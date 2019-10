El viaje absurdo de «¿Quién es el señor Schmitt?» Cristina Castaño y Javier Gutiérrez protagonizan, con dirección de Serio Peris Mencheta

Empieza siendo una sorprendente comedia, de pronto se convierte en una thriller de suspense, para terminar acariciando el drama e incluso, finalmente, la tragedia. Y todo ello regado por las aguas del absurdo. Se trata de «¿Quién es el señor Schmitt?», una obra escrita por el francés Sébastien Thiéry, que llega el miércoles próximo al Teatro Español con versión y dirección de Sergio Peris Mencheta y con Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández en el reparto.

«¿Quién es el señor Schmitt?» empieza cuando el señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su caso y suena el teléfono; incomprensiblemente, ya que ellos no tienen teléfono. «Tiene mucho de Ionesco -aclara Javier Gutiérrez-; de hecho, Thiéry es un alumno aventajado del teatro del absurdo. La obra exige un ejercicio de virtuosismo actoral y de dirección de escena; te pone en un alambre, es casi un ejercicio de funambulismo». «De hecho, el Sr. Schmitt sale de “La cantante calva” -añade Cristina Castaño-, proviene del absurdo total».

Esta característica perturba el acercamiento de los actores a sus personajes. «A pesar de partir del absurdo y de situaciones inverosímiles que hacen que el público muchas veces no puede entender lo que está viendo, para nosotros sí tiene un sentido lo que está pasando -explica la actriz-. La escenografía y el vestuario -y la dirección, claro- ayudan mucho a saber quiénen son estos dos personajes». Y completa Gutiérrez: «Tiene mucho que ver la dirección de escena; o haces este viaje acompañado por un grandísimo director de escena o te pierdes. Cuando me llegó la primera versión, de una función que se estaba haciendo en Argentina, no me pareció tan apetecible».

«Es cierto -sigue el intérprete- que los actores tenemos cierta resistencia a entrar en ese mundo si no es naturalista; queremos entenderlo todo, saber por qué hacemos las cosas. Y muchas veces no hay qué entenderlo todo porque el espectador tiene ya las suficientes claves». Pero, dice Cristina Castaño, hay una parte del público que entiende lo que está pasando y otra parte que no. Hay gente que sale montándose su propia película y gente que es consciente de lo que acaba de ver».

«A mí me interesa -concluye Gutiérrez- el teatro que tiene capas, como las cebollas. Esta obra tiene varias lecturas. Hay espectadores que se pueden quedar en una capa superficial y pasárselo en grande, como hemos visto en el año que llevamos de gira, en que a veces hemos tenido que parar porque el público no para de reír; y hay otros que entienden la reflexión de las críticas sesudas acerca de hacia dónde va la sociedad, de la identidad individual... Y todo es lícito».