La increíble reacción de Ian McKellen tras suspender su función teatral

El actor Ian McKellen (Gandalf en «El señor de los anillos») es conocido por su buen humor y su buena realción con el público, y su útlimo «percance teatral» no hace sino confirmar este hecho. El intérprete se lesionó una pierna antes de su función teatral de «El Rey Lear» en el Duke’s York Theatre de Londres, por lo que tuvo que cancelar su actuación, pero salvó la situación de la mejor forma posible.

Para compensar al público, McKellen decidió acudir al teatro, pero no para representar su papel. El actor se sentó en medio del escenario, dispuesto a responder a las preguntas del público durante una hora y media. Y su intervención encandiló a la audiencia, que agradeció el gesto con una gran ovación.

Sir Ian McKellen injured himself running to catch a train, and this afternoon’s performance of King Lear is cancelled. Instead, McKellen is chatting with the audience taking questions, and it is pretty incredible. pic.twitter.com/UcNLiWNgE7