla del combate que llevamos a diario contra las leyes de una sociedad que nos impone su felicidad fingida y su sueño materialista. Contra un mundo «del oro y de los alardes», contra las etiquetas, contra los lazos virtuales, contra la pereza que nos hace ignorarnos los unos a los otros, la fuerza es esa ilusión de derrumbar esos muros ficticios para mirarnos de una vez a la cara, cuerpo a cuerpo, y enfrentar la verdad.

↑Volver

11 de septiembre, 21.30 horas. Real Alcázar

BASHAVEL

Elenco: José Valencia, Juan Requena, Paco González, Cuco Pérez, Nicolás «El Calabacín», Karime Amaya y Millenium Arts Ensemble.

Sinopsis: El nuevo espectáculo de José Valencia se va a llamar Bashavel, palabra en romanés que significa reunión, encuentro, que es precisamente lo que se quiere provocar en esta nueva producción un encuentro de dos culturas, dos músicas que caminan independientemente pero que beben de lo mismo.

↑Volver

11 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Central

LA ESPINA QUE QUISO SER FLOR O LA FLOR QUE SOÑÓ CON SER BAILAORA

Elenco: Olga Pericet. Carlota Ferrer, Marco Flores, Antonia Jiménez y Pino Losada, Pablo Martín Jones, Miguel Ortega y Miguel Lavi, Antonia Jiménez y Pino Losada, Jesús Fernández, Gloria Montesinos A.a.i., Ángel Olalla, Ana López Cobos, Gabi Besa, Silvia de Marta y Paco Villalta.

Sinopsis: Olga Pericet en este espectáculo realiza un viaje personal a través del baile que nace de la memoria, de las heridas, de los besos recibidos, del tiempo que la ha acariciado como si de un sueño se tratara, donde lo real y lo onírico se funden en un solo espacio -tiempo: su interior.

↑Volver

12 de septiembre, 21.30 horas. Real Alcázar

ROMANCES. ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE

Elenco: Carmen Linares, Ghalia Benali, Fahmi Alqhai, Dani de Morón, Mariví Blasco, Accademia del Piacere y Kiya Tabassian.

Sinopsis: Con la expulsión en el siglo XVII de los últimos moriscos de Granada —herederos de los primerísimos musulmanes allí asentados, venidos de Siria— el canto andalusí pareció haber sido condenado al confinamiento en el recuerdo de los desterrados; pero la victoria oficial no pudo impedir que el arte musical morisco se infiltrara en el folklore andaluz para fecundar el flamenco.

↑Volver

12 de septiembre, 23.00 horas. Hotel Triana

LEBRIJA, LUNA NUEVA

Elenco: Inés Bacán, Juan Bacán, Curro Vargas, Concha del Lagaña, Miguel Funi Hijo, Javier Heredia, Fernanda Funi, Conchita del Lagaña, Antonio Moya, Antonio Malena y Malena Chico

Sinopsis: Lebrija, secreta y ávida de historia cantaora, esconde bajo la oscuridad de su propia sombra, un anhelo que sueña con luz de Luna llena, y en estado de ensueño hacia la gran Luna, timidez y fuerza, llega noche de Luna nueva. Noche donde cada astro emite su propio deseo y su propia luz, haciendo de todas las estrellas, un canto a la belleza de las formas, brújula que nos guía por la oscuridad del desierto, por la oscuridad de nuestro viaje en la vida.

↑Volver

13 de septiembre, 19.00 horas. Espacio Turina

PACO JARANA

Elenco: Paco Jarana, Antonio Coronel, Rafael Heredia, Oruco y Manuel Valencia.

Sinopsis: Flamencorio “-orio”: sufijo que aporta el significado de ‘lugar para’, como en dormitorio (lugar para dormir). Cuando uno lleva toda su vida haciendo algo, no hay nada demasiado profundo ni preciso que decir para un porqué. Y eso es lo que me pasa con Flamencorio: se supone que debo escribir algo muy poético y bonito para justificar mi presencia esta noche, pero en verdad me presento antes ustedes sin poemas ni motivos, sino sólo con las cosas que yo soy y que me importan: mi pasado, mi guitarra y mi vivir.

