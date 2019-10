MTV EMA Sevilla 2019: las entradas para el concierto de Green Day, agotadas en 45 minutos La Plaza de España de la capital hispalense acogerá un gran espectáculo de música y sonido el próximo 2 de noviembre

Menos de la mitad de lo que va a durar el concierto en la Plaza de España de Sevilla ha tardado Green Day en agotar las entradas para el mismo. Nada más ponerse a la venta a las 11 horas en la página web de El Corte Inglés y abrirse una extensa cola virtual, solo unos privilegiados pudieron acceder al sistema y hacerse con localidades a un precio de 10 euros.

Lo prometido es deuda...😜¿Queréis saber quién acompañará a @GreenDay en el escenario de #MTVWorldStage?🎤🎸 Redoble de tambores por favor.... 🥁@LEONBENAVENTE 🙌👏 Consigue YA tus entradas en @elcorteingles 👉 https://t.co/S2x4T6z9Lzpic.twitter.com/T2gjJK4Dvs — MTV España (@mtvspain) October 17, 2019

En tan solo 45 minutos se han agotado las entradas para el concierto que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre en el mítico monumento hispalense y para el que MTV desveló un nuevo nombre: la banda de indie rock León Benavente. El evento cierra una semana cargada de charlas, talleres y otros conciertos durante la MTV Music Week, con motivo de la gala de los MTV EMA Sevilla 2019.

El pasado martes ya se pusieron las primeras entradas a la venta exclusivas desde la página web oficial de la banda estadounidense, para los más rápidos. El monumento hispalense cuenta con un aforo para unas 20.000 personas yserán 3 horas y media de espectáculo.

La banda norteamericana es uno de los grupos nominados en los MTV EMA de 2019. Concretamente aparecen en la lista de candidatos a mejor artista de rock junto a Imagine Dragons, Liam Gallagher, Panic! At The Disco y The 1975.

La gran gala en Fibes

Los MTV EMA Sevilla 2019 regresan a España por segundo año consecutivo, tras celebrarse en Bilbao en 2018. La gala será conducida por la artista Becky G en Fibes el próximo 3 de noviembre, que como no podía ser de otra manera actuará junto al cantante Akon interpretando el tema «Cómo no».

El evento constará de un montaje espectacular de luz y sonido. Entre los ya confirmados se encuentra la cantante Rosalía, que cuenta con cuatro nominaciones a los MTV EMA 2019, que son «Mejor vídeo», «Mejor colaboración», «Mejor look» y «Mejor push». Asimismo, otros nombres pisarán el escenario como Halsey, Ava Max o Mabel.