El CDN abre sus puertas por primera vez a Sanchis Sinisterra En febrero se estrenará, con dirección de Magüi Mira, «Naufragios de Álvar Núñez (o la herida del otro)»

Sorprende escuchar a Sanchis Sinisterra que su obra no ha estado nunca en el Centro Dramático Nacional (creado hace cuatro décadas). Esta deuda la va a saldar Ernesto Caballero, que ha programado «Naufragios de Álvar Núñez (o la herida del otro)», cuyo estreno está previsto para febrero de 2020, con dirección de Magüi Mira. «Este hecho es una doble satisfacción -dice el autor-. Me alegra además porque éste es, si no mi texto favorito, sí de lo mejor que he escrito».

Cuenta Sanchis que se quedó sin estrenar «por culpa de mi chulería». Lo empezó a escribir a finales de los setenta, y le di un empujón para estrenarlo en 1992. Tenía apoyos institucionales en Madrid, Cádiz y Barcelona, donde yo vivía entonces; los tres se pelearon por que el estreno fuera en su ciudad. «Yo entonces tuve un acceso de chulería y retiré el texto. En el fondo pensaba que me dirían que no lo retirara, pero ninguno dijo nada, y me lo tuve que comer con patatas, porque es un texto muy complicado. Solo tengo noticia de un montaje muy marginal en Argentina. Y esta puesta en escena es para mí la recuperación de algo muy valioso; es un texto en el que arriesgué mucho».