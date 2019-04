Llega a Sevilla «Pasionaria», la danza según el rebelde Marcos Morau La obra, que se estrena en el Teatro Central, está coproducida por los teatros del Canal de Madrid, Chaillot de París, de la Ville de Luxemburgo y Sadler Well’s de Londres

Dice Manuel Llanes, director artístico del Teatro Central que, «estoy encantado de que estén ocurriendo estas cosas por Europa, que compañías como Conde de Torrefiel, Tristura y la Veronal estén colaborando entre ellos y que estrenen en Europa en los teatros de forma habitual. Es una nueva manera que está cambiando la forma de hacer el teatro, la danza y la instalación en este país».

Llanes se refería de esta forma al cambio de posición de las artes escénicas españolas en Europa durante la presentación de «Pasionaria» una obra de Marcos Morau/La Veronal, que hoy y mañana se pone en escena en el coliseo de la Cartuja, una obra que está coproducida por los teatros del Canal de Madrid, Chaillot de París, de la Ville de Luxemburgo y Sadler Well's de Londres.

Morau, que a sus 36 años atesora ya premios Max y el Premio Nacional de Danza, es uno de los más demandados creadores españoles actuales. La próxima semana parte para Canadá para montar un paso a dos para Les Grands Ballets Canadiens, y después trabajará con el Ballet Nacional de Corea en ese país.

En el Central ya hemos podido ver obras de este compañía como «Rusia» y «Bolonia», y recientemente en Granada se ha podido ver «Islandia». «Pasionaria» este nuevo lugar que presenta la Veronal según Morau está dentro de ese mundo imperfecto en el que vivimos, «y eso a los artistas nos da pie para reflexionar, estar vivos y encontrar motivos para seguir».

Marcos Morau dice que «Pasionaria» es un lugar hacia el que nos dirigimos, «para mí es un planeta, pero es como una metáfora del futuro y una caricatura de nosotros mismos. Los que habitan en «Pasionaria» se parecen a nosotros mismos, su manera de comportarse es casi ridícula, con mucha comicidad, pero con una carga más crítica y comprometida. Estando alerta de hacia dónde vamos y en qué nos convertimos», haciendo referencia al mundo actual inundado por Internet y las redes sociales.

Sin olvidar la danza, la compañía intenta diseñar un espacio, un paisaje, «algo como el futuro al que vamos, sino el presente en el que estamos».

Morau juega con las imágenes y los símbolos en una dramaturgia que firman Roberto Fratini y Celso Giménez, utiliza el lenguaje Kova, inventado por esta compañía para sus trabajos. «Más que bailarines a veces parecen robots, pero lo que queremos es que el espectador esté cogido a la pieza. Intento dejar que la emoción esté en el espectador, en la música. En esta obra Kova tiene más sentido que nunca porque hemos puesto la libertad del bailarín al límite. Los veo en esta obra y es casi un circo de opciones, de laberintos. Hemos ganado mucho tiempo trabajando el movimiento».

El título no tiene que ver con Dolores Ibárruri, «si alguien no viviría jamás en este lugar sería ella. En este lugar falta pasión, y como no está, está presente, como la luz y la oscuridad en Caravaggio. Se llama «Pasionaria» como un anhelo de pasión». Para Morau, «pasan cosas en el mundo que no nos afectan, y nos hemos adormecido frente al caos y la adversidad, y sin embargo vivimos con intensidad lo cotidiano, algo pequeño y casi ridículo».

La obra se inicia y concluye con dos famosas pasiones, la Pasión según San Juan de Bach y la Pasión según San Mateo del mismo compositor. «Es pura danza».