PREMIOS Juan José Padilla recoge el XIII Memorial Manolo Vázquez El Real Club de Andalucía «El Aero» ha reconocido los valores del diestro jerezano que se retiró de los ruedos la pasada temporada

Lorena Muñoz @LorenaLimon Sevilla Actualizado: 09/04/2019 22:13h

El diestro jerezano Juan José Padilla ha recogido el prestigioso Trofeo Memorial Manolo Vázquez que concede el Real Club de Andalucía «El Aero» y que alcanza la décimotercera edición. El torero, que se retiró la pasada temporada y que acaba de recibir el XI Premio Taurino de ABC, ha sido reconocido por «sus valores que ha demostrado durante toda su carrera como torero y sobre todo en su última etapa».

Antes de la entrega, intervino el presidente de El Aero, Enrique Moreno de la Cova, que recordó los valores del club. «Nos gustan nuestras constumbres, nuestras tradiciones y Padilla las representa, desde la lucha contra la adversidad a la defensa de España con la bandera que has paseado por toda España», aseguró.

Saltándose el protocolo previsto, el teniente general Juan Gómez de Salazar dijo unas palabras para ensalzar al premiado. «En estos tiempos en los que aflora tanto relativismo es necesario que tengamos personas como Juan Jose Padilla que representan valores como el esfuerzo y la superación», señaló la necesidad de que «la Fiesta Nacional siga siendo una referencia para España y de nuestras tradiciones. Es importante defender la fiesta porque cuanto más la defendamos más y mejor españoles seremos», argumentó.

Carlos Urquijo glosó en verso el premio y Manuel Vázquez recordó a su padre que da nombre al premio para felicitar a Padilla. «Has sido y eres orgullo para los aficionados por tu lucha y tu sacrificio ya que has tenido la satisfacción de haber conseguido el sueño de ser torero».

Por su parte, Juan José Padilla agradeció el reconocimiento que «es un privilegio y un honor» y subrayó que «no he hecho nada que no pueda hacer otro hombre, gracias al apoyo de la medicina, de los doctores como García Perla -presente en el acto-, el apoyo incondicional de la familia, elcolectivo taurino y la sociedad». Padilla recordó los tentaderos que hizo de pequeño en los que «siempre teníamos el consejo de Manolo Vázquez, que me decía, crúzate, Panaderito, como me llamaban» antes de dedicar el premio al maestro y a Rafael Ortega.

Antes que Juan José Padilla, han sido distinguidos con este premio Enrique Ponce, César Rincón, José María Manzanares, El Juli -galardonado en dos ocasiones-, Núñez del Cuvillo, Lama de Góngora, los hermanos Miura, Pepe Moral, Eduardo Dávila Miura, Morante de la Puebla y Antonio Ferrera en la pasada edición.