↑Volver

13 de septiembre, 20.30 horas. Teatro Lope de Vega

COSITAS MÍAS

Elenco: Joaquín Gril, David Peña «Dorantes», Antonio Rey, Mara Rey, Makarines, Ané Carrasco, Faical Kourrich, Carlos Grilo, Diego Montoya.

Sinopsis: «Hombre moderno tratando de eliminar las incertidumbres de la vida y las dudas. Y, al hacerlo, dejó su alma muriendo de hambre, el alma se alimenta de misterios».

↑Volver

13 de septiembre, 23.00 horas. Hotel Triana

FLAMENCOS DE LA TACITA

Elenco: Rosario Toledo, David Palomar, José Anillo, El Junco, Ana Salazar, María Moreno, Samara Montáñez, Anabel Ribera, Eduardo Guerrero, Rafael Rodríguez, Óscar Lago, Roberto Jaén y Juan José Villar.

Sinopsis: un elenco gaditano se da cita en la Bienal. El empeño de este espectáculo protagonizado por artistas gaditanos es manifestar la manera única y personal que poseen a la hora de expresar y transmitir su flamenco. Ni mejores ni peores, diferentes.

↑Volver

14 de septiembre, 19.00 horas. Espacio Turina

SONANTA CLUB

Elenco: Alfredo Lagos, Guillermo McGuill, José Atero, Antonio Corrales.

Sinopsis: Alfredo Lagos plantea un recorrido por las músicas de su vida desde el punto de vista de un músico de espíritu flamenco. Sus versiones de temas de jazz y de otras culturas musicales, entendidas desde la guitarra flamenca conviven con creaciones propias en este concierto instrumental Acompañado por un versátil grupo, la guitarra flamenca de Alfredo Lagos es la guía de un paseo musical de amplios horizontes, donde podemos escuchar no sólo sus propias composiciones, sino también su personal visión de grandes obras de autores universales de distintas culturas.

↑Volver

14 de septiembre, 20.30 horas. Teatro Lope de Vega

GRANAÍNO JONDO

Elenco: Pedro Heredia Reyes «El Granaino», Antonio de Patrocinio, Juan Requena, El Perla, Los Mellis y Cristian de Moret.

Sinopsis: Pedro Heredia Reyes, «El Granaino», viene dispuesto a desvelarnos su esencia más profunda, a mostrarnos el sendero que lo hizo llegar a ser y sentirse cantaor. «Granaino Jondo» es un recital flamenco donde la «Jondura y el quejío» de su garganta, fundidos con los acordes de una guitarra, se unen en uno solo dando como resultado no una simple sucesión de los palos flamencos con letras nuevas y antológicas sino que se entrega por completo en cada cante convirtiéndolo en una obra completa en la que nos va mostrando a lo largo de todo el recital los pilares en los que se sustenta su cante. Recital en el que Pedro llegará a lo más hondo de los sentidos del espectador olvidándose de todo salvo de transmitirnos el dolor y el sentir de su alma.

↑Volver

14 de septiembre, 23.00 horas. Hotel Triana

SON DE PEÑAS

Elenco: Manuel Cástulo, Alicia Gil, Luisa Palicio y Rafael Campallo

Sinopsis: La Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, cumpliendo con sus premisas estatuarias y con una vocacional filosofía, quiere mostrar una vez más, en este evento mundial que es la Bienal, la verdadera pujanza de nuestro flamenco con unos artistas que son ya, hoy día, más que promesas nuevos creadores, pero también, portadores de la herencia de este arte singular. Es nuestra obligación, cuidar las formas clásicas, y en todas nuestras actividades así lo hacemos, pero sin olvidarnos de la creatividad artística.

↑Volver

15 de septiembre, 12.00 horas. Factoría Cultural

DE LA MANO DE… FARRUQUITO

Elenco: Antonio Amaya, Torombo, Juan José Amador y José Manuel Astarida Delgado «El Pechu», El Perla.

Sinopsis: el ciclo «De la Mano de…» es una de las novedades de este año, una propuesta que persigue el descubrimiento de nuevos artistas apadrinados por figuras de la talla del cantaor José Valencia, el guitarrista Gerardo Núñez o el bailaor Farruquito.

