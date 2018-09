Bienal de Flamenco de Sevilla 2018 La geometría del flamenco Patricia Guerrero estrena su espectáculo más expresionista: «Distopía»

Marta Carrasco

Patricia Guerrero llegó al Central en la noche de de este domingo con las entradas ya agotadas para estrenar su última creación, «Distopía», una obra surgida tras la propuesta que a la granadina le hiciera el pasado junio el Centro Pompidou de Málaga para ilustrar la exposición que albergará hasta 2020 sobre las Utopías Modernas. Y a partir de ahí, con la dirección de escena y dramaturgia de quien es ya un habitual en su flamenco, el director teatral Juan Dolores Caballero, Guerrero ha creado un espectáculo donde un personaje femenino convierte a través del dolor y la decepción la utopía en distopía.

Siete pupitres de madera en escena. Sólo se ven iluminadas las manos, y la percusión es un metrónomo que marca el ritmo del inicio de la obra. Dividida en cuatro movimientos, Utopía, La Fuerza, El amor y Locura, «Distopía», se mueve entre el expresionismo y la geometría, recordando en ocasiones los objetos de escuelas como la Bauhaus, mientras se escuchan letras de Moreno Galván por tientos.

Y esta unión entre el uso y la estética ha originado que Patricia Guerrero busque un nuevo lenguaje para su baile, más contemporáneo, donde en ocasiones van cada uno a su compás: pies flamenquísimos y difíciles zapateados junto a manos y cuerpo contemporáneo como si tuviera que dibujar el cielo con su geometría.

Dos bailarines acompañan en escena a la granadina, Angel Fariña en el flamenco y Rodrigo García Castillo, en lo contemporáneo. La obra recorre permamentemente los sones flamencos, no en vano tiene en escena la espectacular guitarra de Dani de Morón, director y adaptador musical, junto a músicas también de José Manuel Posada Popo y Angustín Diasserra, en el atrás-delante del montaje.

Hay baile constantemente sobre une escenario sin adornos, una soleá con bata de cola colocada ésta por delante y difíciles movimientos, cantiñas, tientos... con la voz de Sergio el Colorao, pero también otras músicas, como dos lead de Richard Strauss con la voz de Alicia Naranjo, todo ello con ese lenguaje teatral creado por y para Guerrero que no le pone límites a su baile, y que ha encontrado en esta estética del siglo XXI su forma de expresión en el universo del flamenco que parece no tener límites. Muy cuidada la interpretación y la puesta en escena con excelente baile y con una guitarra que sonaba a gloria. «Distopía», más minimalista que sus anteriores propuestas, conecta mejor con el baile de Patricia Guerrero que parece no dejar de crecer.