Todo lo que necesitas saber del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2018

1. Grandes directores en Sección Oficial

«El peral salvaje» es la propuesta de Nuri Bilge Ceylan - ABC

En la programación del festival destaca la presencia de los grandes nombres del cine europeo de los últimos años, en un recorrido que arrancará en la gala inaugural con la proyección de «Non-Fiction», de Olivier Assayas y que cuenta en el reparto con Juliette Binoche.

Dentro de la Sección Oficial, también estarán en Sevilla para defender sus películas y participar en coloquios con los espectadores László Nemes, ganador del Oscar con «El hijo de Saúl», que presentará «Atardecer»; Mia Hansen-Løve, con «Maya»; Sergei Loznitsa, con “Donbass” –a los que se suman otros dos títulos en Nueva Olas-; Aleksey German Jr., con «Dovlatov»; Richard Billingham, con «Ray & Liz»; Christoph Honoré, con «Vivir deprisa, amar despacio».

A estos nombres se suman los homenajeados con el Giarldillo de Honor Valeria Golino, que llega con «Euforia»; y Abdellatif Kechiche, que lo hace con «Mektoub My Love: Canto uno».

No estarán en Sevilla, pero en la Sección Oficial se podrán ver también películas de Nuri Bilge Ceylan (“El peral salvaje”), Valeria Bruni Tedeschi (“La casa de verano”) y Florian Henckel, autor de exitosa y oscarizada «La vida de los otros», que presentará «Obra sin autor».

Además, esta sección acoge por primera vez una película de animación: la húngara «Ruben Brandt, collector», de Milorad Krstic.

2. Roy Andersson, Giraldillo de Honor

«Una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la existencia», de Roy Andersson - ABC

Es uno de los grandes atractivos de esta edición. Roy Andersson el cineasta más conocido y aclamado de Suecia, con el permiso, cómo no, de Igmar Bergman, del que se cumple ese año el centenario de su nacimiento. El cine de Andersson tiene poco que ver con el de Bergman, con el que mantuvo polémicas en el pasado tanto por la valoración de su filmografía como por sus posturas políticas.

Dotado de un humor al filo del absurdo y con una filmografía que mira sin piedad la sociedad sueca, este director es autor de media docena de títulos desde 1970 a 2015, ya que se ha dedicado, sobre todo, a la publicidad.

Todos ellos se proyectan en Sevilla, incluido «Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre su existencia» (2015), película con la que se alzó con el León de Oro de Venecia.

Una gran oportunidad para volver sobre la obra de uno de los grandes del cine europeo, que protagonizará un encuentro con el público el sábado 10 de noviembre en el Cine Sur Nervión Plaza.

3. Las cineastas toman la palabra

Fotograma de «Touch Me Not», Adina Pintille, ganadora del Oso de Oro en Berlín - ABC

El cine hecho por mujeres da cuerpo a otro de los capítulos importantes en esta edición, que contará con la presencia de grandes cineastas, con títulos muy esperados tanto en la ficción como en el documental. Entre todas, destaca la presencia de la directora rumana Adina Pintille, ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín con su ópera prima «Touch Me Not», una película entre la realidad y la ficción que habla a tumba abierta sobre la intimidad y el sexo.

Junto a ella, también estarán en Sevilla defendiendo sus películas Yolande Zauberman, que ganó el premio especial del jurado en Locarno con el documental «M», sobre abusos sexuales en la comunidad judía ortodoxa; y Sudabeh Mortezai, premiada en Venecia, con «Joy», que aborda la situación de un grupo de mujeres africanas atrapadas en las redes de la prostitución.

También en la Sección Oficial, aunque fuera de concurso, se proyectará la francesa «Amin», que presentará en Sevilla Emmanuelle Devos, actriz aliada de directores como Resnais y Bellocquio, entre otros.

Además, el certamen dedicará un ciclo a Üla Stockl, considerada la primera directora feminista de Alemania Occidental. La cineasta protagonizará un evento especial con sus «Stories of the Dumpster Kid». La húngara Ildikó Enyedi, ganadora del Oso de Oro en Berlín en 2017 con «En cuerpo y alma», también es protagonista de una pequeña retrospectiva.

