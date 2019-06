TOROS Manuel Escribano reaparece en Utrera y Ginés Marín sustituye a Pablo Aguado en Alicante Escribano regresa este sábado con la corrida de Miura mientras que Aguado continúa convaleciente

Llegan noticias de los toreros sevillanos cogidos en Madrid. Manuel Escribano ha anunciado en un vídeo a través de su cuenta de Twitter que va a reaparecer este sábado 22 de junio en Utrera. El de Gerena, que fue cogido de gravedad el pasado 30 de mayo por un toro de Adolfo Martin, está anunciado junto a Octavio Chacón y Pepe Moral en una corrida de Miura. Esta cita será el debut de la legendaria ganadería en el coso utrerano donde va a lidiar por primera vez.

Escribano ha señalado que «gracias a Dios estoy listo, lo he conseguido en tiempo récord y voy a reaparecer en Utrera» antes de agradecer a «todos los médicos, a mi físio y a mi preparador, mi cuadrilla y mi familia así como a toda la afición que han estado ahí desde el primer momento». El torero confía «en estar a la altura y vuelvo para seguir en la línea en la que me fui para agradecer todo el apoyo y el cariño que he sentido».

En el lado contrario se encuentra el sevillano Pablo Aguado que continúa convaleciente de la grave cornada en el muslo que sufrió el pasado domingo en Las Ventas. Aguado, que confiaba reaparecer en Granada el jueves, será sustituido hoy en Alicante por Gines Marín. El sevillano tiene tres compromisos más en los próximos días ya que está anunciado en Badajoz el sábado, el domingo en León y el lunes de Las Azores, en la Feria de las San Joaninas.