LA FIESTA NACIONAL 12 de octubre: la puesta en valor del toreo El festival del 12 de octubre a beneficio de las cofradías sevillanas recupera una fecha taurina emblemática

Hace apenas dos años que escribíamos del 12 de octubre como una fecha taurina en Sevilla en riesgo de perderse. Por primera vez en 32 temporadas, en 2017 la Maestranza se quedaba sin toros y anunciaba en la cartelería un espectáculo ecuestre.

Aún no lo hacíamos en estas recuperadas páginas de La Fiesta Nacional donde hoy podemos escribir con orgullo que esta fecha no solo se ha recuperado para el calendario taurino de la ciudad sino que ha encontrado su mejor fórmula.

El último festejo de la temporada, ya fuera de abono, ha tenido múltiples formatos. Desde encerronas a despedidas pasando por festejos mixtos; de carteles de relumbrón -con Curro Romero como protagonista en la década de los 90- a ternas con tintes de oportunidad.

Un histórico cartel con Cañero, Sánchez Mejías, Chicuelo y Posada el 12 de octubre de 1924 y una fecha que pronto se vinculó a su carácter benéfico. Primero a la Asociación de la Prensa, después a la Cruz Roja, beneficiaria muchas temporadas, que compartió en 2016 el del banderillero José Manuel Soto que fue suspendido por la lluvia y finalmente se celebró en La Algaba. Antes, en 2013, hubo otro para el Banco de Alimentos con presencia de las figuras.

Así será en 2019. Diego Ventura, Morante de la Puebla, Manzanares, Cayetano, Pablo Aguado y el novillero González Écija. Y de nuevo a beneficio de las Bolsas de Caridad de las hermandades del Baratillo y de la Esperanza de Triana reforzando el vínculo del mundo taurino con el de las cofradías. Una cita que inició la hermandad de la Macarena en 2018 y que han continuado ambas cofradías de la mano de Joaquín Moeckel, coordinador de la iniciativa. El abogado sevillano, que organizó un festival en La Algaba a beneficio del barrio de Las Letanías en 2005, subraya los objetivos.

«Después de 14 años repito por tres motivos. En primer lugar por poner al toreo en alza y en valor. Los toreros profesionales y artistas denostados por los ataques que sufre la tauromaquia y la gente tiene que darse cuenta de que son muy sensibles con los más necesitados. En segundo porque el 12 de octubre era una fecha emblemática que se podía perder como el 15 de agosto. Y en tercero porque amo a las hermandades, fui hermano mayor del Baratillo y le tengo mucho cariño a la Esperanza de Triana con quien estamos hermanados», explica. Todo está preparado con la ilusión de que se cuelgue el no hay billetes y que el tiempo no impida disfrutar de una gran tarde de toros.

«Hay que colgar el no hay billetes»

El coordinador del festival Joaquín Moeckel, ha comprometido a los toreros, ha pegado carteles y vendido entradas. Su objetivo es claro. «Hemos intentado superarnos y me he preguntado qué puedo hacer por la fiesta de los toros no ella por mí». Su propuesta quiere ser original. «No hemos copiado nada del año pasado. Hemos hecho una confección del cartel impecable. Hasta el sábado 12 por la mañana hay que estar expectantes, que el tiempo acompañe, que los toros de Núñez del Cuvillo embistan y que no haya percances. Hay que colgar el no hay billetes», argumenta.

El fin lo merece. «Si sale todo como esperamos para las hermandades supone conseguir una cantidad de dinero para su bolsa de caridad que de otra forma tardarían años», explica. Moeckel ha intentado poner todos los ingredientes. «Será un festival taurino beneficio como dice el Reglamento andaluz. Tiene un cartel llamativo que refleja el color de la fiesta y el de las túnicas de las dos cofradías, precios populares para que acudan los jóvenes y familias como un abuelo que irá con sus 14 nietos», explica «orgulloso de las que las hermandades hayan confiado en mí».

Sobre el cartel explica que «no es una cuestión de capricho sino que se ha hecho con seriedad. Diego Ventura representa el mundo del caballo y el novillero es el ganador del ciclo de promoción. Quería que estuvieran toreros de las dos hermandades. Morante es hermano y nazareno del Baratillo, Cayetano es de la Esperanza de Triana y su abuelo fue hermano mayor. Pablo Aguado es el torero revelación de la temporada, sevillano y cofrade de las Penas de San Vicente. Manzanares es casi sevillano y su padre iba a salir de Nazareno en la Trinidad».

Además del festejo habrá más. «Es importante que la gente pueda ver la vinculación que tienen las hermandades con el toreo. El Baratillo tiene sayas que han salido de vestidos de toreros como Morante, El Andaluz, El Cid y de El Cordobés. La Esperanza de Triana tiene trajes de Juan Belmonte y Antonio Ordoñez. Mi intención es hacerla coincidir con el fin de semana del festival».