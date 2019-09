El día de la Mercè, sin misa y sin toros en Barcelona Pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, la Monumental catalana sigue sin celebrar corridas desde 2011

Mientras el rodillo contra al castellano se mantiene en la universidad catalana...

Mientras se clama que imponer una lengua atenta contra el principio de libertad...

Mientras se investiga un nuevo desvío de dinero público al «procés», en donde se amañaban subvenciones para ONGs afines a los herederos convergentes...

Mientras la Guardia Civil emprende un operativo para detener a pacíficos CDR que planteaban acciones con explosivos...

Mientras... llegan unas fiestas de la Mercè, que, según el último invento de la alcaldesa Colau, son ajenas a la propia Virgen. Y todos, o casi todos, tan contentos.

Y en esas estamos, el día de la Mercè sin misa, y sin toros. Y Barcelona y Cataluña salvadas de las hordas. Sin toros llevamos ya unos años, y aún se recuerda como si fuera ayer aquella feria del 2011, en la que se vivió el sabor agridulce de una despedida, entonces obedeciendo una orden del Parlament. Pero aquella prohibición fue revocada por el Tribunal Constitucional, y aunque las corridas de toros volvieron a ser un espectáculo legal, desde la iniciativa a privada se niega ese derecho a los aficionados catalanes.

Y visto cómo está el ambiente, no me extraña que la empresa Balañá, propietaria de la Monumental de Barcelona, se mantenga en sus trece de no abrirla. Su «boss», Pedro, el tercero de los Balañá, insistió en que las condiciones sociopolíticas no lo aconsejaban, y hasta se le puede dar la razón. Una corrida de toros hoy en el coso barcelonés atentaría contra todo lo que se vive en esta Cataluña, que lejos de fiestas mantiene un ambiente un tanto sórdido. Que no estamos para fiestas, vamos. Que es mejor seguir así...

Con el rodillo al castellano, los nuevos desfalcos o esos explosivos de los jóvenes independentistas, una corrida de toros para esta tarde en la Monumental sería la gota que colmaría el vaso, un auténtico atentado a la libertad, y la misa de la Mercè, no digamos.