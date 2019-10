MTV EMA Sevilla 2019: las entradas para el concierto de Green Day, este jueves a la venta La banda estadounidense aterriza en la capital hispalense para cerrar los actos de la MTV Music Week

Este jueves se ponen a la venta las entradas para el concierto que ofrecerá el grupo Green Day en la Plaza de España de Sevilla el próximo sábado 2 de noviembre. Las localidades se pueden adquirir en la página web de El Corte Inglés a partir de las 11 horas.

La mítica banda aterriza en la capital andaluza con motivo de los MTV EMA Sevilla 2019, que tendrán lugar el sábado 3 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. El grupo cierra así una semana de eventos denominada MTV Music Week para los más fanáticos con charlas, talleres y otros conciertos de corte indie en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

El pasado martes ya se pusieron las primeras entradas a la venta exclusivas desde la página web oficial de la banda estadounidense, para los más rápidos. El monumento hispalense cuenta con un aforo para unas 20.000 personas.

Serán 3 horas y media de espectáculo y tendrán un precio de 10 euros. Cada usuario podrá comprar 4 entradas.

La banda norteamericana es uno de los grupos nominados en los MTV EMA de 2019. Concretamente aparecen en la lista de candidatos a mejor artista de rock junto a Imagine Dragons, Liam Gallagher, Panic! At The Disco y The 1975.