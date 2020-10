Rodríguez Uribes: «No soy sospechoso, la decisión de ir a los toros es una decisión individual y el ministro no debe aconsejar y desaconsejar» El ministro habla tras sus polémicas declaraciones sobre no fomentar la tauromaquia

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recordado la labor de apoyo de su departamento a la tauromaquia, defendiendo que no es "sospechoso" de desatender al sector, tras las críticas recibidas por unas declaraciones sobre recomendar o no recomendar ir a los toros.

"No soy sospechoso, estoy haciendo un trabajo discreto pero me parece que al tiempo la decisión de ir a los toros es una decisión individual y el ministro no debe aconsejar y desaconsejar. Mi trabajo es de otra índole", ha recordado en unas declaraciones a Europa Press el ministro, quien ha adelantado además que próximamente tendrá una reunión con el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín.

Uribes ha respondido de esta manera a las críticas --que incluyen una carta de Martín en la que habla de "atropello legal y cultural"-- tras la entrevista en 'El Mundo' en la que afirma que no debe recomendar ir a los toros y que el teatro "es diferente en el sentido de que es una cuestión pacífica". "El teatro no despierta polémicas", ha añadido en relación a ello.

El ministro ha matizado en declaraciones a Europa Press que su intención es la de que "en este contexto de pandemia, con meses por delante de mucha incertidumbre, se evite introducir polémicas de toros sí o toros no". "Y por eso dije que a mí me parecía que no debía recomendar ir, pero tampoco dejar de recomendar: ni una cosa, ni la contraria", ha indicado.

"En una sociedad libre como la nuestra ir a los toros forma parte de la libertad individual de cada persona y el ministro no tiene que decir nada al respecto. Y menos en este contexto de pandemia, que lo que necesitamos es estar unidos y que no haya polémicas estériles", ha afirmado.

Así, Uribes ha señalado que el teatro "es una cuestión pacífica, pero en el sentido que no es polémica, que es lo que se ha interpretado de manera poco ajustada de ese titular". El ministro ha resaltado que el apoyo a la tauromaquia desde Cultura "ya está y se produce desde Bellas Artes", una decisión tomada hace diez años. "Hay unas leyes que la protegen que yo acato y respeto y luego hay apoyos concretos", ha destacado, en alusión al apoyo anual económico a la Fundación Toro de Lidia o la asistencia a los Premios Maestranza, entre otros.

Respecto a la carta de la Fundación Toro de Lidia, ha mostrado su "respeto", apuntando a la "muy buena relación" que mantiene con Victorino Martín. "Muestro comprensión por la carta porque es verdad que de la lectura del titular de hoy se induce a confusión", ha concluido.

