El flamenco vuelve a bailar en el Teatro Real Cristina Hoyos y Sara Baras amadrinaron la presentación del ciclo Flamenco Real, que rinde homenaje a la veterana bailaora sevillana

Cristina Hoyos y Sara Baras son dos jalones fundamentales de la historia del baile flamenco. Las dos se reunieron ayer sobre el tablao del Salón de Baile del Teatro Real, que esta temporada acogerá la segunda edición del ciclo «Flamenco Real», dedicado precisamente a la veterana bailarina sevillana. Una imagen suya preside el cartel del ciclo, que se desarrollará del 25 de octubre al 17 de julio, con gran protagonismo del baile, protagonista de buena parte de las treinta veladas que lo conforman.

Sara Baras fue la encargada de personificar el homenaje a Cristina Hoyos, «totalmente merecido», dijo la bailaora gaditana. «Estoy feliz de poder estar aquí a tu lado».

Gades, el mejor

Ninguna de las dos bailó, pero Cristina Hoyos trazó en unos minutos su biografía artística. Su primera referencia, cómo no, fue para Antonio Gades. «Todavía sigue siendo el mejor. Era coreógrafo, bailarín, bailaor, sabía de luces, de escenografías. No ha habido nadie tan completo como él».

Con una gracia pareja a la que tiene bailando, Cristina Hoyos recordó su temprano amor al baile. «Siempre lo he tenido, desde niña; bailaba hasta de puntas en una Sevilla que era muy oscura en aquella época».

Recordó la bailarina su debut profesional, con quince años, en una sala de fiestas de Sevilla. «No se podía hasta los dieciséis, y el dueño del local me dijo que entrara por la puerta de atrás para que nadie me dijera nada». Allí, asomada a un ventanuco, veía las actuaciones de todos sus compañeros cuando ella no estaba en el escenario.

Nueva York

Con dieciocho años, y de la mano de Manuela Vargas, viajó a Nueva York, donde se celebraba la Feria Mundial, y descubrió el teatro. De vuelta a España, decidió mudarse a Madrid. Gitanillo de Triana la contrató para el tablao «El duende»; la llamaban «la flaquita de Sevilla». Allí la vio Antonio Gades, que en ese momento intentaba con el cine recuperarse del varapalo económico que supuso su espectáculo «Don Juan».

«Me dijo que siguiera estudiando, y que cuando volviera a formar su compañía me llamaría». Y eso hizo Gades, que además la convirtió en su pareja artística. Cristina Hoyos estuvo durante más de veinte años con Gades, hasta que en 1988 formó su compañía.

Teatro, baile y flamenco

«Soy feliz, porque tengo muchos sueños cumplidos. Mi casamiento ha sido con el teatro, el baile y el flamenco, y mi trayectoria trabajar; trabajar y luchar mucho». Ahora, concluyó, «sigo bailando, pero cosas pequeñitas, ayudando a jóvenes que me piden consejo y cuidando de mi museo flamenco. Mientras el cuerpo aguante, seguiré vinculada al flamenco y al baile».

Y el baile, precisamente, es la columna vertebral de este segundo ciclo «Flamenco Real», que duplica el número de veladas -treinta- en el emblemático Salón de Baile del Teatro Real, convertido en un tablao. Lo abrirán y lo cerrarán dos de los más punteros bailaores de hoy, Marcos Flores y Antonio Canales respectivamente.

Calendario

Éste es el calendario del ciclo.

25 de octubre: Marco Flores (baile). Con la participación de Jesús Núñez, artista invitado

8 de noviembre: Ángeles Gabaldón (baile). Con la participación de Rocío Bazán, artista invitada

15 de noviembre: Luisa Palicio (baile). Con la participación de Jesús Rodríguez, artista invitado

22 de noviembre: Rafael Campallo (baile). Con la participación de Jesús Corbacho, artista invitado

28 de noviembre: Rosario Toledo (baile). Con la participación de Sandra Carrasco, artista invitada

14 de diciembre: Ricardo Fernández del Moral (cante y guitarra). Con la participación de Mónica Iglesias, artista invitada

20 de diciembre: Concha Jareño (baile). Con la participación de Juan Antonio Suárez, «Canito», artista invitado

17 de enero: Eduardo Guerrero (baile). Con la participación de Emilio Florido, artista invitado

24 de enero: Adela Campallo (baile). Con la participación de Miguel Soto, «El Londro», artista invitado

31 de enero: Lucía Álvarez, «La Piñona» (baile). Con la participación de Pepe de Pura, artista invitado

7 de febrero: Ana Morales (baile). Con la participación de Rafael Rodríguez, «El Cabeza», artista invitado

14 de febrero: Sara Calero (baile). Con la participación de Gema Caballero, artista invitada.

21 de febrero: David Coria (baile). Con la participación de Manuel Gago, artista invitado

28 de febrero: Juan José Jaén Arroyo, «El Junco» y Susana Casas (baile).

6 de marzo: Miguel Fernández Ribas, «El Yiyo» (baile).

13 de marzo: Iván Vargas (baile). Con la participación de Kiki Morente, artista invitado.

20 de marzo: Alba Heredia (baile). Con la participación de Antonio Moreno Maya, «El Cancú», artista invitado.

27 de marzo: Antonio Molina, «El Choro» (baile). Con la participación de Juan Campallo, artista invitado.

17 de abril: Andrés Peña y Pilar Ogalla (baile). Con la participación de Rafael Rodríguez, ‘El Cabeza’, artista invitado

24 de abril: Macarena Ramírez (baile). Con la participación de Juan José Alba, artista invitado

8 de mayo: Matías López, «El Mati». Con la participación de Pilar González, artista invitada.

22 de mayo: Gema Jiménez (cante). Con la participación de Luis Calderito, artista invitado

29 de mayo: Belén López (baile). Con la participación de Morenito de Illora, artista invitado

5 de junio: María Moreno (baile). Con la participación de Óscar Lago, artista invitado

12 de junio: María José Franco (baile). Con la participación de Juan Manuel Moneo, artista invitado

18 de junio: Amador Rojas (baile)

26 de junio: Ángel Muñoz (baile). Con la participación de Charo Espino, artista invitada

3 de julio: Yolanda Osuna (baile). Con la participación de Miguel Pérez, artista invitado

10 de julio: Mercedes de Córdoba (baile). Con la participación de Enrique «El Extremeño», artista invitado

17 de julio: Antonio Canales (baile).