Héctor Alterio dice a León Felipe El actor argentino vuelve al teatro Bellas Artes con «Como hace 3000 años», un espectáculo sobre la poesía del autor zamorano

Seguir Julio Bravo @juliobravo1963 Madrid Actualizado: 22/06/2019 01:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Héctor Alterio tenía quince o dieciséis años cuando conoció a León Felipe. «Por razones políticas, él estaba en México, pero acudía a Buenos Aires con bastante frecuencia. En esas visitas ofrecía recitales, y yo alcancé, con esa edad, a ver uno de ellos. Me atraía y me gustaba mucho su poesía, pero tres o cuatro años después ya me aboqué al teatro y perdí la cercanía con sus versos». Mucho tiempo después, y con el actor argentino radicado ya en España, un amigo le hizo escuchar otra vez al poeta zamorano. «Retomé otra vez el viejo amor por León Felipe, un autor único por sus metáforas, sus contradicciones, sus simpatías y antipatías que manifiesta de manera maravillosa en toda su obra», recuerda el actor.

Hace ya más de veinte años de ese reencuentro, que desembocó en un espectáculo cosido con el guitarrista José Luis Merlín, que Alterio vuelve a presentar la semana próxima en el teatro Bellas Artes de Madrid. «No hay otra cosa que los textos de León Felipe, que son la estrella de nuestra oferta. Yo creo en él, trato de imprimirle toda mi verdad y transmitírsela al público. La reacción -el silencio, las risas, el llanto, el aplauso- que se produce en el público me permiten asegurar que es un espectáculo honesto y creativo».

Teatro y poesía son, dice Héctor Alterio, son parientes sanguíneos. La poesía, añade el actor, siempre es necesaria, «en cualquier situación; depende de cómo se haga y cómo se reciba. Yo no hago una poesía al uso; trato de sacar la mayor verdad, interpreto a León Felipe como un actor; sigue siendo su poesía, pero está encarada de otra manera y el público lo recibe muy bien».