↑Volver

15 de septiembre, 19.00 horas. Espacio Turina

PASEO DE LAS DELICIAS

Elenco: Pedro María Peña, Anabel Valencia, Faiçal Kourrich, Tete Peña, Lito Mánez, Pedrito Peña, Vicente peña y Luis De Chimenea.

Sinopsis: Pedro María Peña presenta «PASEO DE LAS DELICIAS», el estreno absoluto de su ópera prima como compositor y guitarrista de concierto, que será además el título del disco que se hará público a la vez de su presentación en concierto en la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla.

↑Volver

15 de septiembre, 20.30 horas. Teatro Lope de Vega

QUEJÍO

Elenco: Compañía Salvador Távora. Manuel Vera «Quincalla», Florencio Gerena, Manuel Márquez de Villamanrique, Jaime Burgos, Juan Martin, Mónica de Juan y Juan Romero.

Sinopsis: «QUEJIO» es la suma de todo un proceso de vivencias. Es la recreación de un clima angustioso, en el que se producen el cante, el baile, el lamento o la queja del pueblo andaluz. Se han estudiado siete cantes y tres bailes, enumerados en diez Ritos, a través de un planteamiento en el cual casi se consigue fundir cante y baile con la posible o casi segura situación de una colectividad oprimida, en la que el grito trágico de sus individuos sólo ha servido, por una premeditada canalización, para divertir a los responsables.

↑Volver

15 de septiembre, 23.00 horas. Hotel Triana

LA CAVA DE LOS GITANOS

Elenco: Juan José Amador, José Lérida, Guillermo Manzano, Carmen Ledesma, Carmelilla Montoya, Paco Vega, Antonio El Cordobés, José Manzano, José Acedo y Paco Iglesias. Colaboración especial Antonio Canales

Sinopsis: Rescatando letras, toques y bailes de la época, La Cava de los Gitanos nos transporta a una Triana color “sepia” para recordar cómo se cantaba y bailaba en aquellos tiempos de olor a puchero, fragua y rio.

↑Volver

16 de septiembre, 12.00 horas. San Luis de los Franceses

CIEN AÑOS DE ARTE

Elenco: Segundo Falcón, Paco del Viso «El Sopi», Salvador Gutiérrez y Javier Trigo (Artista invitado).

Sinopsis: Tímbricas Janega es un recital ortodoxo con sonidos frescos en honor a nuestra Familia, basado en los cantes más autóctonos que se han cantado desde nuestros antepasados.

↑Volver

16 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

D. QUIXOTE

Elenco: Compañía Andrés Marín.

Sinopsis: reivindicando un flamenco capaz de hacer frente a las formas escénicas más contemporáneas y también de encontrar en si mismo los recursos de su propia deconstrucción, se proyecta con D. Quixote en el espacio de la ficción para provocar uno de los mitos fundadores de nuestra cultura y reinvertir su propia danza. Andrés Marín, con la complicidad del director y dramaturgo Laurent Berger, escoge fragmentos de la fuerza primitiva de la obra para extraer unos elementos híbridos a los que puede ofrecer una nueva expresión, la de flamenco, transformando así la poesía en energía y la danza en literatura.

↑Volver

16 de septiembre, 23.00 horas. Café Alameda

LA HUELLA DE MI SENTÍO

Elenco: María Terremoto, Nono Jero y Fernando de la Morena Hijo, Ané Carrasco, Cristian de Moret, Los Mellis, Manuel Valencia, Manuel Cantarote, Óscar de los Reyes, Juan Luis Vela, Hugo Pérez, Paco Barroso, Pedro El Granaíno.

Sinopsis: Con esta propuesta de cante ortodoxo, quiere dejar marcado cual va a ser el timón de su carrera artística, haciendo el flamenco más tradicional, pero teniendo en cuenta la época en la que vive y el sonido actual de este arte jondo. Se rodeará de sus músicos de siempre, además de contar con inestimables colaboraciones como las guitarras de Diego del Morao y Manuel Parrilla, el piano de Pedro R. Miño y la voz de Esperanza Fernández.

