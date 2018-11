«Don Juan Tenorio», la obra de la nada La compañía Ron Lalá se encarga este año de la tradicional puesta en escena de la obra de Zorrilla en Alcalá de Henares

ABC

La tradición de subir a escena el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, el «Don Juan Tenorio», de Zorrilla, languidece. Apenas se mantiene en pie, y uno de los lugares que lo hace es Alcalá de Henares, donde desde hace más de tres décadas, se representa la obra -la más popular de la historia del teatro español- en su histórico reciento amurallado del palacio arzobispal.

En esta ocasión, la responsabilidad de la función corresponde a Ron Lalá, la chispeante compañía que lleva años transitando con gran éxito por el repertorio clásico. Yayo Cáceres dirige una versión realizada por Álvaro Tato, con una composición musical de Miguel Magdalena. El reparto lo encabezan Fran Perea (Don Juan) y Luz Valdenebro (Doña Inés). Les acompañan Daniel Rovalher (Don Luis Mejía), Martín Vaamonde (Marcos Ciutti), Daniel Freire (Don Gonzalo de Ulloa), Sol López (Brígida), Flor Saraví (Doña Ana de Pantoja), Juan Cañas (Cristófano Butarelli), Pedro García de las Heras (Don Diego Tenorio), Tatiana de Sarabia (Abadesa), Fran García (El escultor), Jacinto Bobo (Don Rafael de Avellaneda), Diego Morales (Capitán Centellas), Ana Banegas (Lucía), Iván Mínguez (Pascual), Rocío Arce (La muerte) y Eva Boucherite, Pau Cólera, Patricia Estremera y Montserrat Simón (pueblo).

Dice Yayo Cáceres que «esta obra siempre me hizo pensar en la nada. A los personajes no les importa nada, no respetan nada y todos se quedan con nada. Pensando en la nada como ‘una sensación de vacío e inexistencia’, la nada en la que nos sume la cosificación, el maltrato y el no sentirnos respetados por el prójimo podríamos decir que el Don Juan es la obra de la nada».