También estarán en Sevilla la directora francesa Anne Alix y la actriz española Lola Dueñas, que pesentarán «Something Happening» dentro de Nuevas Olas. En Revoluciones Permanentes también se podrán ver los trabajos de Željka Suková, con «Endless Tail», y de la cantante pop finlandesa Anna Eriksson, con «M».

4. No ficción, más allá del documental

Víctor Moreno defenderá en Sevilla «La ciudad oculta» - ABC

El Festival de Sevilla apuesta por esta denominación para abarcar un campo de películas que cuya narrativa desborda los límites de lo que se denomina documental. Algunos de sus creadores defenderán estos filmes en Sevilla, como Xavier Artigas y Xapo Ortega, con «Idrissa, crónica de una muerte cualquiera», y Víctor Moreno, con «La ciudad oculta», que compiten en la Sección Oficial.

También en esta sección competirá el documental del italiano Roberto Minervini«What you gonna do when the world is on fire?», sobre el racismo y el black power en Misisipi.

Pero es en Nuevas Olas, las sección más inconformista del festival, donde se localizan más títulos: «Buscando la perfección», de Julien Faraut, sobre el tenis; «Chaos», de Sara Fattahi, centrada en la guerra de Siria; «Chris the Swiss», de Anja Kofmel, una crónica familiar y sobre la guerra; «De chaque instant», de Nicolas Philibert, sobre los cuidados en los hospitales; «Extinção», de Salomé Lamas, sobre la caída de la URSS; «I see red people», de Bojina Panayotova, sobre la paranoia postcomunista; «In memoriam» (La derrota conviene olvidarla), de Marcos M. Merino, que estará en Sevilla defendiendo este film sobre la memoria.

Y así, hasta seis títulos más, entre los que destaca «Putin’s witnesses», de Vitaly Mansky, una película muy incómoda para el mandatario ruso.

5. El otro cine español

«<3» es la nueva propuesta de María Antón - ABC

Revoluciones Permanentes, nueva sección del festival para confrontar lo menos acomodaticio de la producción nacional frente a la europea, y Nueva Olas concentran buena parte del llamado nuevo cine español u otro cine español. Albert Serra, premio Jean Vigo, estará en Sevilla con «Roi Soleil»; María Antón, con «<3«; Pablo Llorca, con «El viaje a Kioto»; Alberto San Juan y Valentín Álvarez, con «El Rey»; Alberto García, con «La estrella errante»; Armand Rovira, con «Letters to Paul Morrisey»; Ilan Serruya, con «Reunión»; y Antón Corbal, con «Santos #2, Work in Progress»).

6. Selección de la EFA

A «Girl», de Lukas Dhont, la ha situado la crítica como una de las películas del año - ABC

Otro de los clásicos del festival, que permite ver, algunas veces antes de que lleguen a las pantallas españolas, los títulos seleccionados por la Academia del Cine Europeo, cuyas nominaciones se hacen públicas el primer sábado del festival. Además, este año, Sevilla acogerá la gala de entrega de los galardones, que se celebrará el 15 de diciembre.

Entre las películas que se podrán ver en el festival, están lo último de Lars von Trier («La casa de Jack»), Gabriel Abrantes («Diamantino»), Kirill Serebrennikov («Leto-Summer») y Lukas Dhont («Girl»), que obtuvo la Cámara de Oro en Cannes.

7. Hecho en Andalucía

Dani Rovira participa en «Todos los caminos», de la sevillana Paula García Costas - ABC

El festival cuenta con una buena representación del audiovisual andaluz. De entrada, destaca el estreno mundial del documental «Todos los caminos», de la sevillana Paula García Costas, que cuenta con Dani Rovira. También destacan la ópera prima del sevillano Nicolás Pacheco, «Jaulas», que produce Antonio Pérez.

