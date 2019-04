Así fue el esperado desembarque de los toros de Victorino en Las Ventas

Los toros de Victorino Martín ya han sido desembarcados en los corrales de Las Ventas para lidiarse este Domingo de Ramos. Será una cita especial, con la primera corrida de este hierro esta temporada en Las Ventas en el año que se conmemora el centenario del debut de los toros de Albaserradaen Madrid. El cartel lo componen tres matadores expertos en este hierro como Fernando Robleño, Octavio Chacón y Pepe Moral.

El ganadero Victorino Martín muestra su ilusión por estar presente un año más en esta tradicional cita: «Aceptamos el reto, tres años lleva la empresa y tres años que venimos el Domingo de Ramos, se va institucionalizando la fecha y esperamos que tenga el mismo buen resultado que los dos años anteriores. El cartel es muy bonito, son tres toreros que entienden muy bien los toros de casa y parece que va a hacer buen tiempo, así que animo al aficionado a que venga a la plaza porque va a merecer la pena”.

Un año especial para el hierro al cumplirse el centenario de la presentación del encaste del Marqués de Albaserrada en Madrid: «Se cumplen cien años del debut de Albaserrada en la otra plaza de Madrid, la que estaba en lo que es el Palacio de los Deportes, y nosotros como mantenemos la misma antigüedad, este año estamos de aniversario, estamos de conmemoración».

Con respecto a la terna, Victorino Martín comenta: «Fernando Robleño ya triunfó aquí con toros nuestros, abrió la Puerta Grande con nuestra ganadería y otros triunfos que ha perdido con la espada. Octavio Chacón prácticamente en todas las corridas que ha toreado nuestras ha triunfado y Pepe Moral ya conoce lo que es indultar un Victorino. La terna es garantía de éxito».

Fernando Robleño - Plaza 1

HABLAN LOS TOREROS

Fernando Robleño: «Es un cartelazo para el aficionado. De la ganadería de Victorino no vamos a descubrir nada con la vitola que tiene, la categoría que tiene y los triunfos que ha dado. Mis dos compañeros están en un momento enorme y es bonito poder medirme con toreros que salen nuevos. Todo en el papel apunta a que puede ser una tarde grandiosa. Yo personalmente me he enfrentado a más de 25 corridas de Victorino y he tenido de todo. Me acuerdo esa Feria de Otoño de 2002, donde triunfé, y ante los toros de Victorino hay que estar sobre todo preparado. Es un toro que para buenas es un toro muy importante y para malas es un toro muy exigente y que requiere mucho esfuerzo. Vamos a pensar en que va a ser una tarde importante y ojalá sea un día inolvidable para el aficionado».

Octavio Chacón: «Anunciarse con Victorino en Madrid siempre es un privilegio; es una ganadería a la que he estado ligado y emociona ver el historial de premios y de buenos toros que ha echado. Espero que en mi vida y mi trayectoria también marque esta ganadería para bien».

Pepe Moral: «Para torear estos toros se necesita mucha verdad. Es un toro característico y cada vez que te pones delante de un toro de Victorino hay que entregarlo todo, eso me motiva. Motiva que para poder torear tengas que entregar tu cuerpo, tu vida, tus conocimientos a este animal».