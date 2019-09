Ernesto Caballero reafirma su «apuesta radical» por la autoría española El dramaturgo presenta su última temporada como director del Centro Dramático Nacional

Con la voz más temblorosa que nunca, más inseguro y fallón que de costumbre y con mayor ingesta de agua de lo que es habitual -fruto de la lógica emoción-, Ernesto Caballero presentó ayer la temporada 2019/20 del Centro Dramático Nacional, la última bajo su dirección, ya que el próximo 1 de enero le sucederá Alfredo Sanzol. Isabelle Huppert, Bob Wilson, Peter Brook, Declan Donnellan, Nina Raine, Emma Dante, Blanca Portillo, José Carlos Plaza, María Adánez, José Sanchis Sinisterra, Magüi Mira, Juan Mayorga, Andrés Lima y Pablo Messiez son algunas de las figuras que estarán presentes en esta temporada, en la que Caballero ha tenido presente el mismo lema, dijo, que en las siete anteriores: «el mantenimiento y el impulso del teatro español, así como la apuesta radical por la autoría española actual».

De «buque insignia» e «institución cultural de referencia» calificó Amaya de Miguel, directora general del Inaem, al Centro Dramático Nacional. A Caballero le tocó hacer balance de estos ocho años y, aunque poco, sacó pecho cuando aseguró haber contado con el apoyo del público y haber conseguido una media de ocupación del 90 por ciento. Y quiso Caballero concluir con una advertencia ante el «fantasma del puritanismo revestido de corrección política. Defendamos el teatro -sentenció-como espacio supremo de libertad, por más que nos duela».

Ernesto Caballero abrirá la temporada con su último montaje como director del CDN: «Madre Coraje y sus hijos», de Bertolt Brecht, protagonizada por Blanca Portillo, que se presentará en el teatro María Guerrero del 27 de septiembre al 17 de noviembre. En este mismo escenario se presentará a continuación Peter Brook, con «Why?», su más reciente creación, escrita, como es habitual, junto a Marie-Hélène Estienne.

«Divinas palabras»

«Divinas palabras», de Valle-Inclán -«un autor que debe estar siempre en el CDN», según palabras de Caballero-, se presentará, también en el María Guererro, con dirección de José Carlos Plaza y un reparto encabezado por María Adánez. Vendrá a continuación uno de los autores más respetados -si no el más respetado- del teatro español actual: José Sanchis Sinisterra, del que se estrenará «Naufragios de Álvar Núñez (o la herida del otro)», con dirección de Magüi Mira. Y cerrará la temporada en este escenario otro de los dramaturgos punteros: Juan Mayorga, cuya obra «El chico de la última fila» se presentará dirigida por Andrés Lima.

El Teatro Valle-Inclán levantará el telón -tras las I Jornadas Internacionales del Títeres: Herramienta Social para la Salud y la Educación- con la visita de Isabelle Huppert y Robert Wilson. Actriz y director presentan «Mary Said what She Said», de Darryl Pinckney.

«Jerusalem» - David Ruano

De Barcelona proviene «Jerusalem», una colosal obra del británico Jez Butterworth dirigida por Julio Manrique y protagonizada por Pere Arquillué; «The Revenger’s Tragedy», de Thomas Middleton, en un montaje de Declan Donnellan y Nick Ormerod para Cheek by Jowl; «Tribus», de Nina Raine, con dirección de Julián Fuentes Reta; «Las hermanas Macalusa», creada y dirigida por Emma Dante; y «Los días felices», de Samuel Beckett, con dirección de Sergi Belbel, son otros destacados montajes de la temporada en el Valle-Inclán.

Habrá una nutrida presencia de autoras y directoras en la despedida de Caballero del Centro Dramático Nacional: Carolina África, María Velasco, Paloma Pedrero, Alba Quintás, María Folguera, Vanessa Montfort, Lucía Carballas, Carol López, Andrea Jiménez, Noemí Rodríguez, Clàudia Cedó, Lola Blasco y Marta Pazos muestran la robusta salud de la dramaturgia femenina actual.

