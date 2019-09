«Magma», una obra que une al bailaor Andrés Marín y a la bailarina de la Ópera de París, Marie Agnès Gillot La obra, producida por el teatro de Suresness está dirigida por el francés Christian Rizzo y se estrenará en el Festival de Cannes el próximo diciembre

Desde hace ya tiempo las fronteras del flamenco con otras artes se rompen constantemente. En el caso del bailaor Andrés Marín (Sevilla, 1966), esto se ha convertido en una constante en su carrera y su obra, en el convencimiento de que el flamenco puede dialogar con otras artes. De este principio han surgido sus trabajos con creadores como el bailarín de hip-hop Kader Attou, la coreógrafa contemporánea, Blanca Li, el artista ecuestre Bartabás, o el músico Llorenç Barber. En esta ocasión, Andrés Marín se ha embarcado en otro trabajo de la mano del teatro de Suresnes que es quien produce la obra «Magma», con la bailarina étoile de la Ópera de París, Marie Agnès Guillot. La obra se está creando estos días en Sevilla en una primera fase con la asistencia en la dirección del bailarín contemporáneo, Roberto Martínez.

«Magma» está dirigida por Christian Rizzo coreógrafo, director escénico y artista visual quien sucedió a Mathilde Monnier al frente de la dirección del Centro Coreográfico de Montpellier. Christian Rizzo dice que, «la obra tiene las iniciales de ambos artistas», comenta con sonrisa traviesa, y añade que «cuando comencé no tenía ideas preconcebidas. Lo que me interesa es contemplar la danza de cada uno de ellos y no coreografiar mezclando la danza de Andrés o Marie Agnès, no hay fusión, lo que más me interesa es lo que ocurre en medio de ambos, ese lenguaje que se produce cuando las dos danzas se encuentran, lo que quiero es que la danza de los dos fluya y construir en ese espacio donde ambos habitan y la verdad estamos encontrando cosas sorprendentes».

Ni Andrés Marín ni Marie Agnès Guillot se conocían, «yo sí había visto y conocía su danza. Es una de las grandes bailarinas de la Ópera de París, y claro trabajar con ella es un sueño, tiene una técnica sublime», de Marín. La pieza se está montando en varias residencias que se desarrollarán entre Sevilla, París y Cannes y se estrenará el próximo 15 de diciembre en el Festival de Cannes.

El bailaor afirma que ambos artistas franceses le ayudan mucho, «es que verla bailar es increíble, una maravilla. Yo trabajo con otros códigos. En el flamenco partimos siempre del ritmo, y Christian me está haciendo ir hacia otros territorios para buscar lo esencial, lo frágil, lo sutil, y además, Marie Agnès me ayuda a buscar estrategias para memorizar la coreografía», «es que se le olvida», dice la bailarina con humor. Para conseguir esta memorización, Andrés Marín se ha dibujado un código en uno de sus brazos, «a Christian le ha gustado tanto que a lo mejor hacemos el cartel del espectáculo con la imagen», dice Marín. Para Guillot, este trabajo con el flamenco es el primero de su carrera, «está resultando una experiencia interesante. Yo había conocido el flamenco en París, pero lo que se está produciendo aquí es muy sorprendente», afirma la que fuera una de las bailarinas étoile de la prestigiosa Ópera de París, donde llegó a su escuela con diez años.

Andrés Marín dice haber perdido el miedo hace mucho ante retos como éste, «una creación como ésta es un regalo del destino. Yo conozco muy bien el flamenco, porque parto de la tradición, pero nunca he sido academicista y por eso acepto los retos. Creo que eso es algo innato en un artista. Mi flamenco es siempre desde las raíces, nunca desde lo popular, aunque yo lo respete mucho. El flamenco además, está en uno, no en los códigos que alguien imponga y el artista tiene que tener siempre algo que decir», asegura.