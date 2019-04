La Tristura hace hablar a la generación de los «nativos digitales» «Future lovers» se estrena en el Teatro Central y la protagonizan seis jóvenes nacidos alrededor del año 2000

La obra reúne a seis jóvenes nacido entorno al año 2000, son jóvenes, como dice Celso Giménez, de «la generación de los nativos digitales». La compañía La Tristura estrena en el Teatro Central, «Future Lovers» una creación de Celso Giménez con asesoría escénica y dramatúrgica de Itsaso Arana y Violeta Gil.

Manuel Llanes, director artístico del Teatro Central califica «Future Lovers», como «uno de los espectáculos teatrales que más me ha tocado y no me escondo, dentro de lo que se ha hecho a nivel nacional. Y desgraciadamente siempre digo una cosa que no me gusta decir, pero la Tristura es uno de los "secretos" mejor guardados del teatro. Llevan diez años, son demandados en todo el mundo, como por el teatro de la Ville de París uno de los teatros más exigentes, y sin embargo en España ahora es cuando empiezan a ser reconocidos. Además, ellos han cambiado la forma de hacer el teatro y de relacionarse junto a la Veronal y Conde Torrefiel, que yo diría que casi se cuidan, y esa no era la manera de trabajar hace treinta años, y la manera de producción es distinta».

La firma de la Tristura es tan original que no puede ser imitados, «es teatro de toda la vida, contado con el lenguaje de hoy pero con una manera de acercarse a la vida cotidiana, sin esa manera de tomarse tan en serio del antiguo teatro, y lleno de lirismo y emoción», señaló Llanes.

Celso Giménez y Violeta Gil dicen que, «lo del sitio que debería ocupar alguien es siempre complejo. Por un lado, nosotros llegamos a Madrid sin conocer a nadie que se dedicase al teatro y sin padrinos, y ahora miro lo que tenemos, y por ejemplo el teatro del Canal sólo ha reprogramado una obra, la nuestra. Y también nos pilló la crisis cuando habíamos hecho nuestra primera gira, y España entró en un desierto cultural. Nuestra generación, entonces con 30 años, no es que no podíamos montar una obra, sino que no podíamos comer. Ahora tenemos 35 años».

A pesar de ello La Tristura ha huido de los monólogos porque nunca han producido pensando en que tenían que ahorrar o salir de una situación económica. «Estamos en un lugar intermedio y nosotros somos muy sutiles a la hora de denunciar la situación de la sociedad atual».

«Future Lovers» es una obra con seis jóvenes actores que tienen entre 17 y veinte años, «estos chavales no saben ni lo que era la Expo 92. Se trataba de conectarnos con una edad que claramente hemos pasado. Con una edad que no has empezado a trabajar, y estás pensando qué hacer, y recordanos entonces nuestra pieza "Materia prima", que hicimos con chavales de 9 años, y pensamos que lo mismo podíamos trabajar con ellos». Intentaron recuperarlos y consiguieron a dos de ellos y para el resto hicieron un largo casting.

La obra tiene una vocación de «voyeur», «es decir, ver algo que normalmente no podrías ver, conversaciones de gente en las que no estás presente, como si hicieras un pequeño agujero y ver cómo transcurre por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, cómo hablan, cantan, se besan...» Dicen los miembros de la Tristura que esta generación son nativos digitales, «pero para ellos es algo natural. Tienen los móviles ahí, pero no los miran constantemente, porque para ellos es normal tenerlos, incluso nos pasó que estábamos en ensayos donde nunca permitimos móviles, y ellos los tenían con naturalidad y pensamos..., vamos a ver qué pasa dejándo esto así. Están ahí, pero no hablan de los móviles como sí hacen otras generaciones. La mía está más pillada que la de ellos». A pesar de todo, hay muchas similitudes entre generaciones, «aunque haya cambiado el paisaje: internet, las redes..., etc».

Confiesan que tanto el público como los autores de la obra se sorprenden de que no haya tantas diferencias entre los jóvenes de ayer y de hoy, «la edad de estos actores nos ha hecho producir la obra de otra manera. Hay un texto, claro, pero se ha creado con ellos, en mitad de la producción». Recomiendan esta obra para todas las generaciones, «nosotros nos sentimos de repente que habíamos crecido, pero sí es recomendable para todas las generaciones», afirman.

La obra cuenta con la asesoría artística de Marcos Morau, el diseño de iluminación de Carlos Marquerie, la escenografía de Ana Muñiz y el espacio sonoro de Eduardo Castro.