Programación completa

Sana, Sana. (I Jornadas Internacionales del Títeres: herramienta social para la salud y la educación). Teatro Valle-Inclán. Jueves 12 a sábado 14 de septiembre de 2019

Madre Coraje y sus hijos. De Bertolt Brecht. Traducción Miguel Sáenz. Versión y Dirección Ernesto Caballero. Producción Centro Dramático Nacional. Teatro María Guerrero. Viernes 27 de septiembre a domingo 17 de noviembre de 2019

Mary Said what She Said. Texto Darryl Pinckney. Concepción y dirección Robert Wilson. Producción Théâtre de la Ville – Paris en coproducción con Wiener Festwochen, Teatro della Pergola - Firenze, Internationaal Theater Amsterdam y Thalia Theater -Hamburg. Una mirada al mundo. Teatro Valle-Inclán. Viernes 4 a domingo 6 de octubre de 2019

Hombres que escriben en habitaciones pequeñas. De Antonio Rojano. Dirección Víctor Conde. Coproducción Centro Dramático Nacional, Entrecajas Producciones Teatrales, Avance Producciones y García-Pérez Producciones. Sala de la Princesa. Miércoles 9 de octubre a domingo 17 de noviembre de 2019

Las bárbaras. De Lucía Carballal. Dirección Carol López. Coproducción Centro Dramático Nacional y LAZONA Teatro. Sala Francisco Nieva. Miércoles 16 de octubre a domingo 24 de noviembre de 2019

XX Salón Internacional del Libro Teatral. Teatro Valle-Inclán. Jueves 17 a domingo 20 de octubre de 2019

Celia en la revolución. De Elena Fortún. Versión Alba Quintas. Dirección María Folguera. Producción Centro Dramático Nacional. Un trabajo de investigación del Laboratorio Rivas Cherif Sendero Fortún. Teatro Valle-Inclán. Miércoles 6 a domingo 24 de noviembre de 2019

Pulmones. De Duncan Macmillan. Dirección José María Esbec. Producción Centro Dramático Nacional. Sala El Mirlo Blanco. Martes 19 de noviembre a domingo 8 de diciembre de 2019

Why? - Patrick Berger

Why? Texto y dirección Peter Brook y Marie-Hélène Estienne. Producción C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord en coproducción con Centro Dramático Nacional, Theatre For A New Audience (New York), Grotowski Institute (Breslavia), National Performing Arts Center (Taiwan) R.O.C. – National Taichung Theater, Teatro Dimitri (Verscio) y Théâtre Firmin Gémier / La Piscine. Una mirada al mundo. Teatro María Guerrero. Jueves 28 de noviembre a domingo 1 de diciembre de 2019

Firmado Lejárraga (reposición). De Vanessa Montfort. Dirección Miguel Ángel Lamata. Producción Centro Dramático Nacional. Teatro Valle-Inclán. Miércoles 4 a domingo 22 de diciembre de 2019

Man Up. Texto y dirección Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez. Producción Centro Dramático Nacional. Sala Francisco Nieva. Miércoles 11 de diciembre de 2019 a domingo 12 enero de 2020

Inquilino (Numancia 9, 2º A). De Paco Gámez. Dirección Paco Gámez, Judith Pujol y Eva Redondo. Producción Centro Dramático Nacional. Sala de la Princesa. Jueves 12 de diciembre de 2019 a domingo 19 de enero de 2020

Divinas palabras. De Ramón María del Valle-Inclán. Dramaturgia y dirección José Carlos Plaza. Coproducción Centro Dramático Nacional y Faraute Producciones. Teatro María Guerrero. Viernes 13 de diciembre de 2019 a domingo 19 de enero de 2020

Jerusalem. De Jez Butterworth. Dirección Julio Manrique. Coproducción Centro Dramático Nacional, Teatre Romea y Grec 2019 Festival de Barcelona. Teatro Valle-Inclán. Miércoles 22 de enero a domingo 1 de marzo de 2020

