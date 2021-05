Toros en Vistalegre Pasa a planta el banderillero de Tomares Juan José Domínguez El subalterno de la cuadrilla de Roca Rey sufrió una dramática cogida en Vistalegre que hizo peligrar por su vida

Impresiona hablar con Juan José Domínguez. Hace veinticuatro horas tuvo un trance con la muerte. Su corazón esquivó hasta en cuatro ocasiones la cornada letal. Como por arte de birlibirloque. Los veinte segundos que estuvo a merced de 'Juguetón' se hicieron eternos. El texto suscrito por el doctor Enrique Crespo no deja lugar a dudas: ha sido un milagro. Tal es el prodigio que hace unos minutos ha sido trasladado a planta.

«Cornada en hemitórax izquierdo en zona infraclavicular, con un agujero de entrada de unos 15 por 20 centímetros. Cuatro trayectos: uno hacia arriba de 16 centímetros que llega a región supraclavicular, otro hacia fuera de 10 que llega a hueco axilar sin penetrar, otro hacia dentro de 20 que provoca fractura de tercera costilla con luxación condro-costal y otro hacia arriba de 15 centímetros que alcanza espacio supraesternal».

Del pronóstico sólo se ha escapado la amnesia postraumática. Domínguez la recuerda a la perfección. Escuchar su relato resulta casi tan duro como ver repetidas las imágenes del desastre. Atiende la llamada de ABC de Sevilla casi sin poder articular palabra. «Estaba casi convencido de que me podía echar mano, pero la situación obligaba al esfuerzo».

'Juguetón' engañó a todo el mundo, menos a él: «En el primer par me hizo exactamente lo mismo, aunque me escapé porque perdió las manos en los últimos instantes». En el segundo envite no le dio ni la opción de la huida. Domínguez cuarteaba por el pitón derecho pero su antagonista medía por el izquierdo.

No existe la cornada oportuna, pero ésta se lleva la palma del inoportunismo. El banderillero de Tomares llevaba casi dos temporadas completas en el dique seco, desde que Roca Rey suspendiera sus compromisos en julio de 2019. Un año después, en mitad de la pandemia, pasó veintiún días ingresado por una pericarditis y un derrame pleural. Después de la reaparición del pasado sábado en Córdoba había recobrado la ilusión.

Juan José Domínguez, junto a Roca Rey en su etapa como becerrista - ABC

Es el miembro más antiguo de la cuadrilla de la figura peruana. Comenzó a acompañarlo cuando éste aún estaba como becerrista. Conoce casi mejor que nadie la carrera de Roca Rey y por eso se exige casi tanto como su matador: «Después del compromiso y los esfuerzos que Andrés asume cada tarde yo no me puedo quedar atrás. Sus corridas son las de mayor expectación de cada feria y nosotros también debemos corresponder a su entrega», explica el banderillero herido.