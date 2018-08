SARA BARAS Sara Baras: «Hay que valorar mucho más la marca España» La bailaora gaditana presenta hoy en el Tío Pepe Festival de Jerez su nuevo espectáculo, «Sombras», con el que cumple veinte años en los escenarios

Sara Baras «juega en casa», o mejor dicho, a menos de media hora de su domicilio en el Puerto de Santa María. La bailaora gaditana actúa hoy martes en el Tío Pepe Festival presentando su espectáculo «Sombras», a los dos días de participar en el Starlite de Marbella.

La programación del festival jerezano que combina grandes artistas con gastronomía y la cultura del vino de Jerez, en concreto de las bodegas González Byass, incluye grandes artistas como Ismael Jordi, Maná, Rosario, Sergio Dalma, Morat y Juanes, que precisamente inauguró el festival el pasado día 9.

«Sombras» parece un nombre que no va mucho con el carácter optimista de la bailaora, «es que no lo veo como algo negativo, sino todo lo contrario. En el escenario bailas y ves tu sombra, y te vuelves a encontrar con personajes y momentos. Mis maestros los llevo como si fueran mi sombra. Yo pienso en sombras y veo toda la luz del mundo, cosas que no quiero olvidar».

Acaba de cumplir veinte años de su compañía y también de la primera vez que bailó por farruca, «un baile que era de hombre y yo me atreví a hacer y que desde entonces me acompaña».

Dice la bailaora que está agradecida al público por esos 20 años, y también que ahora, «tengo libertad, me la he ganado. Yo me muestro como siempre y me siento orgullosa de no haber bajado la guardia nunca, y haber hecho mi trabajo de una manera privada, que cuesta mucho. Mi ilusión nunca ha cambiado. He hecho cosas en mi carrera porque me apetecía, era mi riesgo y mi compañía, y eso es libertad. Hoy día me alegro».

Su nombre siempre está en las quinielas para dirigir el Ballet Nacional de España, pero dice que nunca se lo ha planteado, «nunca lo había pensado, la verdad. Lo tendría que pensar. Sí es verdad que me gustaría transmitir lo que yo he aprendido, pero todavía no quiero dejar de bailar, y creo que me queda mucho. Pero sí, en algún momento tendré que transmitir lo que he aprendido de mis maestros y en mi carrera, y eso a veces no está reñido con seguir bailando. Pero no lo he pensado, y aunque voy cumpliendo años, tengo más fuerza que nunca».

Hace siete años se graduó como madre, y su hijo va con ella siempre que puede. «Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ser madre ha sido todo en positivo. Difícil, sí, sobre todo cuando lo tengo que dejar y no puede viajar conmigo. Ese momento es difícil, pero lo dejo en buenas manos y él valora lo que hacemos. Pero para mí, aunque tuve que parar de bailar cuando estaba en lo más arriba, y no sabía cómo iba a volver, nada comparado con verlo la primera vez. Y así sigo, «perdidita por él».

Se siente muy orgullosa de haber sido nombrada embajadora de la marca España para la Cultura, «sobre todo porque veo el respeto que tiene el mundo por el flamenco. Y ello gracias a Paco de Lucía, Carmen Amaya, Antonio Gades, Enrique Morente..., esos grandes que abrieron las puertas. Ahora también hay personas que nos representan muy bien, por ejemplo Carolina Marín, una gran campeona. Creo que se debería insistir y valorar un poco más lo que tenemos. La Marca España debe estar donde merece y valorarla mucho más».

Tiene una agenda que es un «no parar» hasta final de año, «bueno, la compañía está muy hecha, está todo muy redondo, y la verdad es que el teatro últimamente se disfruta de otra manera. Los viajes son bonitos, pero a veces muy pesados, pero es lo que hay, nuestra profesión, y es el precio de tener una vida tan bonita como la mía».

Sara Baras confiesa que su fama no tiene ningún lado oscuro, «yo siento cariño del público, y eso lo agradezco mucho. En mi caso no tiene nada de malo. Al revés, gracias a ello soy la madrina de la Asociación Mi Princesa Rett y me escuchan cuando hablo de estos niños que necesitan tanto apoyo. Me pegué a estos niños porque es una enfermedad muy dura y cruel».

Ha sido Juana la Loca, La Pepa, Carmen, Mariana Pineda..., «todavía no me ronda ningún otro personaje en la cabeza. Tengo opciones, pero aún no me ha llegado ese flechazo que tuve con esos personajes. Ya llegará. Además, pienso que mi madurez artística me favorece, y puedo interpretar personajes que hace años no me hubiera planteado».

Sara Baras reconoce que en Jerez está feliz, «somos de la casa. Yo nací en Cádiz, me crié en la Isla y también en Jerez. Ahora vivo en el Puerto. Llegué a Jerez y trabajé siendo una niña en la compañía de Manuel Morao. Pero también te pones más nerviosa, porque tienes que demostrar lo que has hecho. La gente te conoce, y debes bailar mejor que nunca, como para decir, mirad lo que he aprendido estos años».

En la edición 2018 no estará en la Bienal de Flamenco de Sevilla. En 2016, también faltó. «Si, en 2016 sé que no hubo buen entendimiento, pero este año ha sido por una cuestión de fechas. Yo he estrenado en la Bienal de Sevilla mis grandes creaciones, Mariana Pineda, Juana la Loca..., año tras año he estado en Bienal. Claro que quiero volver, me encanta actuar en la Bienal de Sevilla donde siempre he tenido grandes éxitos», dice la bailaora.