Como una perra en un descampado - Kiku Piñol

Como una perra en un descampado. De Clàudia Cedó. Traducción Matilde Castillo. Dirección Sergi Belbel. Producción Sala Beckett y Grec 2018 Festival de Barcelona. Sala Francisco Nieva. Viernes 31 de enero a domingo 16 de febrero de 2020

Taxi Girl. De María Velasco. Dirección Javier Giner. Coproducción Centro Dramático Nacional, Sociedad Cervantina, Celia Freijeiro y Openfield Business. Sala de la Princesa. Miércoles 5 de febrero a domingo 15 de marzo de 2020

Naufragios de Álvar Núñez (o la herida del otro). De José Sanchis Sinisterra. Dirección Magüi Mira. Producción Centro Dramático Nacional. Teatro María Guerrero. Miércoles 12 de febrero a domingo 29 de marzo de 2020

Elena Fortún. Texto y dirección María Folguera. Producción Centro Dramático Nacional Sendero Fortún. Sala El Mirlo Blanco. Martes 18 de febrero a domingo 8 de marzo de 2020

Los días felices. De Samuel Beckett. Dirección Pablo Messiez. Coproducción Centro Dramático Nacional y Buxman Producciones. Sala Francisco Nieva. Miércoles 26 de febrero a domingo 5 de abril de 2020

The Revenger's Tragedy - MasiarPasquali

The Revenger's Tragedy. De Thomas Middleton. Adaptación Declan Donnellan y Nick Ormerod. Versión en italiano Stefano Massini. Dirección Declan Donnellan. Producción Piccolo Teatro di Milano - Teatro d´Europa en colaboración con Cheek by Jowl. Una mirada al mundo. Teatro Valle-Inclán. Miércoles 11 a sábado 14 de marzo de 2020

Transformación. Texto y dirección Paloma Pedrero. Producción Centro Dramático Nacional. Sala de la Princesa. Miércoles 1 de abril a domingo 10 de mayo de 2020

Tribus. De Nina Raine. Adaptación Jorge Muriel. Dirección Julián Fuentes Reta. Coproducción Centro Dramático Nacional y Octubre Producciones. Teatro Valle-Inclán. Viernes 3 de abril a domingo 24 de mayo de 2020

Otoño en abril. Texto y dirección Carolina África. Producción La Belloch Teatro. Teatro María Guerrero. Miércoles 15 de abril a domingo 3 de mayo de 2020

Verano en diciembre. Texto y dirección Carolina África. Producción La Belloch Teatro. Teatro María Guerrero. Domingos 19 y 26 de abril y 3 de mayo de 2020

Siglo mío, bestia mía. De Lola Blasco. Dirección Marta Pazos. Coproducción Centro Dramático Nacional y Voadora. Sala Francisco Nieva. Miércoles 22 de abril a domingo 31 de mayo de 2020

Querido capricho. De Tomás Pozzi y Tomás Cabané. Dirección Tomás Cabané. Coproducción Centro Dramático Nacional y Pedro Hermosilla Producciones. Sala El Mirlo Blanco. Martes 28 de abril a domingo 17 de mayo de 2020

«El chico de la última fila» - Kiku Piñol

El chico de la última fila. De Juan Mayorga. Dirección Andrés Lima. Producción Sala Beckett. Teatro María Guerrero. Miércoles 20 de mayo a domingo 14 de junio de 2020

Las hermanas Macaluso. Creación y dirección Emma Dante. Producción Teatro Stabile di Napoli, Festival d’Avignon, Théâtre National (Bruselas) y Folkteatern (Göteborg). Una mirada al mundo. Teatro Valle-Inclán. Jueves 11 a domingo 14 de junio de 2020

Noche oscura. Dirección Salva Bolta. Producción Centro Dramático Nacional. Un trabajo de investigación del Laboratorio Rivas Cherif. Nuevas direcciones. Sala Francisco Nieva. Martes 16 a domingo 21 de junio de 2020

Titerescena. Sala El Mirlo Blanco. Toda la temporada