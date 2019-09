Alfonso Zurro, director teatral «Romeo y Julieta es una obra de amor..., y de odio» Teatro Clásico de Sevilla estrena una nueva versión del texto de Shakespeare en el Lope de Vega a partir del 3 de octubre

Marta Carrasco Sevilla Actualizado: 29/09/2019 08:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lara Grados (Sevilla, 24 años) y Ángel Palacios (Asturias, 22) se conocieron y en seguida se enamoraron. Y como ocurre en estos casos, fue el destino, pero no se engañen, no ocurrió en Verona sino en Sevilla en un casting. Y es que ambos son Romeo y Julieta del nuevo montaje que, bajo la dirección de Alfonso Zurro, estrena el próximo día 3 de octubre la compañía Teatro Clásico de Sevilla en el Lope de Vega.

La compañía ha «echado la casa por la ventana», según Alfonso Zurro. «Nos hemos echado para adelante porque tanto Noelia Díez como Juan Motilla han apostado por una producción importante como en otras nuestras». Así, la obra cuenta con la escenografía de Curt Allen, el diseño de vestuario de Carmen Giles, el diseño de iluminación de Florencio Ortiz, el espacio sonoro de Jasio Velasco, el maquillaje y peluquería de Manolo Cortés y la coreografía de Isa Ramírez.Y en el elenco, actores de gran prestigio y potencia escénica como Antonio Campos, Rebeca Torres, Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Jose Luis Bustillo, Santi Rivera y Luis Alberto Domínguez.

Ángel Palacios y Lara Grados, Romeo y Julieta, confiesan que ambos están empezando y es éste su primer papel protagonista, «sobre todo en una compañía con un gran equipo», dice «Julieta». Coincidieron juntos en el último casting: «Sí, nos tocó y fíjate. Al principio iniciarse en un una obra como ésta, que todo el mundo conoce, da un poco de pánico porque hay tantas versiones de teatro y cine, y tienes la presión de pensar: yo no soy la única Julieta, aunque yo cree mi personaje». Para Angel Palacios, Romeo, «todo el mundo cree que es una obra de amor, pero sin embargo la historia habla de odio, algo que está incluso más presente que el amor».

Este estreno absoluto para estos dos actores se ha visto rodeado por el apoyo de actores como Manolo Monteagudo que interpreta el papel de Fray Lorenzo. «Para ellos es su primera obra importante, pero los he visto muy bien. Yo creo que ha habido un casting exhaustivo y se ha dado con los actores idóneos. Yo creo que son buenos actores y también dan la edad y el alma de los personajes, porque a veces se opta por actores más mayores, pero no en este caso».

Estos Romeo y Julieta creen que la juventud actual ha perdido romanticismo, «con tantas redes sociales», pero Fray Lorenzo (Manolo Monteagudo) es más perspicaz, «yo creo que ahora el romanticismo ha cambiado y está en Instagram». Lo más difícil ha sido afrontar el texto poético: «Son palabras que tu no usarías y claro, te cuesta encontrar la verdad de esas palabras», afirma Lara Grados, y sí reconoce Angel Palacios que la obra le ha cambiado como persona. «He encontrado sentimientos que nunca había tenido, pero sí, hemos encontrado la química entre los dos». Y ambos y Manolo Monteagudo piensan que este «Romeo y Julieta» es para todos los públicos.

Amor y odio

Alfonso Zurro lleva casi un año leyendo a Shakespeare y preparando este «Romeo y Julieta». «Con esta obra todo el mundo piensa que es una historia de amor, pero en realidad lo que mueve todo es el odio, ése es el motor. Las dos palabras que más se usan en la obra son amor y y odio».

La obra está cronológicamente situada en los años 30 del pasado siglo. «No quiero desvelar más, pero esas circunstancias históricas dieron lugar a muchos odios, como ahora, donde hay muchos sembradores de odio. Hoy es fácil crear odios a través de las redes sociales. Antes había muchos locos, hoy Internet y todo el mundo hace caso de campañas difamatorias, eso es terrible para la juventud y para todos».

Alfonso Zurro, director de la producción que estrena la compañía Teatro Clásico - Vanessa Gómez

En «Romeo y Julieta» el amor sigue presente y protagonizado por dos jovencísimos actores. «Teníamos claro que los personajes fueran muy jóvenes y los hemos buscado y encontrado». Pero trabajar el amor romántico con ellos no ha sido fácil, «en esta sociedad líquida donde se rompe con alguien por Whatsaap, es difícil. Pero las obras de Shakespeare tienen algo maravilloso, y es que poseen una línea de conflicto muy clara que llega a todos los espectadores, y luego la profundidad del personaje. Los actores deben llegar a ello desde una posición que no sea la realidad de hoy». Pese a todo, Alfonso Zurro cree que en la juventud de hoy hay «romeos y julietas», «sobre todo en la ingenuidad de lanzarse desbocado. En la obra es Julieta, que es uno de los grandes personajes de la historia del teatro. Es ella quien decide querer a Romeo por encima de todo y quien decide el trágico final».

Para Alfonso Zurro, las obras de Shakespeare «nos enseñan a vernos como humanos, te hacen descubrirte como persona y cuando lo creas como actor, te ayuda a ser mejor persona. Yo creo que es una obra que como tiene tal belleza, cualquier persona que sea sensible le tiene que llegar».

Pero no ha sido sencillo, ha habido varios retos, «porque es una de las primeras obras de Shakespeare y ésta es una historia que se conocía y, además, no tiene la estructura de un Hamlet. Por eso hemos hecho una dramaturgia pensando en el público de hoy, aunque hemos mantenido el 95 por ciento del texto original y hemos quitado los personajes anecdóticos que no interfieren en el drama».

«Romeo y Julieta» no es una obra que se haga mucho en nuestro país, de hecho en cuando a dramas de amor el «Don Juan» sería la obra que ganaría en el «hit parade». «Se hacen otros títulos de Shakespeare, pero poca gente la ha visto», y reconoce que ha sido un reto, por una importante inversión, «en una época donde las ayudas no salen..., la cultura debe seguir haciéndose y por eso nos hemos embarcado en ello». Alfonso Zurro dice no estar tranquilo aún: «Siempre hay que estar activos y pendientes, porque las obras cambian mucho. Yo quiero que los actores entiendan lo que yo quiero decir, y eso hemos hecho. Además, los actores jóvenes hablan ahora muy coloquial, y eso en el teatro no sirve. Nosotros hemos trabajado mucho el texto. En un escenario no se puede hablar coloquialmente, se tiene que escuchar la voz, no se puede hablar como en tu casa».

La obra estará dos semanas, de jueves a domingo, en el Teatro Lope de Vega a partir del 3 de octubre. «Romeo y Julieta» volverán a hablar de amor, y sí, si hay balcón, «uno metafórico, pero lo hay», confiesa Alfonso Zurro, el galardonado director de Teatro Clásico de Sevilla.