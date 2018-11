«El jovencito Frankenstein»: cantar y bailar de miedo El martes 13 se estrena en España el musical de Mel Brooks, con dirección de Esteve Ferrer

Años treinta del siglo XX. En un castillo de la remota Transilvania, el doctor Frederick Frankenstein -pronúnciese Fronkonstin- sigue los pasos de su célebre abuelo y trata de dar vida a un nuevo ser. Su ayudante Igor -prónunciese Aigor-, su asistente Inga -prónunciese Inga- y su prometida, Elizabeth, colaboran con él para que el experimento tenga éxito. Y lo tiene...

Éste es el argumento de «El jovencito Frankenstein», una comedia musical creada hace poco más de una década por Mel Brooks a partir de la película que él mismo dirigió en 1974 y que el próximo martes se estrenará en Madrid. La producción, del mismo equipo que montó «La familia Addams» (con Iñaki Fernández al frente), la dirige Esteve Ferrer. Julio Awad es el director musical y el reparto lo encabezan Víctor Ullate Roche (Dr. Frankenstein) -al que dirigió hace casi veinte años en «Te quiero, eres perfecto... Ya te cambiaré» y del que dice que «es una estrella del teatro musical»-, Cristina Llorente (Elizabeth), Albert Gràcia (El Monstruo), Marta Ribera (Inga), Jordi Vidal (Igor) y Teresa Vallicrosa (Frau Blücher).

«Mel Brooks tuvo una idea genial al convertir su película en una comedia musical; le aporta a la parodia -porque eso es lo que es el filme- un plus que ningún otro género teatral le puede aportar. En el musical el suflé de la comedia sube».

Ferrer es un confeso fan del teatro musical, que ha interpretado («Sweeney Todd») y dirigido («Te quiero, eres perfecto... Ya te cambiaré», «La familia Addams»), y asegura sentirse muy cómodo en este género. Más si, como es el caso, la obra le permite jugar e incluso hacer gamberradas. «A mí básicamente lo que me gusta es contar historias y hacer vibrar a la gente. Me gusta jugar sobre el escenario y “El jovencito Frankenstein” es un vehículo perfecto para hacerlo». Y es que el director barcelonés sigue planteándose el teatro «como un juego; el único que nos queda a los adultos. Y en la comedia, y más en el “gamberrismo”, es donde se produce una mayor conexión con el espectador. Especialmente en la comedia musical, donde esa convención que acepta el público de que todo lo que está pasando en escena es mentira se acentúa cuando los personajes se ponen a cantar. Y la empatía con el patio de butacas puede ser extraordinaria».

Pero como en el juego de las siete y media (Don Mendo dixit), es malo si no llegas, pero es peor si te pasas. Esteve Ferrer contesta con un rotundo «¡¡Sí!!» cuando se le pregunta si hay que ponerse la brida en montajes como «La familia Addams» o «El jovencito Frankenstein». «Más en este segundo montaje, porque no solo son icónicos los personajes, como en “Addams”, sino también la historia. “El jovencito Frankenstein“ es una película de culto; hay gente que se sabe diálogos de la película de memoria, y he tenido que hacer dos ejercicios: por una parte, estudiar bien qué era lo imprescindible para gustar a todos, los fans de la película, los fans del teatro musical y el público en general. Y por otra, pensar qué podíamos aportar nosotros de nuevo al montaje para hacerle un homenaje a Mel Brooks».