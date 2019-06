TOROS Pablo Aguado confirma que será baja en Granada El torero sevillano ha esperado hasta última hora para decidir sobre su presencia en la Feria del Corpus y confía en reaparacer el fin de semana

El torero Pablo Aguado no podrá reaparecer mañana en la Feria del Corpus de Granada como era su intención. El sevillano, que se recupera de una grave cornada sufrida en Las Ventas el pasado domingo, lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter con un sincero mensaje.

«Siento comunicar que no podré estar mañana en Granada. Hemos hecho todo lo posible hasta última hora de la tarde pero no ha podido ser. Lo siento de corazón y os agradezco enormemente la comprensión y el interés mostrado».

En declaraciones a ABC de Sevilla a últimas horas de tarde, el diestro ha lamentado su ausencia. «Acabo de salir del fisio y no va a ser posible estar en Granada. Lo he intentado y hasta ahora mismo he estado probando pero la herida está todavía muy fresca», ha asegurado.

El sevillano tiene una intensa agenda esta semana con cinco paseíllos consecutivos en Granada, Alicante, Badajoz, León y Las Azores. Su apoderado Fran Vázquez ha confirmado el deseo de Pablo Aguado de reaparecer en Alicante el viernes 21 de junio si se encuentra bien. «A Pablo le hacía mucha ilusión estar en Granada, en una feria en la que también está anunciado José Tomás pero ha sido imposible. Quiere torear en Alicante pero vamos a ver si llega», explica.

Vázquez confirma que hasta última hora de la tarde no había confirmado la baja a José Maria Garzón, empresario de Lances de Futuro, ya que el deseo de Aguado era torear en Granada. Y confía en que pueda volver este mismo fin de semana. «Pablo lo ha puesto todo para estar e incluso a forzado para ello. Si descansa es posible que pueda estar para el sábado en Badajoz o el domingo en León», asegura.