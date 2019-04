DOMINGO DE RESURRECIÓN 2019 El reto y el honor de lidiar en la cita soñada La ganadería de Victoriano del Río repite por segundo año en el cartel de lujo que inaugura la temporada en Sevilla que anuncia a El Juli, Manzanares y Roca Rey

Ha llegado el gran día. Es Domingo de Resurrección. La temporada taurina en Sevilla de 2019 comienza con una terna de lujo que colgará el «no hay billetes» en la taquilla. Julián López «El Juli», José María Manzanares y Roca Rey. Un cartel de primer nivel también en el aspecto ganadero. Victoriano del Río es uno de los hierros punteros del campo bravo. Deseado por los toreros, habitual para las figuras. Un hierro que repite tras el triunfo obtenido en 2018, en el debut en esta fecha. Será el segundo Domingo de Resurrección de los «victorianos», que desembarcaron en los corrales de la Real Maestranza el Sábado Santo.

El ganadero es consciente de la responsabilidad que afronta y por eso ha escogido con mimo el encierro que esta tarde se lidiará en el ruedo del Baratillo. «La corrida es como corresponde en cuanto a presentación. Y por supuesto me he preocupado de que sea del gusto de la plaza de Toros de Sevilla, que es tan importante y mucho más en el día que es. Tengo claro que el Domingo de Resurrección en Sevilla es una fecha memorable y así hay que tratarlo todo», asegura Victoriano del Río.

Los «domecq» madrileños, escogidos por las figuras para los grandes acontecimientos, se han ganado estar de nuevo en el día de mayor expectación del abono sevillano. Repetirán en el primer festejo de 2019 lo que añade un plus de exigencia que el ganadero acepta encantado. «Aparte de la responsabilidad que es muy grande, es un placer y un honor para mí repetir dos veces en esta fecha. Es un reto y lo tomo como tal. Sé la responsabilidad que supone la Maestranza y desde luego no será por falta de ganas ni de ilusión porque las tengo todas. Quiero quedar a la altura de un día tan importante en la Feria de Sevilla», argumenta.

Como importantes para el espectáculo han sido algunos toros lidiados por Victoriano del Río en Sevilla en las temporadas anteriores. En la de 2018, en esta misma fecha, Roca Rey le cortó una oreja que valía por dos a «Jara», un gran astado que humilló en la muleta del diestro peruano. Y también «Despreciado», «otro toro importante que le tocó a Antonio Ferrera», que como Victoriano, debutaba en esta fecha. El ganadero, satisfecho por ello, tiene claro que hay que seguir. «Eso ya ha pasado. Ahora hay que mirar hacia delante y lo importante es el día 21 de abril».

No son los únicos nombres que han destacado en el Arenal. Victoriano del Río sabe lo que es lidiar toros de nota en el coso del Baratillo. Como «Soleares», al que Andrés Roca Rey le cortó las dos orejas, el 5 de mayo de 2017. «En Sevilla, la verdad es que he tenido suerte y he lidiado toros importantes pero el Domingo de Resurrección es especial, hay que recordarlo. Solo ha que darse cuenta de que en el cartel están tres de las cinco figuras del toreo actuales. Tres toreros fundamentales».

Son tres toreros que conocen y se apuntan a esta ganadería en las grandes ferias. Victoriano del Río es una de las más demandadas por las figuras, como reconoce el propio ganadero: «Así es, estos tres toreros torean varias corridas más a lo largo del año». Tres diestros que conocen el triunfo en Sevilla y fuera de ella de la mano del hierro que hoy saltará al albero maestrante.

Además de la faena de Roca Rey en la Feria de Abril de 2017, hay que recordar la Puerta del Príncipe de José María Manzanares en 2012 con estos mismos toros a los que le cortó cuatro orejas. Un día que el ganadero recuerda con emoción. «Sí, claro que sí que lo recuerdo. Cómo lo voy a olvidar. Es un orgullo para nosotros al igual que la única Puerta del Príncipe que tiene Enrique Ponce en Sevilla fue con mi ganadería». Este logro del valenciano, al que solo le falta este premio en la Feria de Abril, fue precisamente el año en el que debutó el hierro madrileño en la Maestranza: el 26 de septiembre de 1999, en la Feria de San Miguel.

Hay muchas faenas importantes ligadas a toros de Victorino del Río. Una faena histórica de Julián López «El Juli» fue la de «Cantapájaros», del 23 de mayo de 2007 en Las Ventas. Una de las mejores faenas de su trayectoria.

