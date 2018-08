TOROS Juan Ortega: «Todo el entrenamiento ha ido encaminado a Madrid» El torero sevillano se anuncia el 15 de agosto en Las Ventas, plaza de la que espera salir relanzando para debutar en la Maestranza

Ha llegado el día que tanto ha estado esperando. Su nombre está en la cartelería del 15 de agosto en Madrid. La plaza de las oportunidades. La plaza donde se puede cambiar la moneda y hacer un guiño al destino. Juan Ortega (Sevilla, 1990) se anuncia con una corrida de la ganadería de Valdefresno y hermanos Fraile Mazas, junto al también sevillano Pepe Moral y Francisco José Espada. «Tengo toda la ilusión del mundo, imagínese. Confirmé la alternativa en marzo de 2016 y a los pocos meses, en octubre, empecé con el maestro Pepe Luis Vargas. Ha sido una fecha que hemos estado buscando desde entonces. Todos nuestros entrenamientos han ido encaminados a Madrid, con la mentalidad puesta en las plazas grandes. Era una especie de agobio, querer torear allí, así que conseguirlo me ha dado tranquilidad, por fin ha llegado el día. Y también tengo mucha ilusión por lo que conlleva. Si las cosas salen bien, te cambia todo», asegura.

Torero y apoderado han estado preparando esta cita desde el primer día. «La dinámica de entrenamiento ha sido la misma dado que yo llevaba una preparación física fuerte. Nos hemos encaminado hacia la ganadería, estudiar el tipo de toro ya que no he toreado nunca nada de Atanasio. Cuando un toro rompe a bien las condiciones son parecidas pero hasta que lo metes en la canasta cada encaste tiene sus características. Si no las conoces igual se te escapa o te sorprende. Hemos buscado corridas de las dos últimas temporadas».

El sevillano ha estado perfeccionando su forma de torear y buscándose como torero de la mano de Vargas. «Lo he dicho en más de una ocasión. Ese punto de mentalización y de profesionalidad que me ha faltado lo he encontrado en el maestro. Traía mi concepto y lo que había aprendido de mi padre, de Román Sorando y Juan Rodríguez que son las tres personas con las que me he criado taurinamente. El maestro Pepe Luis me ha ayudado a afinar y encauzar mi concepto y a encontrarme a mí mismo», señala.

Debut en México

Este año Juan Ortega está dando pasos en su carrera profesional, ya que en marzo debutó en México, con dos tardes en la Feria de la Primavera que se celebra en la ciudad de Jerez, en el estado de Zacatecas. «Fue una experiencia bonita pero sobre todo distinta. La primera corrida la toreé el Domingo de Ramos y me sorprendió porque no era lo que me imaginaba. Quizá tengo idealizado México, pero es como lo que explicaba antes de los toros de Valdefresno, que según los vas entendiendo un poco y conociendo, donde antes veías un defecto, luego ves una virtud. Me pasó allí. En cuanto me fui aclimatando y empecé a conocer a gente y la personalidad de las personas con las que trataba y el tipo de toro, todo cambió a mejor. El siguiente festejo, que fue el Domingo de Resurrección, lo disfruté todo el doble», subraya.

Tras estas dos citas tan importantes, sólo le queda una espinita clavada: debutar en Sevilla. «Sí, es la espinita... aunque la plaza está ahí y yo soy el que tiene que dar motivos para que me pongan. Tengo una ocasión en Madrid muy importante. El 31 de agosto también toreo en un pueblo de Guadalajara. Tengo oportunidades como para que me pongan en Sevilla el año que viene. La Maestranza, indudablemente, es mi plaza, así que es la cosita que tengo ahí». Aunque todo va a depender de lo que ocurra en Madrid, como bien sabe, se muestra optimista. Tiene el ejemplo de Octavio Chacón, torero revelación de San Isidro, que ha entrado en los carteles. Confía en que los triunfos en Las Ventas sirvan para abrir más puertas. «Me da mucho gusto ver que toreros a los que les han ido las cosas bien están toreando aunque siempre tienes esos celillos profesionales, en el fondo me gusta que Octavio Chacón, Álvaro Lorenzo o Ginés Marín son toreros que han triunfado en Madrid y están haciendo temporada en categoría y haciendo las cosas bien. Me tranquiliza saber que el aval de Madrid sigue intacto», argumenta.

Le da fuerza para pensar que el próximo va a ser Juan Ortega el 15 de agosto. «Me da mucha fuerza, la verdad». Antes de ir a Las Ventas ha toreado en Navas de San Juan con Curro Díaz y Álvaro Lorenzo y lo hará a final de mes en Sacedón (Guadalajara) con Sánchez Vara y Filiberto. Pero sus miras están más allá. Confía en que pueda cerrar más festejos de aquí a final de temporada. ¿Cuánto le gustaría torear? «No sé cuántas sustituciones puede haber de aquí a octubre, pero me gustaría engancharlas todas. Las que haya que sean para mí aunque espero que no sea porque le ha pasado nada malo a ningún compañero. Ojalá salgan las cosas bien y pueda torear mucho sin que haga falta», subraya.

Tiene mucha confianza en que pueda ocurrirle algo parecido a lo que vivió su apoderado, el también torero de Écija, Pepe Luis Vargas. «Me contó al maestro que un año que no estaba toreando mucho y no le estaban rodando las cosas bien. Toreó en Madrid la del 15 de agosto y creo que cortó una oreja porque pinchó ya que hubiera cortado las dos. Fue con una corrida de El Puerto de San Lorenzo. Desde ahí, que no tenía absolutamente nada, hasta el Puente del Pilar, toreó 41 corridas de toros. El maestro Julio Robles tuvo un percance, tenía veintitantas corridas, y las cogió todas además de más fechas que salieron», subraya. Es consciente de que esas cifras no serían posibles. «Eso ahora sería impensable pero extrapolándolas a nuestra época no serían 41 paseíllos pero sí que fueran 21. El maestro me lo pone de ejemplo, cuando no tenía nada, Madrid le sirvió para hacer una temporada muy buena», asevera. Con esa esperanza se enfundará el traje de luces el próximo 15 de agosto.