Seis caballeros y tres baratos trofeos en San Isidro Martín Burgos, Joao Moura y Joao Telles cortan una oreja en una manejable corrida de Los Espartales

Andrés Amorós Madrid Actualizado: 26/05/2019 22:21h

Muchas voces pronosticaron que esta Feria iba a ser un rollazo inaguantable. Muchos profetas se equivocan. Me comentan amigos sevillanos: «Este año, en San Isidro, no paran de pasar cosas». Es verdad: cosas importantes, hermosas, emocionantes, polémicas… Por muchas críticas que haya suscitado, la apuesta de Simón Casas por un bombo moderado está funcionando.

Dicho esto, debo añadir que el cartel de esta tarde me agrada poco: la fórmula de seis rejoneadores suele ser monótona y concede poca categoría a este arte (no concibo, en la Feria, un cartel de seis toreros a pie). En el día de las elecciones y sin televisión en directo, apunta a una fórmula para resolver compromisos…

Alternan tres diestros españoles y tres portugueses. Dos de los españoles confirman su alternativa, actúan delante. Los toros de Los Espartales mansean pero son manejables. En la parte española, sólo Martín Burgos corta un trofeo. Los caballeros portugueses demuestran mayor oficio y técnica. No es un tópico que este tipo de festejos atraiga a otro público. Ninguno de mis vecinos de tendido son los habituales. También se advierten zonas de fervientes partidarios, que han venido a aplaudir a su ídolo y lo jalean todo. El nivel de exigencia, para pedir trofeos (y concederlos), es mínimo: con bajonazos, se cortan orejas. Y algo más: los preliminares del espectáculo, con exhibiciones circenses y abrazos, ya se extienden a 15 minutos…

Al navarro Roberto Armendáriz lo hemos visto actuar en San Fermín. El primero intenta saltar al callejón. Con esfuerzo, Armendáriz clava un rejón y banderillas de muy desigual colocación. Mata muy mal, a la sexta. (Dos avisos).

Veo por primera vez al aragonés Pérez Langa, de Calatayud, discípulo de Pablo Hermoso. Ésta es su tercera temporada, desde la alternativa. (Antes de que salte al ruedo el segundo toro llevamos exactamente 45 minutos). El segundo sale con pies, le permite lucirse en las cabalgadas, más que clavando. Acierta en el par a dos manos. Mata muy trasero (aviso y vuelta con protestas).

Los demás caballeros ya han triunfado en Madrid. A Martín Burgos, de Leganés, admirador de Ginés Cartagena, se le advierte mayor experiencia. Encela bien al tercero, que barbea tablas. Se aplauden mucho sus alardes ecuestres y la seguridad, al clavar. Mata a la segunda, trasero: oreja.

Rui Fernandes se luce con el precioso tordo –de enigmático nombre– «H-quiebro», al ejecutar los ídem. Mata a la segunda y descabella.

Se anuncia con la fórmula inglesa, «Jr.», el hijo de aquel «niño Moura» que causó sensación en Las Ventas, con sus quiebros impecables. Hace unos días, triunfó en Lisboa, dando tres vueltas al ruedo. Se luce galopando a dos pistas y llevando prendido al toro. Sorprende con la «mourina», que inventó su padre: partir de espaldas al toro, girar y clavar, rápidamente. Una excelente faena, estropeada al matar muy caído: oreja. En el toreo a pie, eso hubiera sido impensable

También procede de ilustre dinastía de caballeros Joao Telles, hijo de Ribeiro Telles. En el sexto, quiebra espectacular y clava certero, jaleándose. Mata a la segunda: oreja.

Ganan los caballeros portugueses por dos trofeos a uno, en un festejo que ha durado más de dos horas y media: claramente, demasiado.

Postdata. Mientras actúan estos caballeros, debe estar iniciándose ya el recuento de votos de esta jornada electoral, en la que tanto nos jugamos. Si los aficionados a los toros se unieran, con los profesionales, para defender la Fiesta, su peso político sería grande. No lo hacen, por supuesto. Dentro de las ideas de cada uno, deberían tener en cuenta qué partidos propugnan la prohibición de la Fiesta, cuáles se ponen de perfil, con calculada ambigüedad, en este tema… Me preocupan las consecuencias, para la Fiesta, de lo que salga de las urnas. Pero más me preocupan las consecuencias para otras cosas, mucho más importantes; por ejemplo, España.