↑Volver

17 de septiembre, 20.30 horas. Teatro Lope de Vega

COMPADRES

Elenco: Niño de Pura, Manolo Franco, Churumbaque, Pura de Pura, Agustín Henke, David Gavira, Manuel Cantarote y Luis M. Rodríguez.

Sinopsis: Los guitarristas sevillanos protagoniza el mano a mano ‘Compadres’, demostrando las bondades del arte en colaboración. Diez años después, Niño de Pura y Manolo Franco,unen sus diferentes concepciones de la guitarra para hacer un concierto en el que la sensibilidad y el virtuosismo caminan de la mano y nos demuestran que son compatibles y que la guitarra sigue viva…

↑Volver

17 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Central

TAUROMAGIA. COREOGRAFÍA PARA LA OBRA DE MANOLO SANLÚCAR

Elenco: Compañía Mercedes Ruiz

Sinopsis: El espectáculo propone una indagación en las interrelaciones entre la danza flamenca/española (en su sentido más amplio) y la tauromaquia. Y esto, no sólo desde un punto de vista artístico y estético de ambas creaciones, sino como lenguaje para la expresión de vivencias, emociones y sentimientos de sus agonistas: triunfo/fracaso, sueños/realidades, alegría/dolor, confianza/duda, valor/miedo…

↑Volver

18 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

GRITO PELAO

Elenco: COMPAÑÍA DE ROCÍO MOLINA. Rocío Molina y Silvia Pérez Cruz

Sinopsis: Tres mujeres en escena. Dos espejos que se reflejan y una madre. «Grito Pelao» es el placer del perfecto espectador voyeur, la oportunidad de ver a dos de los animales de escena más brutales de Iberia encima de las tablas. Y poder contemplarlas, para más inri, en terreno combustible y sin fijar. Y es verdad, es un lujo poder ver a estas dos grandes compartiéndose en escena, bailando y cantando juntas, que lo hacen. Pero ahí se acaba la mitomanía estática en esta obra.

↑Volver

18 de septiembre, 23.00 horas. Café Alameda

TOMASITO Y GIPSY RAP

Elenco: Tomasito, Jose Atero, Francisco José Vidal, Lele Leiva, Jesús Hidalgo.

Sinopsis: No hay información.

↑Volver

19 de septiembre, 19.00 horas. Teatro Lope de Vega

LA EDAD DE ORO

Elenco: Compañía de Israel Galván con Pastora Galván

Sinopsis: Dieciocho anos ya, trescientas actuaciones, desde el estreno de La Edad de Oro. Un título abierto, si. Por un lado remitía a la época dorada del flamenco, y de cualquier arte deberíamos decir, el tiempo áureo. Pero también, por la singularidad del Israel Galván de entonces, un heterodoxo, remitía a la famosa película de Luis Buñuel y sus intenciones de hacer protagonistas a los gusanos que devoraban la gran manzana del flamenco.

↑Volver

19 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

GRITO PELAO

Elenco: COMPAÑÍA DE ROCÍO MOLINA. Rocío Molina y Silvia Pérez Cruz

Sinopsis: Tres mujeres en escena. Dos espejos que se reflejan y una madre. «Grito Pelao» es el placer del perfecto espectador voyeur, la oportunidad de ver a dos de los animales de escena más brutales de Iberia encima de las tablas. Y poder contemplarlas, para más inri, en terreno combustible y sin fijar. Y es verdad, es un lujo poder ver a estas dos grandes compartiéndose en escena, bailando y cantando juntas, que lo hacen. Pero ahí se acaba la mitomanía estática en esta obra.

↑Volver

19 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Central

SOLEÁ SOLA

Elenco: Tomás de Perrate, Alfredo Lagos, Juan M. Jiménez, Antonio Moren.

Sinopsis: se trata de presentar la enorme dimensión de este cantaor, tan a menudo difuminada por los tópicos de la industria flamenca y el peso de la historia familiar. Perrate, su nombre lo indica, es hijo de Perrate de Utrera, un mito para el llamado cante gitano andaluz. Pero Tomás es algo más que su descendencia, nada menos.

↑Volver

20 de septiembre, 19.00 horas. Espacio Turina

DEJÁNDOME LLEVAR

Elenco: Rafael Rodríguez, José Manuel Posada «Popo», Gautama del Campo, Vladimir Dmitrienco, Isa Rodríguez, Fali Pipió y Antonio Valiente.

