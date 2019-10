Pablo Aguado: «Ser torero sevillano es un privilegio que lo da el tiempo» Cajasol acogió un «Mano a mano» entre el diestro y Alberto García Reyes

El diestro Pablo Aguado y el adjunto al directo r de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, protagonizaron en el Teatro Cajasol el primer «Mano a mano» tras el paréntesis del verano que se anunció bajo el título «El toro y la palabra». Fue un cartel doblemente sevillano en una plaza moderada por el periodista José Enrique Moreno desde que comenzó este ciclo en el año 2007 y que sumó ayer su edición número 54. Un cartel de lujo que colgó el cartel de «no hay billetes» nada más abrir la taquilla, como se recordó al comenzar el acto.

Se trataba de «los dos grandes protagonistas de la Feria de Abril 2019, en la plaza y en el Lope de Vega. Aguado consiguió uno de los más grandes triunfos de Sevilla, triunfo rotundo que nos hizo salir de la plaza dando muletazos. Alberto con la palabra, con un pregón histórico, una pieza literaria de altísimo nivel. Triunfadores con el toro y la palabra, de ahí el titulo», señaló Moreno para empezar el debate.

El pregón taurino de García Reyes se convirtió en el hilo conductor para tratar los distintos temas de la noche, que comenzó analizando el miedo, comparando los distintos miedos y haciendo ver lo difícil de su dominio: miedo al escenario y al toro. «Y encima poder expresarse artísticamente, solamente expresable por superhombres. Es un espectáculo alrededor del miedo, y convertirlo en arte», dijo García Reyes. «El miedo es necesario y gracias a él se valoran más los momentos de felicidad que te da el toro», replicó Aguado. «Las cosas salen más bonitas cuando no las piensas. Todas las artes convergen en lo mismo. Los toreros pasamos mucho miedo. La valentía es saber pasar ese miedo», dijo Aguado. Para todos los toreros Sevilla es el templo. Porque ahí se sienta gente que no va a ver la corrida, va a sentirlo», señaló el pregonero. «un templo, con todo el ritual que conlleva. Ese respeto, silencio... Hay que ir sabiendo que se va a ver algo especial», afirmó.

«El toreo es eso: un huracán que no puede con una hojilla de papel...». «Ser capaz de dar un capotazo despacio en ese momento es tan difícil que los toreros no sabemos explicarlo. Es casi instintivo», dijo Aguado. «La palabra “ole” en el arte es como el “amén” en la fe», es muy bueno para la salud y liberas algo que te da mucha felicidad», dijo el pregonero. Aguado describió el toreo como «algo mágico que no tiene explicación». «Estaba un poco en mente con la moda, “del muletazo más largo es el más profundo...” Pensaba que por mostrar más ganas iba a torear mejor. Hasta que me dije: ahora voy a torear para divertirme... A raíz de ahí descubrí que lo que parece irreal se puede hacer realidad. El maestro Pepe Luis me lo dijo “esto es mas sencillo de lo que parece”, y es verdad. Empiezas a disfrutar de la profesión», afirmó el diestro.

Ambiente del Teatro Cajasol durante el «Mano a mano» - J. M. Serrano

Triunfo en Sevilla

«Las dos semanas peores de mi vida fueron las previas a Sevilla. Como había pasado tanto miedo antes, te das cuenta de lo que decía Pepe Luis era verdad», recordó el torero. Se habló trató el tema de los «ganaderos de verdad», la espera, los aficionados, el ritmo, «lo más importante del toro» para Aguado. «Lo natural, lo que esta ahí puro, eso es lo difícil», dijo García Reyes. La llamada al «Maestro» tras el triunfo (Curro Romero presente en el teatro y siempre en la conversación), «porque tiene gran culpa de que yo haya querido ser torero», dijo Aguado. «Hay cosas que se buscan y cosas que se tienen. A Curro nadie le ha regalado nada y mantiene su sencillez porque está en su naturaleza», recordó García Reyes. «La referencia del toreo» subrayó Aguado, antes de nombrar a otros referentes como Pepe Luis Vázquez, Pepín Martín Vázquez, Manzanares padre, Belmonte y Gallito, Camino, Antoñete... «me ayudaron a ser valientes ante el toro y a dejar salir tu propia personalidad». «Ser torero sevillano o de Sevilla es un privilegio que lo da el tiempo.», dijo. El acto concluyó con la entrega de una guitarra a García Reyes para que pusiera banda sonora a los capotazos de Aguado sobre el escenario. Una plaza llena que despidió el acto con una gran ovación.