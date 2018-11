ENTREVISTA Rafael Serna: «Mi máxima ilusión es volver a Sevilla y tener continuidad» El sevillano hace balance de su primera temporada como matador y afronta con ilusión un nuevo proyecto para 2019

«El parón curte. Me ha servido para centrarme y saber lo que quiero como torero». Es uno de los titulares de Rafael Serna (Sevilla, 1995) para valorar su primer año como matador. «Ha sido una temporada difícil porque siempre he estado acostumbrado a torear 25 o 30 tardes. En 2018 han sido 10, tres de ellas en España y el resto en América. Ha sido un año de adaptación al escalafón superior en la que ha habido tardes muy importantes y otras en las que no salieron las cosas», asegura.

El sevillano volvió a la Real Maestranza después de la grave cornada sufrida el día de su alternativa. « No me pesó ya que no era mi primer percance, aunque lógicamente con la responsabilidad de una plaza de primera y que soy de aquí», subraya.

Fue un festejo complicado por la lluvia, «un día difícil de encajar y de echar para delante porque cuando uno va a Sevilla se imagina un día bonito y no ese tan desapacible. No fue un trance fácil dado que era mi primera corrida en España, en un coso de primera, pero creo que di la cara en los dos toros, no se puede triunfar siempre».

Ya tiene puesto el punto de mira en el 2019 donde tiene varios objetivos: volver a Sevilla y confirmar en Madrid. «La preparación sigue para la nueva temporada. Me hace ilusión torear en Sevilla. El aficionado sevillano todavía no me ha visto. Desde que toreé sin caballos no he tenido la oportunidad de demostrar lo que estoy haciendo en otras plazas y ojalá que llegue esa tarde en la que me salgan las cosas bien y vean de lo que soy capaz».

Tras una destacada carrera como novillero, la alternativa supuso una vuelta a empezar, partir de cero en el escalafón superior. «Sí, en esta época para los matadores nuevos es complicado tener continuidad. Para hacerse como torero es lo más importante para seguir progresando e ir haciéndote al toro, a los compañeros... es lo que nos ha tocado vivir. Es difícil llevarlo porque de abril a septiembre que toreé en Utrera han sido tres tardes. Entrenar para no saber cuándo vas a torear no es fácil aunque sigo con mi ilusión. Con esfuerzo y con ganas las cosas llegarán. De todas formas no me ha pesado en demasía porque estoy en el mundo y sé cómo va el toro. Sabía que si en Sevilla no pasaba nada importante lo que me quedaba era esto. Lo he asumido bien, con personalidad y con cabeza. Con los pies en el suelo y con paciencia todo llegará», argumenta.

Su futuro será de la mano de un nuevo apoderado tras la ruptura con José María Almodóvar, su mentor desde 2012. «Más que un apoderado ha sido como un padre, apostó por mí desde el principio. Lo conozco desde que era un niño y le une una gran amistad con mis padres. Lo decidimos en julio que había que cambiar de aires, decidimos los dos que era lo mejor y buscar otras opciones. Aún no se puede contar pero tengo un proyecto que me ilusiona y hay cosas bonitas en mente», subraya.

Ahora es tiempo de encontrar su camino. «Estoy muy interiorizado en mí, buscando mi mejor versión, muy centrado en mi forma de torear. Nunca me ha prepocupado las cuestiones del apoderamiento, me preocupo más de mí». No hay fecha para que dé a conocer este nuevo proyecto pero sí piensa en hacer campaña americana.

«La idea es el año que viene, a principios de 2019. Estamos demorando un poquito para que no se haga muy largo el tiempo allí pero mi idea es arrancar en México. Si las cosas se plantean como quiero, estaré toreando en enero y en febrero todo lo que pueda en América. Será mi preparación cara a la temporada española que para mí es lo realmente importante», sostiene.

El final del año lo pasará en España. «En octubre he estado en Sevilla pero en unos días volveré al campo a seguir con los entrenamientos. No he dejado de prepararme porque entreno mañana y tarde pero quiero volver a mi rutina en el campo», destaca Serna que en su día a día está rodeado siempre de su cuadrilla y del novillero, Álvaro Alfonso, al que le une una buena amistad.

¿Qué espera de 2019? «Me gustaría entrar en los carteles de Sevilla y que una tarde se reúnan los factores para demostrar lo que llevo dentro. Y me ilusiona también el compromiso de Madrid. Aún no he confirmado y no sé cuándo puede ser, si a principios de año, a final de temporada o ya será en 2020. Mi máxima ilusión es volver a Sevilla y estar en otras plazas y ferias importantes. Sobre todo quiero tener continuidad», subraya.