Toros Calerito: «Era una tarde decisiva y de responsabilidad en la que había que darlo todo» El novillero sevillano se recupera en su domicilio de la primera cornada que ha sufrido en su carrera en la pasada Feria de San Miguel

Lorena Muñoz @LorenaLimon Actualizado: 03/10/2019 11:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El novillero Juan Pedro García «Calerito», cogido grave en la pasada Feria de San Miguel, se recupera en su domicilio de la cornada en la axila izquierda. El sevillano pasará revisión este viernes 4 de octubre con el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la Real Maestranza que atendió al joven torero en la enfermería de la Plaza de Toros de Sevilla.

Calerito se muestra optimista a pesar del percance ya que «ha sido una cogida fuerte aunque he tenido la suerte de que no me ha cogido ningún vaso importante ni arterias y solo ha sido el destrozo muscular así que ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona».

En la próxima revisión, los doctores valorarán si quitan algunas de las grapas con las que intervinieron en la herida, en «una zona muy incómoda y dolorosa», como asegura el novillero.

«En principio me dijeron que tendría un plazo de diez días para ver cómo evolucionaba así que imagino que la semana que viene puede que me quiten alguna grapa ya que los médicos me han indicado que vaya moviendo el brazo poco a poco», explica.

Calerito está contento por estar en el cartel de triunfadores de la Feria de San Miguel, aunque lamenta que no hubiera fortuna con la novillada de Villamarta. «No dio muchas opciones pero esto es así es la otra cara de esta profesión. Era muy importante para mí estar en este cartel. Hay que estar concienciado de que estas cosas pasan y de que alguna vez tenía que llegar. Aunque uno nunca quiere, que te ocurra en Sevilla es lo mejor que te puede pasar. El equipo médico es de categoría y me trataron muy bien desde el primer momento en el que entré en la enfermería», argumenta el novillero para el que era la primera cornada de su carrera.

Sobre su actuación, el de Aznalcóllar destaca que «era una tarde decisiva y de responsabilidad en la que había que darlo todo, no hubo oportunidad pero creo que el aficionado vio que fui a entregarme con las opciones nulas que había hasta que me echara mano un toro ya que era lo único que me quedaba».

Calerito confirma que continúa sin apoderado aunque «junto al matador de toros mexicano Alfredo Rios «El Conde», que me acompaña y me ayuda en lo que puede». En el mes de diciembre tiene previsto viajar a México donde ya estuvo hace dos años para presentarse con picadores, país al que volverá para hacer algunas paseíllos.