Sinopsis: concierto por seguiriya, malagueñas, farruca, guajiras, zambra y un par de temas compuestos para esta ocasión.

↑Volver

20 de septiembre, 20.30 horas. Teatro Lope de Vega

LA SAVIA DEL TRONCO «UTRERA»

Elenco: Cuchara de Utrera, Joselito chico de la Buena, Delia del Cuchara, Joselito del Pitín, Sofía Suárez, Pitín Hijo, Alfonso Romero, Antonio Moreno, Luis el Marquesito, Jesús de la Buena y Gaspar de la Teresa. Artista invitado: José Valencia

Sinopsis: el espectáculo recorrerá un principio muy primitivo, muy flamenco, la música irá buscando las típicas mezclas de los días vividos, pero este guión tiene un nombre muy utrerano, su final será que la voz del Patriarca impondrá con su mirada, la raíz del flamenco de su pueblo, los jóvenes cabizbajos sin voz, darán la razón a ese tronco. La nueva generación acarició cortezas de árboles diferentes y en ellas tuvieron la certeza, de que su árbol y lo que hicieron sus antiguos, es lo que también quieren que beban sus hijos. La voz y el “quejío” de José Valencia, será el padrino en el bautizo de esta nueva savia, de cómo volver, tras las experiencias musicales, a las raíces de este viejo olivo.

↑Volver

20 de septiembre, 23.00 horas. Café Alameda

CAÓTICO

Elenco: José Quevedo «Bolita», José Carra, Paquito González, Pablo Martín Caminero, Miguel Soto «El Londro» y Carlos Grilo.

Sinopsis: Caótico representa el minucioso y milimetrado desorden en el que fue concebido, y es sinónimo de la perfecta y metódica sincronía de todos y cada uno de suscomponentes. Un espectáculo que es un organismo vivo, una mezcla de células de diversa naturaleza unificadas en un todo. Caótico, un punto y seguido después de un punto y final.

↑Volver

21 de septiembre, 19.00 horas. Espacio Turina

UN SUEÑO DE LOCURA

Elenco: David Carmona, Oscar Zoilo, Carmen Molina, Agustín Diassera, Los Mellis, Tomás García y Luis El Zambo.

Sinopsis: Sin información.

↑Volver

21 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

UNA ODA AL TIEMPO

Elenco: Compañía María Pagés

Sinopsis: una Oda al Tiempo es una coreografia flamenca sobre lo efímero, la permanencia y la eternidad… Con la experiencia profesional y vital acumulada, e incorporando reflexiones de Platón, Margaret Yourcenar, Jorge Luis Borges, John Cage, Octavio Paz, Heidegger, Marcel Duchamps… María Pagés reflexiona sobre la implacable irreversibilidad del tiempo sobre el cuerpo, el deseo, el arte y la vida. En esta obra de madurez, la coreógrafa sevillana continúa su diálogo permanente con la memoria del baile flamenco, que constituye su propia memoria. Lo hace de manera serena y sin tabúes para extraerle su mejor savia e interpretarla desde su singularidad y su modo de ver y concebir el baile, la coreografía y el espectáculo flamencos.

↑Volver

21 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Central

LA TOURNÉE

Elenco: Andrés Peña, Pilar Ogalla, Inma Rivero, Emilio Florido, Miguel Rosendo, Roberto Jaén.

Sinopsis: La vida es un viaje. Una tournée para saborear cada paso del camino. La vida es un baile, siempre en danza. Una danza inmovible y majestuosa que le da cabida a nuestra manera de comunicarnos.

↑Volver

22 de septiembre, 12.00 horas. Factoría Cultural

DE LA MANO DE… GERARDO NÚÑEZ

Elenco: Álvaro Martinete y Antonio Gómez.

Sinopsis: Con Seis Veredas he querido reflejar mi punto de vista de la guitarra. He grabado un disco de guitarra solista con temas propios. Tan solo acompañado de un bajo eléctrico en un tema, percusión y palmas. Pienso que hoy en día ya no se hacen discos de guitarra como los de antes, en los que se escuchaban solo guitarra y palmas.

