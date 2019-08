Directo: dos orejas para Paco Ureña tras una estocada a matar o morir en Bilbao Tres toros de Jandilla y tres de Vegahermosa hoy en Vista Alegre

Cartel. Séptima de las Corridas Generales, con toros de Jandilla y Vegahermosa para Diego Urdiales, Cayetano (sustituto de Roca Rey) y Paco Ureña.

Paseíllo. Hacen el paseíllo Urdiales, de rioja y azabache, Cayetano, de tabaco y oro, y Ureña, de caldero y oro.

Primer toro. El jandilla que abre plaza hace honor a su nombre, Protestón, número 83, castaño, de 543 kilos. Un voluntarioso Urdiales pasa algún momento de apuro con un toro con su guasa. Pinchazo y media. Silencio.

Segundo toro. Sale Falsario, número 24, castaño listón, cuatreño también, de 532 kilos. Paco Ureña quita por gaoneras y Cayetano replica por tafalleras. Embiste rebrincado al principio, pero luego desarrolla un potable pitón diestro. Por el izquierdo pega tornillazos y decide regresar a la senda diestra, pero ya el jandilla no es igual. Entierra un espadazo. Saludos.

Tercer toro. Ingresado es su nombre, número 25, negro, de 548 kilos, con el hierro de Vegahermosa. Bien en varas el picador Peña. Urdiales quita por chicuelinas con remate de una buena media. Saludan en banderillas Vivas y Azuquita, que sufre un feo percance: por suerte el toro cae a la par que el torero y todo queda en un susto. Paco Ureña comienza por estatuarios, muy firme. Los une a un pase de pecho inmenso, con dos naturales soberbios. Gran e ilusionante comienzo. Entregadísimo el torero de Lorca, roto por ambos pitones con el mejor toro de la primera parte del sexteto, con algunos muletzos al ralentí. Valor y bragueta en una faena grande de Ureña, que remata con muletazos rodilla en tierra. Intenta matarlo en la suerte de recibir, pero el toro no se mueve. Estocada a matar o morir de la que sale encunado de horrible modo. Por suerte no hay cornada. Dos orejas para un torero para el que Bilbao no tuvo el gesto de tributar ni unas tibias palmas en su regreso a Vista Alegre tras la cornada en la que perdió un ojo.

Cuarto toro. Meditador, número 8, de 535 kilos. Bruscote el toro, con el que Diego Urdiales anda dispuesto e intenta imprimir su sello en cada muletazo. Complicado el lote del riojano, a contraestilo de su toreo. Pero hace un esfuerzo, exponiendo con un vegahermosa de enfermería. Pinchazo y estocada. Saludos.

Quinto toro. Se llama Fotógrafo, número 116, negro mulato y meano, de 541 kilos. Cayetano lo recibe con una larga cambiada de rodillas .