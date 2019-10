Natalia Menéndez y Luis Luque: «Los esfuerzos inútiles solo conducen a la melancolía» La nueva dirección artística del Teatro Español comenzará el 7 de noviembre

El próximo 7 de noviembre comenzará una nueva etapa en el Teatro Español; ese día Natalia Menéndez asumirá la dirección del coliseo acompañada de su director adjunto, Luis Luque. Será el de los dos un contrato improrrogable de cuatro años, vinculado al Gobierno municipal que ayer, en las personas de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, estuvo arropándoles en su presentación.

La mayor novedad, ya conocida, es que el Teatro Español recupera las Naves del Matadero, un espacio con tres salas, que se había convertido en una de las locomotoras de la escena madrileña y que el Ayuntamiento de Manuela Carmena decidió reservar para lo que sus responsables bautizaron como «artes vivas». «En abril comenzará la nueva programación de las Naves -anuncia Natalia Menéndez a ABC-, y en el Español en septiembre; se respetará todo lo que programó Carme Portaceli».

«Me voy a dejar la piel»

La directora asegura que éste es un «desafío apetecible», y pide un poco de respiro. «No me gusta la demagogia -dice-; me da mucho miedo decir palabras vacías, no quiero decir de más. Lo que sé es que a partir del 7 de noviembre me voy a sentar aquí y me voy a dejar la piel. Como he hecho toda mi vida».

No quiere la nueva dirección artística del Español dedicar cada uno de los espacios (el propio teatro y las Naves) a un repertorio diferente, ni llevar los montajes más contemporáneos a Matadero. Dependerá de cada propuesta. «El mismo espíritu con respecto a la programación lo tendrá la dirección -tercia Luque-. Natalia es la directora y yo su adjunto; nos vamos a mover y nos vamos a ocupar de los dos espacios indistintamente. Queremos que ambos lugares dialoguen mucho». No hay afán por parte de ninguno de los dos, aseguran, de borrar nada. «No renegamos de la programación de Carme Portaceli -dice Natalia Menéndez-; simplemente hay una nueva gestión, una nueva etapa. Vamos a sumar y a aportar nuestro grano de arena». «Hay que cuidar esa programación -añade Luis Luque-; en el momento en que firmamos la hicimos nuestra y somos sus responsables. No hay ruptura, hay diálogo. La estrella no somos nosotros; es el teatro y Madrid. Asier Etxeandía dice que el amor es un teatro lleno. Y así es; da igual quien lo haya programado».

Con respecto a la recuperación de las Naves, Natalia Menéndez mide mucho sus palabras. «Que un gestor apueste por un proyecto no significa que se tenga que mantener; cuando yo me vaya mi proyecto no seguirá. El Teatro Español y sus Naves se crearon durante la etapa de Mario Gas y esa es la que más recuerda la profesión, pero no hay que establecer bandos. Se han probado las “artes vivas” y se ha visto que ha interesado a un determinado número de gente, al que vamos a hacer caso; pero ahora vamos a abrir al teatro, al circo, a la danza... Y lo vamos a abrir para talleres, encuentros, debates...»

Una compañía «senior»

Entre los anuncios más llamativos que hace Natalia Menéndez está la creación de una compañía «senior», con actores mayores de 65 años. «Será una compañía abierta, flexible, donde se harán talleres y encuentros con adultos de distintas edades, con niños, con adolescentes...; para que conozcamos en el teatro de otra manera y mejor a los mayores. Y que junto a ellos participen diferentes creadores o directores escénicos. Al mismo tiempo le daremos espacio, una especie de butaca de oro, al público senior; que pueda estar y ver lo que está sucediendo en cada momento».

Hay muchas ideas cuyo desarrollo depende de lo que Natalia Menéndez y Luis Luque se encuentren el 7 de noviembre; horarios, convenios -el Español es un teatro municipal-... Y de su experiencia al frente del Festival de Almagro ha aprendido la directora madrileña que «los esfuerzos inútiles te llevan a la melancolía; no vamos a lucharlos. Donde sí iremos en contra de la marea si hace falta es en la programación».

Ésta no tiene por ahora más que una línea: equilibrio entre repertorio y nueva creación. «Quiero escuchar mucho; mi teléfono arde en estos momentos, todo el mundo quiere ofrecernos proyectos -dice Natalia Menéndez-. Evidentemente tenemos ideas Luis y yo -entre otras cosas, algo relacionado con Galdós, ya que en 2020 se cumple el centenario de su muerte-, pero todavía es pronto. En febrero como muy tarde presentaremos la programación de abril, mayo y junio». «Y vamos a atender mucho a la nueva creación», completa Luque.