↑Volver

22 de septiembre, 19.00 horas. Espacio Turina

UNA GUITARRA DE DOS CARAS

Elenco: Santiago Lara, Miguel López «Lenon», Perico Navarro, Ignacio Cintado, Faé Ramos, Javier Peña.

Sinopsis: «Una guitarra de dos caras» es un concierto en el que se podrá disfrutar de toda la versatilidad artística que puede ofrecer el guitarrista Santiago Lara. En este concierto habrá espacio para poder ver y escuchar sus diferentes facetas: interpretación, arreglos y composición. Un programa elaborado expresamente para la Bienal de Sevilla en el que habrá espacio para nuevas composiciones, así como para piezas de su trabajo “Flamenco tribute to Pat Metheny”, aun inédito en Sevilla y en el que se podrá disfrutar de la guitarra flamenca en sus diferentes vertientes.

↑Volver

22 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

VIVIRÉ

Elenco: Tomatito, José del Tomate, Morenito de Íllora, Santiago Cortiñas, Mari Ángeles Fernández, Antonio Ramos «Maca», Bernardo Parrilla, Israel Suárez «Piraña», Duquende, Arcángel, Rancapino Chico.

Sinopsis: Sin información.

↑Volver

22 de septiembre, 23.00 horas. Café Alameda

SUITE FLAMENCA EN RE

Elenco: Luis Orden, Ángel Sánchez Moguel, Piotr Szymyslik, José Carlos Maicena Jiménez, María Rosaria D´Aprile, Alan Andrews, Ignacio Manzano Fernández, Ana Sánchez Barrueco, Eduardo Rodríguez Spínola, Álvaro Garrido y Gualberto García.

Sinopsis: En este concierto se mezclan instrumentos clásicos y étnicos para servir de soporte al espíritu flamenco.

↑Volver

23 de septiembre, 12.00 horas. San Luis de los Franceses

CIEN AÑOS DE ARTE

Elenco: Tamara Aguilera, Manuel Herrera, Jose Antonio Montoya, Manuel Aguilera, David Romero.

Sinopsis: Tamara Aguilera y Pepe Rueda, los dos de la provincia de Sevilla, los dos con estéticas diferentes pero los dos flamencos. Tamara nos llega con su cante racial su fuerza y su juventud, hará los cantes propios de la gitanería. Pepe Rueda nos llevará a otro concepto cantaor con un estilo que llevaron a gala maestros como Juan Valderrama, Marchena, Pepe Pinto… Un espectáculo que hará las delicias del público.

↑Volver

23 de septiembre, 20.30 horas. Lope de Vega

GUITARRAS DE JEREZ

Elenco: Antonio Rey, Manuel Urbina, Ané Carrasco, Diego del Morao, Fernando Carrasco, Ané Carrasco, Juan Grande, Juan Diego.

Sinopsis: El espíritu de Jerez es una amalgama de cuerdas, voz y movimiento, un sorbo de la copa del elixir flamenco.

↑Volver

23 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Central

NOCTURNO

Elenco: Leonor Leal, Alfredo Lagos, Antonio Moreno.

Sinopsis: Esta propuesta cuyo objetivo parte de la ampliación de mi lenguaje coreográfico, de la exploración de otro formato musical y del desarrollo sonoro y espacial, se centra en el cuerpo; en los cuerpos, en el ritmo y en la guitarra esencial. En todo aquello cercano a nosotros que nos recuerda nuestro propio latido.

↑Volver

24 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

FLAMENCOLORQUIANO

Elenco: Ballet Flamenco de Andalucía. Alberto Sellés, Valeriano Paños, Sara Jiménez, Macarena López, Gloria del Rosario, Nadia González, Carmen Yanes, Martí Corbera, Borja Cortés, Ricardo Moro, Alberto Sellés, Juan Torres, Pau Vallet, Sebastián Cruz, Vicente Gelo, José Luis Pérez-Vera.

Sinopsis: Una fantasía de pasajes vanguardistas, surreales, flamencos y populares que encuentra ese «desequilibrio del que surge el contraste como bello efecto teatral» y sujeta al anacronismo que da como resultado la «condensación de una época», conceptos que seguía el poeta.

