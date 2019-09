Festival de Sevilla de Cine Europeo El recambio generacional del cine europeo llega a Las Nuevas Olas del Festival de Sevilla Este miércoles se ha presentado el cartel de la XVI edición del certamen, obra de la artista sevillana Ana Langeheldt

El Festival de Sevilla de Cine Europeo ha anunciado este miércoles tanto las quince películas que formarán parte de su sección a concurso Las Nuevas Olas, que agrupa los títulos más arriesgados y rupturistas del certamen, y el cartel que será la imagen de su decimosexta edición, que es obra de la artista sevillana Ana Langeheldt (Sevilla, 1978) y que reivindica el cine como experiencia colectiva.

El espíritu de los títulos que componen la sección de Las Nuevas Olas lo resumió bien el director del Festival de Sevilla, José Luis Cienfuegos, al señalar que muestran un «recambio generacional» dentro del cine del continente, tanto por la «variedad formal» como por «el riesgo» que presentan todas las propuestas.

Estas películas son obras de «cineastas militantes que utilizan referentes cinematográficos, literarios y artísticos que no tenían cabida hace poco más de una década», señaló Cienfuegos, y que suponen «recambio temático y formal. La cámara en mano pegada a la nuca y la artificiosa herencia bressoniana parece que ya no forma parte del imaginario».

Como en 2018, señaló el director del certamen, «la mayor parte de los directores seleccionados acudirán a Sevilla para la que será la primera proyección en España de sus películas y participar en los numerosos encuentros con el público».

Esto se puede apreciar en una selección de películas que abarcan desde la vida de los desfavorecidos rusos que participaron en la I Guerra Mundial («A Russian Youth», producida por Alexander Sokurov) a un nuevo tipo de delincuencia entre menores en los barrios marginales del Reino Unido («County lines», del neozelandés Henry Blake); y donde se pueden encontrar thrillers políticos («Terminal Sud, de Rabah Ameur-Zaïmeche) a una comedia sexual y provocadora («X&Y», de Anna Odell), pasando por el cine de animación («The Prince's Voyage», de Jean François Laguionie).

El cartel del festival

Junto a las películas de Las Nuevas Olas, el certamen desveló también la imagen de su decimosexta edición. La protagonista de la imagen es una joven que contempla extasiada una película, como si formase parte de su trama.

La propuesta de esta dibujante y grafitera supone un homenaje a los espectadores y una reivindicación del cine como experiencia colectiva y enriquecedora. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y miembro del colectivo Garabattagge Ilustra, es una autora que combina en su trabajo pintura, ilustración y arte mural.

Ana Langeheldt explicó que con este cartel ha querido reflejar lo que es para ella el cine y los sentimientos que desencadena: «En la imagen se puede ver un personaje que se expande y se transporta durante esos minutos, que se olvida de su vida, entrando de lleno en una historia que contempla como un personaje más».

La presentación del cartel y de las películas que conforman la sección de Nuevas Olas se realizó durante un acto en el Espacio Santa Clara, que contó con la presencia del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, la directora de Cultura, Isabel Ojeda, y el director del Festival de Sevilla, José Luis Cienfuegos.

Muñoz defendió que «estamos ante una de las mejores ediciones de un festival» por el que pasarán «grandes nombres y películas que vienen de triunfar en citas como Cannes y Venecia», un cine europeo «sin etiquetas ni prejuicios».

Fotograma de la película de animación «The Prince's Voyage» - ABC

Quince títulos

En el acto también participaron Javier H. Estrada y Elena Duque, programadores del festival, encargados de revelar los títulos de Las Nuevas Olas.

Como señaló Estrada, Las Nuevas Olas es una sección que dialoga con la Oficial para insistir en la idea de un cine europeo que ensaya «ficciones muy disfrutables pero con puntos de fuga capaces de oxigenar temáticas y formas de narrar». «Miradas frescas y jóvenes se citan con directores aclamados en los mejores festivales del mundo», añadieron.

Así, las quince películas que particaran en la sección Las Nuevas Olas son: «Arima», de Jaoine Camborda; «Take Me Somewhere Nice», de Ena Sendijarević; «Ivana la Terrible», de Ivana Mladenović; «Love me Tender», de Klaudia Reynicke; «A Voluntary Year», Ulrich Köhler y Henner Winckler; «X&Y», Anna Odell; «Tlamess», de Ala Eddine Slim; «Terminal Sud», de RabahAmeur-Zaïmeche; «Abou Leila», de Amin Sidi-Boumedine; «Tijuana Bible», de Jean-Charles Hue; «Maternal», de Maura Delpero; «Bird Talk», de Xawery Żuławski; «A Russian Youth», deAlexander Zolotukhin; «County lines», Henry Blake «The Prince’s Voyage», de Jean-François Laguionie.