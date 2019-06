Real Maestranza El cartel del Corpus Christi cita de nuevo al futuro del toreo sevillano Emilio Silvera, Calerito y Daniel de la Fuente, terna para la novillada de Fuente Ymbro de esta noche en la Real Maestranza

Hace un lustro que el cartel del Corpus en Sevilla es una novillada. Ya hace cinco temporadas que Roca Rey y Pablo Aguado se anunciaron como novilleros en un encierro de Villamarta al que le cortaron dos y una oreja, respectivamente, acompañados por Filiberto, que también cortó un trofeo.

Con este breve apunte histórico de la fecha, adelantamos la importancia que ha cobrado este cartel en poco tiempo ya que ambos, Roca Rey y Aguado, son los dos toreros del momento. Desde esa fecha de 2015, el cartel del Corpus ha adquirido un claro acento sevillano ya que el propio Aguado se anunció dos veces más, y otras dos Rafael Serna y Alfonso Cadaval.

Los tres han tomado ya la alternativa en Sevilla. Ángel Jiménez, que la tomará en septiembre, se anunció el año pasado junto a Emilio Silvera, que abrirá la terna de esta noche en la novillada de Fuente Ymbro, ganadería triunfadora de la pasada Feria de Abril.

Para Emilio Silvera (Sevilla, 1996) será el segundo paseíllo en este cartel y en la Maestranza. Acaba de llegar de México donde ha debutado en dos novilladas, una experiencia muy positiva para el joven novillero. «Me ha servido tener contacto con la afición mexicana y tomar el pulso a la embestida de los toros ya que es distinta a la de aquí», asegura.

Para Silvera ha sido la preparación para un cartel que le ilusiona. «Me siento muy afortunado ya que es una oportunidad muy buena. Le estoy agradecido a la empresa y sé que es una tarde de mucha responsabilidad, en la que te lo juegas todo, pero quiero estar tranquilo», explica. Su temporada dependerá mucho de lo que ocurra en la Maestranza: «Triunfar en Sevilla te abre muchas puertas y ahí está la novillada de San Miguel».

Con idénticas sensaciones se anuncia Juan Pedro García «Calerito» (Sevilla, 1999). «Para mi es una ilusión muy grande y a la vez una gran responsabilidad ya que este cartel ha sido una fecha muy significativa en Sevilla en la que la empresa ha apostado por los novilleros punteros de la tierra», subraya.

Sin suerte el año pasado regresa esperanzado en que «la afición sevillana me vea ya que sentí el cariño de la gente y por supuesto que la empresa haya tenido en cuenta que no tuve suerte con el lote y me dé esta oportunidad». Calerito, que no tiene apoderado, sabe que «todo va a depender de lo que pase en Sevilla» después de hacer cuatro paseíllos en 2018 y que la de esta noche sea su primer festejo del año.

Cierra el cartel Daniel de la Fuente (La Puebla del Río, 1995), que debutó con picadores en la Maestranza en 2018, y para quien será su segundo festejo de 2019 tras salir a hombros en Guillena. «Estoy contento por cómo salió todo pero ahora toca Sevilla, un cartel muy bonito, festivo y con la custodia en la calle», asegura, ya que los días previos se ha centrado en «entrenar con ilusión e intentar corregir los fallos que es lo que me motiva para ir creciendo».

De la Fuente es un novillero con mucho ambiente que hasta cuenta con una peña de seguidores. «Me transmite mucha energía y mucha ilusión ya que con lo que cuesta ir a las novilladas hoy en día, tener un grupo de partidarios es importantísimo. Lo agradezco mucho y ahora soy yo el que tengo que dar motivos para la ilusión».