↑Volver

24 de septiembre, 23.00 horas. Café Alameda

LOGOS

Elenco: Gerardo Núñez, Ulf Wakenius, Cepillo.

Sinopsis: Sin información.

↑Volver

25 de septiembre, 20.30 horas. Teatro Lope de Vega

ANTOLOGÍA DEL CANTE FLAMENCO HETERODOXO

Elenco: El Niño de Elche, Raúl Cantizano, Susana Fernández, David Bastidas y Alicia Acuña, Israel Galván y Eduardo de los Reyes.

Sinopsis: Para la creación de Antología del cante flamenco heterodoxo NIÑO DE ELCHE ha contado con colaboradores de excepción como el bailaor Israel Galván, los guitarristas Diego de Morón y «Pájaro», el organista Juan de la Rubia o el pianista Alejandro Rojas-Marcos. En esta nueva travesía le acompañarán en directo Raúl Cantizano con guitarras (flamenca y acústica) y percusión, y Susana Hernández (Ylia) a los teclados, sintetizadores y electrónica.

↑Volver

25 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Central

DE LA CONCEPCIÓN

Elenco: María Moreno, Óscar Lago, Enrique El Extremeño, Pepe de Pura, Antonio Zúñiga, Javier Teruel.

Sinopsis: Observar y observar, la misión de aquel que decida transitar a la vida, tras la concepción. Observar y observar, para ir cazando vínculos, abstractos o concisos, de espaldas o de cara, inocente, perdida y, poco a poco, con maldad, igual que la mirada de los niños (¿quién sabe lo que piensan cuando observan?) e igual que los temores de los padres.

↑Volver

26 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

EL SALÓN DE BAILE

Elenco: Rafaela Carrasco, Tamara López, Javier Barón, Rubén Olmo y David Coria.

Sinopsis: Rafaela Carrasco presenta un nuevo espectáculo en el que se evocan los lugares y formatos que siguieron históricamente a las presentaciones públicas que a modo de exhibición –sobre todo para un público extranjero–, se hicieran en las Academias de Baile de los grandes maestros de la época; pero ahora bajo la denominación de ‘Salones de Baile’.

↑Volver

26 de septiembre, 23.00 horas. Café Alameda

HODIERNO

Elenco: David Lagos, Alfredo Lagos y Juan Jiménez.

Sinopsis: ‘Hodierno’ es el concierto del tercer álbum de estudio de David Lagos, en el que expone su cante ante el oyente desde una perspectiva contemporánea, con sonidos e instrumentistas del tiempo actual, en convivencia con un patrimonio cantaor de casi doscientos años.

↑Volver

27 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

GITANAS. AL ARTE DE SU VUELO. XX EDICIÓN

Elenco: Tía Juana la del Pipa, Remedios Amaya y Juana Amaya.

Sinopsis: Experiencias de las tres protagonistas en el mundo del flamenco.

↑Volver

27 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Central

GRANADA SOLO TIENE SALIDA POR LAS ESTRELLAS

Elenco: Fuensanta La Moneta, Raimundo Benítez, José Cortés El indio, Álvaro Martinete, Víctor Tomate, Paco Cortés, Mercedes Cortés, Ismael de la Rosa El Bola, Tomás García.

Sinopsis: Granada es una tierra íntima y cerrada, donde el mar está lejos, pero el agua es del cielo y de la tierra y de los hombres. En busca de está agua, llegaron los habitantes del desierto para encontrar el Paraíso, donde estuvieron ocho siglos (y algún tiempo más de convivencia). Así, Granada fue el último bastión de Al-Ándalus. Así Granada tiene la mirada hacia adentro, con un ojo rojo y otro verde, un ojo de fuerza y otro de esperanza.

↑Volver

28 de septiembre, 20.30 horas. Teatro Lope de Vega

SIN PERMISO

Elenco: Ana Morales, David Coria, José Manuel Álvarez, Ana Morales, José Manuel Álvarez, Juan José Amador (cante), Juan Antonio Suárez «Cano», Daniel Suárez, Michio Woirgart música electrónica.

Sinopsis: Espectáculo creado en 4 residencias presentadas en 4 espacios y eventos en 4 fragmentos.

