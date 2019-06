Román: «El pitón me hizo mucho daño, sangraba una barbaridad y sentí que me moría» Herido de mucha gravedad en Las Ventas, el torero valenciano relata el momento de la cornada, de la que se recupera favorablemente

Seguir Rosario Pérez @CharoABCToros Madrid Actualizado: 14/06/2019 13:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Puntual como la hora del paseíllo, Román apareció a las once en la sala de prensa del hospital San Francisco de Asís. Con su camisa gris pizarra y una calzona blanca de enfermería, abandonó la silla de ruedas para ocupar el asiento central. A su lado, sus ángeles de la guarda, los hombres que le han salvado la vida: Máximo García Padrós, cirujano jefe de Las Ventas, y Claudio Gandarías Zúñiga, director de la unidad de cirugía vascular. Para ambos y sus equipos médicos fueron las primeras palabras, con un «gracias» eterno: «Al doctor Padrós por haberme salvado la vida y por darme confianza desde que entré en la enfermería; al doctor Gandarias por el trato maravilloso y porque la operación ha sido muy exitosa». También quiso «agradecer el cariño que recibido de todo el mundo, yo no sabía que era tan querdido, y esoe me da mucha fuerza; espero volver lo antes posible».

Cinco después de sufrir la cornada más grave de la temporada, un navajazo de 30 centímetros en el muslo derecho con sección de la safena, el torero valenciano ya pensaba en la muleta y la espada: «Me gustaría volver en julio; si no es para San Fermín, para Santander...», dijo ante la sorpresa de todos. «¿Ven? Son increíbles, gente distinta a cualquier otra. Verle de nuevo en una plaza de toros es una de las mayores alegrías que tenemos los cirujanos», comentó García-Padrós mientras miraba de reojo al matador.

Cinco lunas atrás quedaban aquellos dramáticos momentos en los que el pitón de «Santanero I» se hundió en la pierna de Román. «Tengo el recuerdo absolutamente de todo. En el momento que me cogió al entrar a amtar, sentí cómo tenía el cuerno dentro. Veía que me hacía mucho daño y que no me soltaba. Al tirarme al suelo, lo primero que hice fue ponerme la mano porque sangraba una barbaridad, sabía que no era ninguna tontería». El joven matador, de 26 años, continuó así el relato, intercalando el presente con el pasado reciente: «El primero que se acerca es mi banderillero César Fernández, que se queda en shock. “Llévame, llévame”, le digo. “Está el toro”, me contesta. Llegó también Pepe Moral para llevarme. Sinceramente, aunque me sentía tranquilo por estar en Madrid, yo pensaba que me moría, y el momento en la enfermería le decía al doctor: “¿Pero me salváis la vida?”. Y él me pedía que no me durmiera. Recuerdo que tenía mucho sueño, pero yo no sabía si me estaba yendo o simplmente era un sueño. Me asusté mucho».

En aquel «duermevela» en el que muerte y vida galopaban al mismo ritmo, Román recordó a Iván Fandiño: el toro que disparaba balas de cloroformo era de las misma ganadería del último héroe caído, Baltasar Ibán. «Tengo el recuerdo todos los días de Víctor Barrio e Iván Fandiño. Soy consciente de que eso puede pasar. Y desgraciadamente sabía que un toro de esa ganadería mató desgraciadamente a Fandiño. Se me juntó ahí todo. Pensé: “Yo, el siguiente”. Es desagradable, pero forma parte de la profesión y se aprende a vivir con ello».

Impactaba la crudeza de su verbo, tan desnudo como su toreo, tan de verdad. Porque así ha sido su San Isidro, de emociones de alto voltaje que han rendido a la afición. «Había echado unan feria imortante», comentó. ¿Qué le impulsó a volver por la vía de la sutitución? «No tenía por qué hacerlo, peo yo quería slair por la Puerta Grande y creí que la corrida de Baltasar era la ocasión perfecta. No pude salir a hombros, pero creo que se vio una evolucion importante. Y cuando regrese espero estar aún mejor».

Volver, volver y volver. A modo de letra de canción. Solo en eso piensa el diestro que admira a los bomberos y que ha incendiado Madrid con faenas a sangre y fuego. Los enfermeros y la gente de la calle, el público y su propio círculo, se soprendían de su entereza. ¿De dónde saca la fuerza un torero para regresa a la cara del animal que estuvo a punto de matarlo? «Por nuestra forma de ser y por el amor a la profesión. Estamos preparados para sufrir cornadas y para volver a ponernos en pie. Son tantas las ganas de torear que se hacen milagros», comentó con cero rencor al animal que viste de negro.

Antes, los médicos hablaron de los milagros en Alcalá 237 y en Joaquín Costa 28. El cirujano de Las Ventas habló de la intervención en la enfermería de la plaza: «Se cortó la hemorragia, se reparó la arteria y se vio que había una lesión, pues no tenía pulso en el pie. Previo aviso al doctor Gandarias, se decidió el traslado al hospital para salvar la pierna». El cirujano del San Francisco de Así aseguró que «la actuación fue perfecta, en la plaza cortaron la hemorragia y al ver las sopeschas de lesiones vasculares porpias de destrozos tan brutales potal cornada, nos avisó rápidamente. Aquí, el equipo de guardia, tras las pruebas, comprobó la rotura de las láminas internas de la arteria, lo que provocó la trombosis. Se hizo un bypass con la vena safena inzuierda, se pasó a la UCI y, como su evolución ha sido muy buena, a las 48 horas pasó a planta. En unos días recibirá el alta. La coordinación fue perfecta», recalcó. Al quite, Román: «Doy fe de eso, todo estaba bajo control», remató la faena mientras soñaba por los pasillos del hospital con otras obras de arte y valor.