Además, se presentarán en el certamen «La búsqueda», de Mariano Agudo y Daniel Lagares, sobre Sendero Luminoso en Perú; «La cosa vuestra», de la surreal María Cañas; «La España profunda (de Ortega y Gasset a Rocío Jurado)», una «road movie« de Isaías Griñolo; y «La primera cita», de Jesús Ponce, de quien se proyecta también el documental «La última toma», sobre Claudio Guerín Hill, una gran promesa frustrada por la muerte del cine español.

A ellas se suman «Los burgueses de Calais», de Jesús Armesto Martín, sobre la llamada «jungla» de la ciudad francesa; «Segunda oportunidad», de Álvaro de Armiñán; «Tierras solares», documental de Laura Hojan sobre la estancia en Andalucía de Rubén Darío; y «Try», de Ángel Haro, sobre el reencuentro de dos andaluces en Nueva York.

8. Proyecciones especiales

«Tiempo después», de José Luis Cuerda, es la continuación de «Amanece que no es poco» - ABC

La sección «Special Screening», dedicada a públicos más amplios, recibirá a cineastas como Ibon Cormenzana (al que acompañarán intérpretes como Roberto Álamo, Manuela Vellés o Carlos Bardem, en la proyección de «Alegría, tristeza»), Elías León Siminiani («Apuntes para una película de atracos»), Nacho Ruipérez («El desentierro»), Almudena Carracedo y Robert Bahar («El silencio de otros»), Hernán Zin (que presentará «Morir para contar» junto a su productora, la actriz Nerea Barros), Samuel Alarcón («Oscuro y lucientes»), José Luis Cuerda (que acudirá con parte de la troupe de «Tiempo después») o un Jonás Trueba que, además de ejercer de Jurado de la Sección Oficial, mostrará «Sólo somos» y «Si vamos 28, volvemos 28», dos de los films resultantes de su proyecto 'Quién lo impide', desarrollado con adolescentes.

9. Para cinéfilos

«La piel dulce», de Truffaut, se proyecta en un ciclo programado por Serge Toubinana - ABC

Una de las citas imprescindibles para los cinéfilos es la visita del actual presidente de Unifrance, Serge Toubiana. Escritor y todo un referente intelectual y cinéfilo, el que fuera director de la revista «Cahiers du Cinèma» y de la Cinematheque Française, programará la sección Tour/Detour, proponiendo los visionados de tres clásicos: «La piel suave», de François Truffaut; «Masculino, femenino», de Jean-Luc Godard, y «Nosotros no envejeceremos juntos», de Maurice Pialat.

10. Conciertos

Equiknoxx, a la vanguarddia del dancehall jamaicano, gran atractivo de los conciertos - ABC

Los festivaleros con más marcha tendrán también la posibilidad de rematar el placer de rematar su cinefilia con conciertos gratuitos a medianoche, un clásico del certamen: al final de cada jornada, el espíritu del Festival se moverá de las butacas hasta la sala X y la discoteca Holiday. DJ Bombín será el encargado de ambientar la inauguración del festival, el día 9 de noviembre. Y entre los conciertos que completan la oferta cinematográfica destacan el alt rock de Texxcoco (día 10), el tropicalismo de Boogarins (día 11), la explosividad de The SwinginNeckbreakers (día 12), el rock de The Hi-Risers (día 13), el folk psicodélico de El Petit de Cal Eril (día 14), el dancehall de Equiknoxx feat. Shanique Marie (día 15) o el indie rock de Zulu Zulu (día 16). El festival se despedirá por todo lo alto con Delafé DJ Set haciendo bailar al personal.

11. Abonos y entradas

Colas en el Nervión Plaza, una de las sedes del festival - JESÚS SPÍNOLA

Se pueden adquirir entradas a precios muy asequibles: el Abono Festival (ocho películas por sólo 22 €); el Abono Joven (para menores de 26 años, diez películas por 18 €); el Abono Senior (para mayores de 60 años, diez películas por sólo 20 €), y el Abono Regalo (ocho películas por 22 €).

Más información sobre entradas, programación, horarios y películas en: festivalcinesevilla.eu