También José María Manzanares ha unido su nombre y sus triunfos a este hierro en Sevilla y en Madrid. De la divisa negra y amarilla era «Dalia», un toro de ensueño al que el alicantino inmortalizó en Las Ventas el 1 de junio de 2016, en la corrida de la Beneficencia. Una fecha en la que de nuevo se estrenaba Victoriano del Río.

«Hay muchos toros nuestros que han traído historia y que han ayudado a que la tauromaquia siga ese ritmo y a que se consigan esos hechos memorables», asegura Victoriano, orgulloso de haber sido partícipe de estas páginas gloriosas del toreo.

A buscar ese astado dedica su esfuerzo cada día el ganadero, consciente de que su trabajo es base de la Fiesta a pesar de que en muchas ocasiones se descarte. ¿Qué busca en sus toros? «Busco lo que soñamos realmente todos los ganaderos: la bravura. De la bravura no solo se saca una cosa, de la bravura se saca todo. Luego acertar con que tengan ese plus de fiereza para que aquello sea emocionante. Recordemos a «Derramado», la última vuelta al ruedo que le dieron a un toro de Sebastián Castella hace tres años en Sevilla. Ese toque de explosión, de repetición, que repitan cinco o seis veces, con galope… todas esas cosas que uno sueña».

Es lo que espera del encierro que ha seleccionado para este Domingo de Resurrección en Sevilla. Que los seis toros embistan de esa forma soñada por los ganaderos y por los toreros. Confía en que las cosas salgan bien aunque prefiere no aventurarse en señalar un nombre o un número porque nunca se acierta al cien por cien, aunque sea su deseo. «Creo que en esta ocasión va una corrida muy bien presentada, bonita y sobre todo del gusto de Sevilla. Las caras serias y de ese tipo de toro que creo que hasta ahora gusta al aficionado. Solo queda que respondan como esperamos», subraya.

El embarque se produjo en plena Semana Santa, el Viernes Santo, cuando se miraba al cielo, muy pendientes de la lluvia que quiso participar en los días grandes de Sevilla. Días de nervios e incertidumbre como los que pasan los toreros y los ganaderos. « Son fechas de mucha tensión. Es un día fundamental para nosotros porque dentro de la Feria de Abril al día siguiente hay otra corrida, ahora hay una semana entera para criticarme o para comentar qué es lo que ha ocurrido en la corrida del Domingo de Resurrección», explica Victoriano.

Para su ganadería, la temporada de 2019 ya ha comenzado en Valencia y Olivenza. Continuará en las ferias más destacadas de la geografía taurina de España y Francia. «Vamos a ir a las plazas que hemos ido otros años: Madrid, Pamplona, Bilbao, Murcia, Badajoz… También a Nimes y a Dax. En el campo tengo 12 ó 14 corridas que son las que se pueden dar a la espera de que no se estropee ningún toro», señala.

Cartel de lujo

Son las citas del calendario que está por venir pero la más inmediata está en Sevilla, en la Real Maestranza, con una terna de relumbrón que abre Julián López «El Juli». El madrileño entra en el cartel que quiso estar en 2018 -cuando cumplía 20 años de alternativa- ahora como triunfador absoluto del abono sevillano tras indultar a «Orgullito», de Garcigrande.

Una tarde en la que hizo historia y en la que abrió la Puerta del Príncipe por quinta vez en su carrera. El madrileño ya conoce la gloria de esta tarde mágica y a este hierro que le ha dado importantes triunfos y una cornada grave en Sevilla, el 19 de abril de 2013. La seriedad del percance le impidió estar en la corrida de Miura que le sirvió a Manuel Escribano para relanzar su carrera.

Será la primera de las cuatro tardes en las que se anuncia el madrileño en el abono sevillano que al igual que sus compañeros de cartel, estará en dos corridas en la Feria de Abril y otra en la Feria de San Miguel. Para José María Manzanares será una nueva oportunidad para intentar abrir la Puerta del Príncipe en esta fecha ya que todavía no la tiene en su abultado palmarés de éxitos en la Plaza de Toros de Sevilla que aumentó el año pasado con tres orejas y el premio a la mejor estocada.

Todavía no ha logrado ninguna Puerta del Príncipe Andrés Roca Rey que ha puntuado todas las temporadas en las que ha estado en la cartelería. Número uno del escalafón en 2018, es la figura con más proyección del momento y el imprescindible en todas las ferias.

También en la de Sevilla que empieza el 21 de abril, seguirá el domingo 28 y de manera continuada, del miércoles 1 de mayo hasta el domingo 12. El espectáculo empieza hoy que es cuando la Maestranza se viste de gala para estrenar la temporada.