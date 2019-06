TOROS Manuel Escribano: «A ver si soy capaz de llegar a la de Miura en Utrera» El diestro sevillano está a la espera de recibir el alta para poder reaparecer el 22 de junio

El torero Manuel Escribano continúa ingresado recuperándose de la cornada sufrida el pasado 30 de mayo en Las Ventas. Unas décimas de fiebre en la tarde del lunes hacen que todavía no tuviera asegurada el alta hospitalaria que esperaba recibir hoy martes. A pesar de la gravedad de la cornada, el sevillano es optimista y no pierde el buen ánimo. «Todavía me tienen que quitar el drenaje y espero que me den el alta aunque no sé cuando podré irme Sevilla», asegura.

En el fin de semana empezó a caminar con muletas como ha podido verse en un video que compartió en sus redes sociales. «Va todo bien, poco a poco y ya he podido dar mis primeros pasos, don Máximo me ha pedido que vaya reforzando y doblando la pierna. Tengo los dolores lógicos pero ahí vamos, la analítica muestra que todo va volviendo a su sitio», explica.

Para el torero, que tiene doce cornadas en su cuerpo cuatro de ellas de gravedad, confirma que es la primera en la pierna izquierda. «Me la inauguraron la semana pasada y es un motivo más para recuperarla antes ya que está más fuerte», asevera sin perder la sonrisa.

Aunque todavía es pronto para hablar de una fecha para su reaparición, está anunciado el 22 de junio en Utrera para el debut de Miura. «Mínimo tengo esa fecha ya que las que tengo por delante las pierdo seguro. Vamos a ver si soy capaz de llegar a la corrida de Miura en Utrera así que voy a darle fuerte aunque no lo sé hasta que empiece la recuperación», explica.

En lo que se refiere a su actuación en la corrida de Adolfo Martín, en la que resultó, cogido Escribano destaca que fue «una tarde importante, de verdad, de pureza y entrega total. El primero no era fácil y además desagradecido porque no decía nada. El segundo fue un toro exigente y difícil, que en la muleta tuvo dos tandas buenas pero se fue complicando, a embestir por dentro para quererte coger y no le volví la cara. Fue una tarde decisiva en la que había que darlo todo. Crucé la raya y me cogió. Todos sabemos lo que es Madrid y me quedo con los olés rotundos», argumenta.

Sí lamenta que solo tuviera una tarde. «Esa es la pena, creo que uno ya ha hecho cosas en el toreo como para venir más tardes a Sevilla y a Madrid. Creo que me lo merecía».