Roca Rey aspira al trono de Cayetano en Ronda

A por todas salió en el sobrero, al que saludó a la verónica y a pies juntos antes de rematar por chicuelinas. De nuevo dejó un quite por tafalleras y gaoneras, que cerró con la revolera. A «Matamoscas» no le sobraban las fuerzas y el torero inició con el pase cambiado por la espalda. Se defendió el juampedro en la muleta de Roca, que intentó llevarlo siempre toreado a pesar de que llevaba la cara a media altura. Volvió a meterse en los terrenos del toro, con los pitones rozándole las pantorrillas. Sumó otra oreja y aunque no metió la espada presentó sus credenciales en su primer paseíllo en la plaza.

Roca Rey salió victorioso de su debut en el bicentenario coso, aunque su primero se estrelló en el burladero nada más salir, quedó descoordinado y fue devuelto. Sin cabestros no hubo forma de que entrara en chiqueros, aunque lo intentó hasta Morante enseñándole un capote desde el burladero. Finalmente, Roca Rey tuvo que entrar a matar. Se corrió turno y salió «Revistero», que iba a ser el sexto, al que el peruano le hizo el primer quite de la tarde por chicuelinas con el compás abierto. Comenzó por estatuarios tras el brindis al público, al que se metió en el bolsillo con una espaldina antes de abrochar la primera serie. Sonó «Cielo andaluz» y Roca entró en acción. Estuvo firme, bajó la mano por ambos pitones y el toro lo volteó seco, sin consecuencias. Con la sangre del astado en la cara se metió en los pitones a jugársela. La serie final fue de infarto por bernadinas ajustadísimas cambiando el viaje. El aviso antes de entrar a matar enfadó al público, que le pidió los máximos trofeos al grito de ¡torero, torero! El palco le concedió dos orejas.

Con la puerta grande ya amarrada, salió el quinto, con el que no pudo lucirse con el capote pero que se vino arriba en banderillas con dos buenos pares de Iván García. El brindis fue para su mozo de espadas antes de iniciar con una elegante tanda de doblones con trincherazo marca de la casa. Después llegó el toreo en redondo y al natural en el centro del ruedo, citando de frente y recreándose en los desplantes tras abrochar con el de pecho mientras sonaba «La concha flamenca», que hizo un bis. Casi se lleva una voltereta, pero tuvo tiempo para más en una labor larga en la que sonó el aviso antes de perfilarse. Asomaron algunos pañuelos tras la media y saludó.

Cayetano, triunfador en las dos últimas ediciones, no había presentado parte oficial de baja y, aunque mermado, estuvo en el coso en el que se motiva especialmente. A la verónica saludó al segundo, al que llevó al caballo por chicuelinas al paso. El brindis al público fue correspondido con una sonora ovación. Prólogo con trincherazos y un cambio de mano para sacarlo a las rayas del tercio. Fue el comienzo de una faena de temple y entrega. Antes de empezar la tercera serie se quitó las zapatillas. A partir de entonces toreó a placer. Se gustó en los cambios de mano, se vacío en los de pecho y se alargó con la zurda. Hubo hasta pases mirando al tendido y de rodillas. Paró la música cuando se fue a por la espada pero Cayetano pidió que volviera a sonar. Añadió una serie por ayudados intercalando las trincherillas. El doble trofeo llegó tras la estocada recibiendo.

El cuarto salió al límite de fuerzas y empezó a soplar el viento, con lo que el cigarrero no pudo lucirse en los lances de recibo y solo pudo dejar una media pinturera al salir del peto. Al tercio final llegó muy justo pero el sevillano, dispuesto y porfión, lo sobó dejándosela en la cara. Robó un par de series con la diestra llevándolo cosido a la muleta mientras sonaba la música. Tras la estocada, el toro se resistió a doblar y aunque le pidieron la oreja se conformó con la ovación.

