Estreno teatral Bárbara Lennie e Irene Escolar, dos actrices al límite como «Hermanas» El Teatro Central de Sevilla acoge el estreno absoluto de la nueva obra del francés Pascal Rambert

Marta Carrasco

Dos actrices frente a frente, interpretando un texto del que Irene Escolar y Bárbara Lennie coinciden en que «nos ha llevado al límite». «Hermanas» es la nueva obra de Pascal Rambert, cuyo estreno absoluto se ha simultaneado entre París y Sevilla. «He escrito dos papeles para cuatro cuerpos», decía Rambert en referencia al estreno de París, que han protagonizado Audrey Bonnet y Marina Hands, y que en Sevilla, este fin de semana, tendrá como intérpretes a Irene Escolar y Bárbara Lennie.

Pascal Rambert, artista asociado del teatro Pavón Kamikaze de Madrid desde que en 2017 estrenara allí «La clausura del amor», dice que «mi obra es simplemente el deseo de trabajar, de escribir. Cuando hice “La clausura del amor”, le pregunté a Bárbara con quién debería hacer “Hermanas”, y me habló de Irene Escolar, a la que yo había visto en “Blackbird”. Yo no conozco a todos los actores españoles, así que me fié de ella... Y tenía razón».

Bárbara Lennie e Irene Escolar coinciden en alabar el texto: «Es impresionante», afirman ambas. Para Lennie, «Pascal no te habla de personajes, no te dice nada, no utiliza métodos, ni nada de eso; de hecho, cuando hace algo en Rusia le preguntan por el método Stanislavsky –se ríe–... Pero no, él no tiene método».

Para Manuel Llanes, director artístico del Teatro Central, «hacer el estreno absoluto en Sevilla ha sido un acto de generosidad por parte del Pavón Kamikaze, que yo les agradezco. El Teatro Central viene manteniendo desde hace años una gran complicidad con este escenario madrileño, que viene realizando una programación ejemplar», señaló. Añadió que desde Sevilla se siguen muy de cerca las producciones del Pavón: «Desde una empresa privada, hacer lo que hacen... Por eso les viene como anillo al dedo eso de kamikaze».

Con el estreno de «Hermanas», añadió, «se cumple uno de mis sueños: estrenar en Sevilla una de las obras de Pascual Rambert, algo que me ronda desde 2011, cuando vi en Avignon “La clausura del amor”, una obra que cambió el sentido del teatro en Francia. No nos queremos perder ni un capítulo de la historia de este dramaturgo», añadió Llanes, quien se refirió así al autor y a su escritura: «Rambert ha escrito que sus textos necesitan de guepardos, y vamos a ver a si estas dos mujeres lo son, que estoy seguro de que sí, porque solo Bárbara e Irene pueden convertirse en felinas y embarcarse en este texto».

Cuatro cuerpos

Dos funciones, cuatro cuerpos, un texto. Es el resumen de «Hermanas», pero para dos personajes. «Como siempre, todo texto parte de un deseo, el de escribir para otros –contó Rambert–. A partir de venir a España para hacer “La clausura del amor”, y de mi amistad con Jordi Buxó, uno de los responsables del Pavón, entré en esa pequeña familia que compone ese teatro y me decidí a hacer algo aquí».

El director Pascal Rambert - M. J. L. O.

Bárbara Lennie dice estar feliz por haber tenido la oportunidad de volver a trabajar con Rambert –con quien lo hizo en la mencionada «La clausura del amor», junto a Israel Elejalde–. «La relación con él no es una conversación en que le preguntas cosas porque te contesta que eso ya está en su texto. Creo que soy una privilegiada por hacer este proyecto y tener la suerte de que Pascal haya tenido la idea de crearlo para cuatro actrices. El texto es una barbaridad. Después de hacer “La clausura del amor”, yo tenía miedo de saber a qué nos íbamos a enfrentar esta vez, y reconozco que estoy enamorada de esta historia de dos mujeres que se quieren y se odian, que habla de la hermandad, de la familia, de las identidades, de cómo se construye la realidad a través del lenguaje. Se habla del mundo en que vivimos». Lennie, que confesó que estaban muy nerviosas y ansiosas, concluyó que habían trabajado muchísimo.

Por su parte, Irene Escolar afirmó estar emocionada por esta oportunidad. «No sé sin son nervios o qué, pero vá más allá. Fomar parte de este proyecto junto a Bárbara y con Pascal de la mano es una de las experiencias más brutales que he tenido en mi vida, la verdad. Tengo la sensación de que nos hemos convertido en dos instrumentos, y a través del trabajo de Pascal, hemos tenido que colocarnos en una tesitura en la que no me he tenido que colocar nunca».

Violencia

Ambas actrices alabaron la sensibilidad y el trabajo de Rambert. «Hay mucha violencia en este texto y mucha defensa de las ideas de cada una, pero también mucho amor, y poder llegar a entender esta relación me ha costado. Solo se puede hacer así de bien acompañada», señaló Escolar.

Pascal Rambert no cesa de hablar de su texto. «No hay diferencias entre las funciones de París y de España, la única son las personas. Los personajes se construyen dramatúrgicamente, pero una persona es más compleja que un personaje. Una persona es imposible de construir, y eso es lo que define bien a los actores», afirmó el dramaturgo, quien añadió que pide a los actores y a él mismo ir al límite. «No hago teatro burgués, porque los cuerpos con los que trabajo son cuerpos inquietos, no tranquilos. Los roles que escribo son siempre de gente nerviosa. Las personas insatisfechas son creativas; el que dice que todo va bien no me interesa».

El texto de «Hermanas» será publicado en breve por la editorial «La uña rota». «Esta obra tiene un compromiso especial con la palabra, y en este momento es necesaria la fuerza del lenguaje», señaló Irene Escolar.