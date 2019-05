CONTRACRONICA ¡Apúntame otra vez a Torrestrella! El ganadero Álvaro Domecq volvió a lidiar un interesante envío en Sevilla en el que «Lucero» puso las velas para el «Cumpleaños»

La esperada corrida de Torrestrella, de la que llevamos cantando sus bondades en las últimas temporadas, volvió a cumplir las expectativas. Hace dos años titulamos esta contracrónica con un contundente «¡Niño, apúntame a Torrestrella! que cayó en gracia a algunos aficionados.

En este primero de mayo parafraseamos lo que escribimos entonces ya que en la interesante corrida de Álvaro Domecq, hubo, por lo menos dos grandes toros y otro mansito encastado que se dejó. Una pena que no se materializara en trofeos para los toreros.

Quedó claro de salida ya que el primero, «Cumpleaños», era para hacer una fiesta. Y traía regalo en forma de triunfo. Un toro bien hecho de verdad, un toro de Sevilla, el que siempre gustó en esta plaza. La muestra de que no hacen falta kilos ni sacar a los toros de tipo para cumplir con eso del trapío.

Garrido, que ya se apuntó a la de Torrestrella hace dos años, sabía cómo son los torrestrella que cría Alvaro Domecq en Los Alburejos. Aquella tarde en la que el extremeño abría cartel con dos compañeros debutantes -Ginés Marin y Alvaro Lorenzo- «Ruidoso» rompió el silencio de la Maestranza. Y como ayer su hermano, fue ovacionado en el arrastre con la diferencia de que no hubo oreja como hace dos años. Y eso que Garrido empezó su faena recordando a Pepe Luis, con su cartucho de pescao.

A priori, parecía que se había llevado el lote Garrido ya que «Estudioso» era el favorito del ganadero. Tenía mucha más presencia en la báscula y fue el único toro negro del encierro. Confiaba su criador en que iba a servir pero se ve que no hizo bien los deberes, ya que apretó y buscó al torero. La reata era buena pero no las hechuras, así que no embistió.

Venía Joaquin Galdós por primera vez a esta cita. Y desmonterado hizo el paseíllo como segundo en el cartel. Sería por eso que era su primera vez que le tocó un mansito de buenas hechuras que invitaba a torear. Y el peruano, de nazareno Valle y oro, lo hizo con el capote y con la muleta todo lo que le dejó «Barbalimpia».

Como no fue con él buscó la luz con «Lucero» que sí que buscaba el engaño con una embestida larga y vibrante que llegó con fuerza a los tendidos. Lo dejó al natural, con la diestra y en unos doblones finales que el torero recordará para la próxima vez que le digan si se quiere apuntar a la de Torrestrella. Seguro que dirá que sí aunque también pensará que si hay ocasión no debe fallar con la espada.

También era la primera vez que se apuntaba Alfonso Cadaval a la de Torrestrella ya que la de ayer era su segunda corrida como matador de toros. La primera fue la de su alternativa hace siete meses en esta misma plaza. A rezarle a la Virgen de Guadalupe de la Hermandad de Las Aguas se fue el sevillano antes de hacer su segundo paseíllo como torero en este otro templo que es la Maestranza. Un capote le echó la Virgen cuando «Pocajambre» lo pisó y a punto estuvo de sufrir un percance. Cadaval, que brindó a Curro Romero como hizo Pablo Aguado el año pasado en esta misma corrida, no tuvo la misma suerte. Le quedaba «Delator» pero no logró descifrar lo que decía.

Un apunte antes de terminar. En este primero de mayo se cumplía el 27 aniversario de la muerte de Manolo Montoliú en el coso del Baratillo. Aunque no hubo minuto de silencio, en Sevilla se sigue honrando su memoria. Lo hicieron Antonio Chacón y Juan Carlos García con las banderillas. Un día en el que Santi Acevedo decidió cortóarse la coleta. ¡Gloria, siempre, a los toreros!