Morante de la Puebla se presentó con un original vestido goyesco ideado por Vicky Martín Berrocal, de color caqui y tocado con una madroñera. Una estampa sacada de un lienzo de Goya. Nada más salir el primero se estiró a la verónica manejando con soltura un capote de seda rosa palo. Remató con una serpentina. Sin probaturas comenzó por alto y muy confiado pero tropezó en un molinete y quedó a merced del toro. Prestos al quite acudieron todos. Cayetano cayó al ruedo al saltar las tablas y Paquirri agarró al juanpedro del rabo. La faena parecía que iba a tomar cuerpo. Morante estaba con ganas a pesar de las pocas fuerzas de «Lamioso», al que metió en el engaño con temple y suavidad. Lo mejor, una serie al natural, encajados los riñones. En la última tanda, el cante en el tendido paró el pasodoble, pero los dos pinchazos antes de la estocada dejaron el premio en ovación.

Sexto toroSale el sexto, sobrero de Juan Pedro Domecq. Oreja para Roca, a hombros con Cayetano.

Quinto toroYa está el quinto en la arena, Marisquero, número 78, castaño claro. Cayetano brinda faena a su mozo de Espadas, Ramiro Curá. Media estocada. Saludos tras petición.

Cuarto toroTurno de Morante de la Puebla, que hace un esfuerzo con el toro. Estocada. Petición de oreja y saludos.

Tercer toroVa a salir Pícaro, número 128, negro. Se estrella contra un burladero y se descoordina. No se mantiene en pie. Asoma el pañuelo verde. Corre turno y sale el previsto en sexto lugar. Con asiento y mando Roca Rey, que sufre una fea voltereta. Se incorpora como si nada. Asusta al valor el peruano, cambiando el viaje al toro en el epílogo por bernadinas. Estocada. ¡Dos orejas! Le piden el rabo.

Segundo toroMirtilo, número 47, negro. Turno de Cayetano, que brinda su faena al público. Entregado el torero con un buen toro, al que toreó a placer por momentos. Raza en su reaparición. Estocada. ¡Dos orejas! Su mujer, Eva González, aplaude emocionada el triunfo de Cayetano. Habla el matador: "Es una plaza muy especial para mí. Estoy feliz con el arranque. Sigo soñando..." Respecto a la lesión, dijo: "He tenido que infiltrarme y me he mareado un poco, pero ya estoy aquí".

Primer toroSale Lamioso, número 106, castaño claro. Nada más comenzar la faena, en un molinete, pierde pie, tropieza y queda a merced del toro. Salta Paquirri a hacer el quite; Cayetano se cae Por suerte, el juampedro no hace por el torero, que se gusta en una faena inspirada, con detalles y temple frente a un animal justo de fuerzas. No acierta con el acero. Dos pinchazos y estocada. Saluda una ovación. Habla a los micrófonos de Carrusel Taurino: "El toro tenía cosas buenas, era bravo, pero a veces se metía por dentro. Tenía que darle espacio para vaciarlo".

Morante de la Puebla, con capote de seda

PaseílloArranca el paseíllo cuando faltan once minutos para las seis de la tarde. Morante, enfundado con un terno diseñado por Vicky Martín Berrocal. El de La Puebla viste de caqui militar y oro, Cayetano, de turquesa y pasamanería blanca, y Roca Rey, de celeste y cordón blanco y negro.

RetrasoComenzará con retraso la corrida. A las cinco y cuarenta y dos minutos, casi un cuarto de horas después de la hora anunciada, avisan por megafonía que el festejo comenzará dentro de diez minutos al encontrarse Cayetano en la enfermería. El torero parece haberse resentido de su lesión en las costillas.

SorteoEsta mañana se sortearon los toros de Juan Pedro Domecq que saltarán al ruedo a partir de las cinco y media de la tarde.

Cartel¡Buenas tardes! Bienvenidos a la Goyesca de Ronda. No cabe un alfiler en la localidad rondeña, con un anbientazo tremendo. Se anuncian Morante de la Puebla, Cayetano Rivera Ordóñez (que reaparece) y Andrés Roca Rey. ¡Cartelazo!