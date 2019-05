Entrevista David de Miranda: «La temporada ha dado un giro con este triunfo en Madrid» El onubense habla de cómo ha cambiado el año tras abrir la puerta grande de Las Ventas

Hace menos de un año que David de Miranda (Trigueros, Huelva, 1993) volvía a vestirse de luces tras una grave lesión medular. La suya es una historia de superación. Se fracturó cuatro vértebras en Toro, en agosto de 2017, solo un año después de su alternativa en Huelva, plaza en la que regresó en agosto de 2018. El pasado viernes salió a hombros de Las Ventas. Su triunfo en Madrid ya le ha abierto puertas. En junio confirmará en Nimes y sustituirá a Fortes en la Feria de Algeciras.

Debe estar contento por lo logrado.­

Sí, muy contento y feliz porque han sido muchos días de entrenamiento y de preparación para llegar a esta cita tan importante en mi carrera.

¿Cómo fueron las sensaciones?

Fue muy emotivo después de un año trabajando para superar la lesión. Reaparecí en agosto y hace un año por estas fechas todavía no tenía muy claro si iba a volver o no. Salir por la puerta grande en mi confirmación es un cúmulo de emociones y estoy muy feliz.

¿Le queda alguna secuela?

Estoy totalmente recuperado. He tenido mucha suerte de caer en buenas manos, médicos y fisioterapeutas. La edad y la preparación física que tenemos los toreros hace que estas lesiones, con una recuperación lenta, haya logrado estar al cien por cien. Es un percance grave de espalda, tengo molestias pero lo tomo con normalidad.

¿Es consciente de lo que supone triunfar en Madrid?

Todavía creo que no lo he terminado de asimilar. Estos días he visto los videos y me sorprende y me emociona que sea yo el que sale por la puerta grande y el que hace la faena. Me emociono pero tengo los pies en el suelo porque esto no ha hecho más que empezar, me queda mucho camino que recorrer y que mejorar. Después de todo lo vivido y sufrido creo que tengo motivos para disfrutarlo

Una tarde en la que era el tapado y salió como el triunfador.

Así es, no era una tarde fácil para mí. Un cartel con dos maestros como El Juli y Paco Ureña, un torero joven con poco oficio, con cartel de no hay billetes y máxima expectación. Tuve la suerte de que saliera el sexto toro y de que se rodearan las cosas.

Cuando uno quiere triunfar ignora hasta el viento, ¿no?

Para Madrid te tienes que preparar para el viento porque es un condicionante más, es raro la tarde que no hace. Y más con un toro encastado que te pedía los medios que es donde hay que torear a los toros bravos. Lo quería todo por abajo y era difícil dominar la muleta. Creo que estuve a la altura.

Su triunfo ya ha tenido consecuencias en Nimes y en Algeciras.

Ha sido un gesto muy bonito como persona y como empresario por parte de Simón Casas que no esperó ni al día siguiente, sino que a las 7 de la mañana del sábado llamó a Jorge para decirle que había que hacer algo. Se le ocurrió lo de Nimes, porque le había gustado mi actitud en Madrid y que tenía que tener recompensa inmediata. Por su parte lo veía oportuno y por nosotros encantados. Era un cartel ya cerrado con Ferrera, De Justo y Toñete y habrá dos toros más de Jandilla para mí. Y después José María Garzón en Algeciras con esa sustitución.

A su apoderado Jorge Buendía le habrán llamado para cerrar fechas.

Que el triunfo tenga recompensa es de las satisfacciones que te da el toreo pero hay que tener los pies en el suelo y ser consciente de que hay que ir tarde a tarde. Hay que seguir triunfando, aquí no se vive del pasado sino del presente y del futuro, hay que seguir dando motivos para que las empresas sigan contando contigo. La temporada sí ha cambiado, ha dado un giro con este triunfo en Madrid, y aunque tenía cosas hechas, vamos a tener una temporada muy bonita.

¿Había toreado este año antes de Madrid?

El 13 de abril en Palos de la Frontera, la única corrida. El año pasado reaparecí en agosto en Las Colombinas y sumé ocho corridas de toros

Volver a Huelva fue una segunda alternativa. Es un torero muy nuevo.

Si, allí la tomé en 2016 y justo un año después tuve el percance. Estuve un año sin torear y fue un parón muy a destiempo cuando me estaba encontrando a gusto. Un torero joven lo acusa más que otro con más bagaje y oficio.

Ahora vivimos un momento de cambio en el escalafón, ¿es el momento de aprovechar el tirón?

La tauromaquia está viviendo un momento muy bonito de toreros con mucho ambiente y grandes toreros con distintos conceptos y personalidades. Este triunfo hace que me suba al carro de toreros jóvenes. Ahora hay que seguir.

¿Dónde podremos verlo?

Lo más próximo es el día 8 de junio en Nimes y después Algeciras el 22. Ya tenía hecho el 31 de julio en Azpeitia y el 22 de agosto la goyesca de Antequera con Morante y Manzanares. Espero poder estar en mi tierra, y también que mi nombre aparezca en alguna de las ferias que aún se están haciendo.

Le queda debutar en Sevilla.

Ojalá haya dado motivos para verme el año que viene en los carteles de la Maestranza. Para mí es un sueño.