↑Volver

28 de septiembre, 23.00 horas. Café Alameda

ROSALÍA

Elenco: Rosalía, Joselito Acedo, Los Mellis, Anna Colom y Claudia «La Chispa».

Sinopsis: ROSALÍA ofrecerá un repertorio clásico que contará con numerosas sorpresas, para el que se acompañará de Joselito Acedo a la guitarra, Los Mellis a las palmas y Anna Colom y Claudia «La Chispa» a los coros.

↑Volver

29 de septiembre, 12.00 horas. Factoría Cultural

DE LA MANO DE… STUDIO 41013

Elenco: 3.000... DeSCencias.

Sinopsis: Bajo las estereotipadas sombras que sobrevuelan el Polígono Sur, el flamenco se erige como vehículo de transformación y de dinamización social, así como de vínculo generacional entre las familias gitanas. En sus calles se mantiene vivo un legado que ha posibilitado la pervivencia vernácula de las formas clásicas de este arte, llegadas al barrio con el éxodo producido hace décadas desde lugares como las casitas bajas del Polígono Sur, los corrales de vecinos de Triana o Las Corchuelas, y que han dado lugar a músicas innovadoras pero respetuosas con sus raíces y con su esencia.

↑Volver

29 de septiembre, 20.30 horas. Maestranza

CUENTOS DE AZÚCAR

Elenco: Eva Yerbabuena, Paco Jarana, Anna Sato, Alfredo Tejada, Miguel Ortega (cante), Antonio Coronel (batería y cajón), Kaoru Watanabe (taiko), Rafael Heredia (cajón y congas), Fernando Jiménez.

Sinopsis: Eva Yerbabuena y los artistas con los que trabaja lo han logrado utilizando lenguajes universales como la música, la danza y, especialmente, una espiritualidad que tanto empapa el flamenco que ella conoce bien como la cultura asiática, protagonista de un espectáculo en el cual se combinan instrumentos musicales de tradiciones diferentes.

↑Volver

29 de septiembre, 23.00 horas. Teatro Central

YO SOY

Elenco: Isabel Bayón, Jesús Torres, Paco Arriaga, David Carpio, Juan de Mairena, José Carrasco.

Sinopsis: nuestra historia, la de cada uno, es siempre personal, única. Podemos presumirnos diferentes, pero en nuestra esencia residen partes que no nos pertenecen únicamente a nosotros. Lo que somos, es una consecuencia de las vivencias de otros, de lo que sintieron, de lo que pensaron, de lo que depositaron en nosotros, de lo que nos entregaron…

↑Volver

30 de septiembre, 12.00 horas. San Luis de los Franceses

CIEN AÑOS DE ARTE

Elenco: Anabel Valencia, Curro Vargas, Manuel Valencia y Juan Diego Valencia.

Sinopsis: Ambos gitanos, ambos como larga dinastía en los cantes, ella mujer joven, el maestro del flamenco, nos llevaran a un flamenco visceral, de compás, de ritmo y sobre todo auténtico. Un espectáculo donde disfrutaremos de la sabiduría y la estética de las familias cantaoras de Jerez y de Lebrija.

↑Volver

30 de septiembre, 21.00 horas. Puerto de Sevilla

LA RODA DEL VIENTO

Elenco: Dorantes, Orquesta Bética de Sevilla. Coral flamenca: Antonio Mena, Francisco Blanco B, Cristina Paz Regajo, Marta García, Sebastián Vilches, Tomás García, Marcos Martínez, Manuel Georgio Fernández, Ana Lorenzo Alvez, Ana María Gómez (alumnos destacados seleccionados de la Fundación Flamenco Heeren). Los Mellis, Pedrito Peña, Antonio Moreno, Javi Ruibal.

Sinopsis: La Roda del Viento es una obra de Dorantes, inspirada en la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, acontecimiento que marcó un antes y un después en la comunicación y las relaciones mundiales dando lugar al inicio de la globalización. Dorantes embarca su alma flamenca en los navíos para soñar los periplos de esta importante aventura de quienes dieron la primera vuelta al mundo, de quienes volvieron a unir las tierras, de quienes abrieron las puertas de una nueva era.

↑Volver